Стратегия Jaguar Land Rover: отказ от дизеля, электричество и водород («Авторевю»)

Полгода назад Тьерри, который занимал должность президента и главного исполнительного директора Группы Renault после скандального ареста Карлоса Гона, возглавил компанию Jaguar Land Rover, а теперь под его началом разработана новая стратегия развития на ближайшие годы. Как и следовало ожидать, представленный план Reimagine подразумевает полное обновление модельного ряда, электрификацию и переход на новые платформы.

Несмотря на то, что дебют серийного электрического кроссовера Jaguar I-Pace состоялся три года назад, когда другие европейские компании еще не успели подготовить аналогичные модели, поддерживать темп британцы не смогли. Новых батарейных моделей до сих пор нет, а в Европе I-Pace по объему продаж уступил даже кроссоверу Mercedes-Benz EQC, не говоря уже о модели Audi e-tron, которая в 2020-м нашла вдвое больше покупателей, чем электрический Jaguar. Следующим шагом развития электрической гаммы должен был стать дебют флагманской модели Jaguar XJ следующего поколения, но теперь от этого проекта отказались. Хотя еще недавно на европейских дорогах общего пользования попадались прототипы новой модели. Впрочем, в компании допускают, что со временем электромобиль с этим индексом все-таки вернется в гамму.

Новым толчком к переходу на электричество стало решение британского правительства запретить продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей без электрических надстроек к 2030 году, а гибридных машин – уже к 2035-му. Менее чем за 15 лет компании Jaguar Land Rover предстоит полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания даже в составе подзаряжаемых гибридов, поэтому действовать нужно быстро. В вопросе электрификации модельного ряда приоритет отдан бренду Jaguar: в соответствии с новой стратегией начиная с 2025 года он будет «полностью электрическим». Впрочем, Боллоре не уточнил, откажется ли Jaguar через четыре года от всех своих нынешних бензиновых и дизельных моделей: вполне возможно, что они будут лишь дополнены модификациями с полностью электрическими силовыми установками.

Land Rover вступит в электромобильную гонку только в 2024 году – именно тогда будет представлена первая серийная модель бренда без двигателя внутреннего сгорания. Зато уже к концу 2026-го, когда дизельные версии должны окончательно уйти в отставку, в гамме появится еще пять машин с электрическими силовыми установками. По плану, в 2030 году электрические версии кроссоверов и внедорожников Land Rover будут выбирать 60% покупателей, а Jaguar к тому моменту уже успеет нарастить эту долю до 100%. Гибридные модели Land Rover, по всей видимости, будут выпускать вплоть до 2035 года.

Параллельно компания планирует сократить количество используемых платформ до трех, причем две из них – MLA (Modular Longitudinal Architecture) для гибридов и электромобилей и полностью электрическую EMA (Electric Modular Architecture) – будет использовать Land Rover, а для Ягуаров в компании планируют оставить всего лишь одну архитектуру. Вдобавок Боллоре объявил о начале работы над водородной силовой установкой: в течение двенадцати месяцев Jaguar Land Rover займется испытаниями дорожных прототипов с топливными элементами, однако никаких подробностей об этом проекте пока нет. Как сообщает Autocar, первым водородомобилем британской компании может стать компактный кроссовер, но впоследствии такие системы могут достаться более крупным внедорожникам марки Land Rover. Премьера водородного концепт-кара, который через пару лет превратится в серийную модель, состоится до конца этого года.

Фото: Jaguar Land Rover