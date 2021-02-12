Дивный ли электромир? (MotorPage.ru)

Сразу же после выборов президента США многие страны начали дружно заявлять о планах ускорения электрификации автомобилей. Они как будто соревнуются, кто же быстрее откажется от двигателей внутреннего сгорания. Казалось бы, какая связь...

Власти Великобритании запретят продажу новых бензиновых и дизельных машин с 2030 года, а подзаряжаемых гибридов – с 2035-го, хотя изначально запрет планировали ввести с 2040 года. Японцы называют те же сроки. В Евросоюзе ДВС попадут под фактический запрет еще раньше – там уже с 2025 года намерены ввести экостандарт Euro 7, который подразумевает чрезвычайно жесткие нормы для моторов. Пока неясно, какой норматив пропишут в документе, но есть основания считать, что он де факто положит конец ДВС в Евросоюзе уже через четыре года. При этом поспешность таких действий выглядит очень странно. Ведь если вдуматься, то электро­кары вовсе не так привлекательны, как о них любят говорить.

Главный аргумент апологетов электромобилей – их экологическая чистота – не выдерживает никакой критики. Электричество не появляется из воздуха, его нужно получить. Да, можно вспомнить о «зеленой», возобновляемой энергетике. Хотя, по последним данным, на нее приходится лишь чуть более 10% вырабатываемого электричества. Причем, помимо ветряков и солнечных батарей, сюда включена и далеко не самая чистая и безопасная атомная энергетика. Примерно четверть производства электричества приходится на природный газ, но основную долю – около 60% – получают, сжигая уголь и нефтепродукты.

Станет меньше машин с ДВС? Зато теплоэлектростанции начнут еще сильнее коптить небо. А ведь энергию нужно еще и доставить потребителю, а потом зарядить электрокары. Каждый этап – это потери. И почему-то никто не задает вопрос: а на каких мощностях все это будут делать? Успеют ли за пять – десять лет построить столько электростанций, чтобы хватило на электрификацию намеченной доли транспорта? Сегодня она, по оценкам, составляет в мире менее 1%. Вы слышали о планах масштабного строительства электростанций по всему миру? Я – нет.

Следующий довод: эксплуатация электромобиля обходится дешевле, нежели машины с ДВС. Но это пока нет мощной инфраструктуры и дефицита энергии. Дизель до поры тоже был дешевле бензина. И потому, если хотите сэкономить, самое время купить электрокар. Только не новый, а подержанный, тогда он окупится довольно быстро. Новые же машины с электромотором, такие как Jaguar I-Pace или Audi e-Tron, принадлежат к люксовому сегменту, и покупать их для экономии на топливе смешно.

Еще необходимо произвести батареи. Много батарей для электромобилей. Это – грязное производство. А после нескольких лет эксплуатации аккумуляторы следует утилизировать, что нанесет мощнейший удар по окружающей среде.

За более чем вековой период развития автомобилестроения людям так и не удалось сделать электрокары реальными конкурентами моделям с ДВС. Напомню, что первым появился именно электромобиль и лишь потом – автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Принято считать, что это произошло в 1841 году. С тех пор выпуск машин на электроприводе так и не смогли сделать рентабельным. Для их продаж и в наши дни требуются дотации (в Германии, к примеру, они достигают 10 тыс. евро).

Не буду перечислять все подводные камни, связанные с электромобилями, их не счесть. Скажу лучше, кому и зачем все это нужно. Переход на электрокары – это глобальный передел рынка. Можно сформулировать происходящее так: кто владеет технологией производства батарей, тот владеет миром. Я обсуждал этот вопрос с политологом, американистом Дмитрием Дробницким. Он полностью согласен с тем, что за проектом электрификации транспорта стоят глобалисты.

Часть их плана – отказ от услуг дилеров. Конструкция электромобилей проще, чем машин с ДВС, они не требуют частого обслуживания. А плановые ТО и ремонты дают дилерам львиную долю их доходов. Продавать машины можно и через Интернет. К чему тогда посредники? Некоторые автомобильные концерны уже переходят на продажи новых моделей онлайн.

Не исключаю, что и новые формы владения, которые недавно появились, скажем, подписка и каршеринг, тоже подготовка к всеобщей электрификации. Сначала нас отучат от собственных машин, а потом начнут сдавать надежные электромобили в аренду. Молодежь уже подчас не понимает, зачем нужен свой автомобиль. В итоге у обычного человека в новом чудном мире не останется за душой ничего, всем будут владеть корпорации. По крайней мере, это предусматривает план глобалистов, а электромобили – его часть.

Считаю ли я, что будущее предопределено и от реализации этого замысла мир уже ничто не спасет? Нет. Напротив, реализовать такой план не удастся. Дело в том, что идея глобализма себя исчерпала. Планета уже охвачена корпорациями – глобальнее просто некуда. И глобалисты не могут предложить ничего большего, чем Байдена Америке и электромобили миру. Однако неспроста нового американского президента сравнивают с Брежневым, а все мы помним судьбу Советского Союза.

Кто владеет батареей, тот владеет миром? Но чем вы будете заряжать эту батарею? Без нефти и газа она – просто бесполезный набор вредных для природы элементов таблицы Менделеева. Поэтому сейчас предсказать будущее не сумеет никто. С уверенностью можно утверждать лишь то, что нас ждут весьма непростые и очень интересные времена. Впрочем, жить просто людям не удавалось никогда. Так что и мы прорвемся, у нас нет другого выбора.