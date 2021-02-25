Volvo и Geely объединят усилия. Что это значит для мирового автопрома («Китайские автомобили»)

Компании Volvo Cars и Geely Auto наконец договорились о более тесном сотрудничестве. По задумке, синергия поможет не только самим родственным маркам, но и их новым суббрендам – Lynk & Co и Polestar. При этом все корпоративные структуры должны сохранить самостоятельность. «Китайские автомобили» называют главные пункты соглашения.

К этому соглашению стороны пришли «после детального анализа вариантов комбинирования», говорится в их совместном пресс-релизе. Этот анализ показал, что объединение усилий позволит «обеспечить новые возможности роста на соответствующих рынках и решить возникающие отраслевые проблемы». Уточняется, что и Volvo Cars, и Geely Auto сохранят собственные корпоративные структуры. Но их сотрудничество будет контролировать новая модель управления, созданная на базе китайского холдинга.

Более широкое сотрудничество Volvo Cars и Geely Auto «позволит максимально использовать сильные стороны шведской и китайской автомобильных групп». В частности, уже в 2020 году предполагается создать новую автономную компанию, которая сосредоточится на силовых установках и трансмиссии. Разговоры об этом идут давно, тем более что китайцы активно используют шведские наработки в этой сфере. Взять моторы от Coolray или Tugella. И примечательно, что новое СП не будет заниматься одними лишь электродвигателями, но и продолжит работать с ДВС.

Альянс позволит активнее использовать общие модульные архитектуры для электромобилей. Заняться разработкой и внедрением технологий автономного вождения. А еще – проводить совместные закупки комплектующих, что, по идее, позволит диктовать поставщикам льготные условия.

Что касается Lynk & Co и Polestar, то они выиграют от этого сотрудничества вдвойне. Во-первых, партнеры смогут расширить модельные ряды этих брендов за счет единых платформ. Во-вторых, их дистрибуцию и сервис решено организовать за счет имеющихся сетей Volvo. И кстати, это обстоятельство может ускорить выход новых марок на российский рынок.

– Оценив различные варианты, мы совместно пришли к выводу, что модель сотрудничества между двумя автономными компаниями является лучшим способом обеспечить непрерывный рост и в то же время достичь технологической синергии во многих областях. Мы приветствуем возможность дальнейшего и более глубокого сотрудничества с Geely Auto, – прокомментировал соглашение глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Президент Geely Auto Ань Цунхуэй не стал скрывать, что объединение усилий с Volvo позволит китайской марке «ускорить глобальную экспансию». А еще – «разработать новое поколение новых электромобилей мирового класса и связанных с ними услуг мобильности».

– Мы воодушевлены потенциальной синергией и возможностями роста, рожденными этим сотрудничеством, которое создаст две еще более сильные и глобально конкурентоспособные компании в быстро меняющемся мире автомобильных технологий и новых услуг мобильности, – констатировал, в свою очередь, владелец Geely Ли Шуфу.

Напомним, Zhejiang Geely Holding Group, в которую входит компания Geely Automobile, приобрела Volvo у Ford Motor в 2010 году. Цена сделки составила 1,8 млрд долларов. Сейчас шведский производитель оценивается Bloomberg в 8,1-11,6 млрд долларов.