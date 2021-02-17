Автобан: неплатежи россиян по кредитам на машины выросли на 10,3 млрд («Известия»)

Объем просроченной задолженности граждан по автокредитам достиг 56 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 22,6%, или 10,3 млрд рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия». Фактически проблемы с выплатами возникли почти по каждой 15-й ссуде, выданной банками на покупку автомобиля. Опрошенные «Известиями» аналитики ожидают стабилизации рынка автокредитования и возврата показателей к докризисным значениям. Но, по мнению специалистов, рост неплатежей продолжится и к концу этого года может вырасти до 64 млрд.

Долговой рубеж

Россияне за год перестали обслуживать автокредиты почти на 10,3 млрд рублей. Так, в 2020-м объем просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам вырос до 55,9 млрд рублей с 45,6 млрд год назад. А их количество увеличилось до 113 тыс. с 99 тыс. соответственно, следует из статистики «Эквифакс». В 2019-м по сравнению с 2018 годом, говорится в данных бюро, как сумма долгов в сегменте автокредитования, так и их количество сократилось примерно на 4%.

Динамика просроченной задолженности по программам автокредитования в основном зависела от коронавирусных ограничений, рассказал генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он отметил: в апреле число дефолтных ссуд выросло сразу на 6% при их среднемесячном увеличении ранее на 0,1%. Подобный темп продолжался до конца августа и достиг 15-процентного роста месяц к месяцу, что стало следствием окончания части предоставленных каникул, из которых далеко не все заемщики смогли выйти успешно, пояснил эксперт.

Пик неплатежей по автокредитам, по данным бюро, пришелся на август 2020-го и составил 58,3 млрд рублей, увеличиваясь с апреля в диапазоне 2,2–2,8 млрд рублей ежемесячно. Осенью уровень долга в этом сегменте колебался в пределах 57 млрд, а в ноябре резко сократился на 1 млрд.

– В 2021-м динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении. Всё это должно привести к долгожданному увеличению объема портфеля таких кредитов, который в 2019-м показал рост больше 20%, а в прошлом – меньше 7%, – резюмировал Олег Лагуткин.

«Известия» спросили топ-30 банков о платежной дисциплине их клиентов и ужесточении политики выдачи ссуд на покупку автомобиля. По словам замдиректора департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Евгения Сеньковского, рост не погашенных в срок платежей по автокредитам отмечался с марта по май. В это время в политику банка были внесены определенные корректировки. Но уже с осени ситуация с задолженностью граждан нормализовалась и вернулась к докризисному уровню, добавил он.

Рост просрочки носил кратковременный характер и был связан с пандемией и периодом самоизоляции, отметили в ВТБ. Но меры господдержки и собственные программы банков по реструктуризации помогли клиентам справиться с трудностями, поэтому уже с лета показатель начал снижаться и возвращаться к прежним значениям, считают там. В «Зените» качество выдач в 2020-м в целом улучшилось за счет сдержанной риск-стратегии и достаточно консервативного подхода к одобрению автокредитов, добавил глава департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

В пресс-службе Центробанке оперативно не ответили на запрос «Известий» о росте плохих долгов и их доли в общем объеме портфеля автокредитов финансовых организаций.

Некритичный рост

Рост долгов граждан в сегменте автокредитования, как и в других, обусловлен сложившейся экономической ситуацией в России и мире и сокращением реальных доходов населения, указывает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. С его точки зрения, несмотря на серьезное увеличение доли просрочки за год, а также отклоненных заявок, рост неплатежей на 10 млрд рублей критичным и вызывающим опасения назвать нельзя. Автозаймы относятся к обеспеченному виду кредитования с залогом и возвратность средств по ним существенно выше, пояснил эксперт.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, просроченную задолженность всегда стоит оценивать в привязке к самому портфелю. Ее доля на сегодня составляет порядка 6%, что соответствует приемлемому уровню, поэтому говорить о кризисе платежей на этом рынке пока рано, уверен он.

– Автокредитование в прошлом году наравне с ипотекой стало драйвером роста не только выдач, но и просроченной задолженности. Банки сделали ставку на залоговое кредитование, как наиболее на надежный сегмент, однако и там не все клиенты смогли справиться со своевременным исполнением обязательств и вышли на просрочку. Также стоит учитывать, что многие принимали решение, опасаясь резкого роста цен и торопясь «закрыть сделку», – отметил он.

При этом резкое снижение объема просрочки в конце 2020 года эксперты связывают с продажей и списанием банками проблемных ссуд.

Рост показателя, по оценкам Эльмана Мехтиева, продолжится. Но темпы замедлятся и по итогам года просрочка в этом сегменте достигнет порядка 64 млрд рублей.

Касаясь перспектив 2021-го, в банках отметили, что ожидают стабилизации ситуации на рынке автокредитования и возврата к показателям 2019-го в части взыскания просрочки. По мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, в этом году темпы развития рынка будут зависеть от объема средств в рамках программы госсубсидий на покупку новых авто. Если он будет аналогичным 2020-му, то небольшой рост за счет увеличения активности населения на фоне отмены ограничений обеспечен, полагает он.

По словам Константина Бородулина, в нынешнем году при ожидаемом росте авторынка до 10% за счет эффекта низкой базы 2020-го, вероятно, схожую динамику покажет и сектор автокредитования. Однако он полагает, что, учитывая ограничения в рамках госпрограмм, например лимит по максимальной стоимости автомобиля, стремительного роста ожидать не приходится.