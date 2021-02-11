Hyundai и Kia попали на судебный конвейер («РБК»)

Hyundai и Kia заподозрили судей Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей. Злоумышленники через суд могли незаконно добиваться компенсаций от автопроизводителей.

Южнокорейские производители Kia и Hyundai попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Автопроизводители, на долю которых приходится почти четверть продаж всех новых машин в России, считают, что сотрудники суда могут участвовать в мошеннической схеме при рассмотрении исков о защите прав потребителей.

РБК ознакомился с обращением в надзорные органы от 31 декабря. Представители «Киа Моторс Россия и СНГ» и «Хендэ Мотор СНГ» подтвердили подачу такой жалобы.

Жалоба была получена 2 февраля, сообщили РБК в квалификационной коллегии судей Самарской области. В соответствии с положением о работе квалификационных коллегий судей срок рассмотрения обращения 30 календарных дней. РБК направил запросы в СК и Совет по противодействию коррупции при президенте.

Какую схему обнаружили Kia и Hyundai

По словам представителя Kia, компании просят дать правовую оценку и провести проверку работы некоторых судов Тольятти (в первую очередь Автозаводского районного суда), выносивших решения по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей, за которыми, возможно, скрываются злоупотребления правом и попытки получения выгоды. «Мы считаем важным обратить внимание на сложившуюся практику», – сказал он. Пока компании, как утверждают автопроизводители, получили ответ только от Совета по противодействию коррупции: он направил копии их обращения в компетентные государственные органы для решения вопроса об организации проверки, добавил представитель «Хендэ Мотор СНГ».

Суть потенциальной мошеннической схемы компании в обращении описывают так: покупатель бывшего в употреблении автомобиля, как правило, на последнем году гарантийного срока направляет в Автозаводский районный суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах – обычно они сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. Иски при этом рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет чаще всего один человек (Альберт Сабирзянов), а экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

По словам представителей Kia и Hyundai, злоумышленники также пользуются тем, что законом «О защите прав потребителей» установлены короткие сроки удовлетворения требований потребителя в рамках гарантийного срока, хотя выяснение причин выхода из строя сложного электронного оборудования требует проведения экспертиз и трудоемких исследований. Поэтому изготовители или автодилеры должны удовлетворять такие требования без выяснения причин, что формально создает основания для возврата товара.

Проведя исследования электронных блоков возвращенных автомобилей с привлечением независимых экспертов и инженеров заводов-изготовителей, производители утверждают, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами (технически это делается путем подачи повышенного напряжения, превышающего допустимые значения для таких устройств). Но при рассмотрении подобных споров Автозаводский районный суд не учитывает результаты этих исследований при вынесении решений, отмечают Hyundai и Kia. В итоге он удовлетворяет подавляющее большинство исков и взыскивает с производителя или импортера стоимость нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы, что в общей сложности в несколько раз превышает изначальную стоимость новых аналогичных автомобилей.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим. Представитель «Киа Моторс Россия и СНГ» не уточнил размер ущерба. В обращении обеих компаний говорится, что «действия скоординированной группы лиц привели к причинению вреда импортерам на десятки миллионов рублей».

«Считаем, что существующее положение дел недопустимо и требует проверки со стороны правоохранительных органов, поскольку приводит не только к убыткам импортеров в особо крупном размере, но и умаляет авторитет судебной власти», – говорится в обращении Kia и Hyundai. РБК направил запрос в Автозаводский районный суд.

Распространенная практика

Kia и Hyundai вместе с другими мировыми автопроизводителями ранее уже жаловались в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей на схемы мошенничества с участием региональных судов, в частности, в Краснодарском крае – весной 2018 года. Тогда Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, представлявший интересы автовладельцев, обжаловал у одних и тех же судей дефекты новых автомобилей и добивался выплат сумм, в несколько раз превышающих их стоимость. Он также пользовался тем, что закон «О защите прав потребителей» предусматривает возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом неустойки в 1% в день (360% в год). В тот раз автопроизводители оценили свой ущерб более чем в 200 млн руб.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил РБК, что после жалоб автопроизводителей и вмешательства Генпрокуратуры власти провели несколько проверок. С тех пор суды Краснодарского края пока не допускают «вопиющих нарушений» и отправление правосудия в большинстве случаев осуществляется с соблюдением основных принципов судопроизводства, добавил он.

Реально ли доказать ущерб автопроизводителей

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин ранее говорил РБК, что подача подобных исков – нетипичное поведение для потребителя, а присужденные в судебном порядке суммы аномальны. «Трехкратная [цена автомобиля] и более – такого я не видел», – замечал он.

Сами по себе попытки мошенничества и взыскания таким образом средств с автопроизводителей (или иногда страховых компаний) являются частой практикой, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но гораздо реже подобное мошенничество встречается в таком массовом, «потоковом» виде, заметил он. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов указывал, что аналогичная проблема уже несколько последних лет существует на рынке электроники и бытовой техники. Организованные преступные группы юридически подкованных людей, возможно в сговоре с судьями, злоупотребляют правом и под видом борьбы за права потребителей зарабатывают на судебных решениях, рассказывал он. По его словам, ежегодно ассоциация фиксирует тысячи подобных случаев, а убытки компаний составляют более 1 млрд руб. в год.

По мнению Клеточкина, именно массовость обращений владельцев автомобилей может послужить основным доказательством умышленности действий. Ведь для такого мошенничества надо каждый раз подыскивать новых покупателей, которые должны уметь подробно рассказать следователю историю – почему, где и у кого купили этот автомобиль, а также из-за чего перед подачей иска переехали на территорию Автозаводского районного суда Тольятти. В целом, по его мнению, при небольших усилиях следствия вполне реально всю такую группу лиц вскрыть и доказать, что изначально был умысел в нанесении повреждений автомобилям и обращении в конкретный суд.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС