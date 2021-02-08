Что может сломаться в автомобиле в мороз («Российская газета»)

Если ваш автомобиль ночует на улице, а не в теплом гараже, а на градуснике за окном - минус 15°С или ниже, то, эксплуатируя машину, вы можете спровоцировать целый ряд поломок, которые можно условно назвать сезонными. Приведем список таких потенциальных опасностей и обсудим контрмеры.

Проблемы с двигателем и трансмиссией

Запуск мотора в суровый мороз сулит целый ряд потенциальных проблем. Скажем, пуск силового агрегата "на холодную" приравнивается к пробегу примерно в 200 км.

Однако износ поршневой группы будет меньшим из зол. Тем более, что минимизировать последствия "насилия" над железом можно переходом на менее вязкое масло или, скажем, использовав предпусковой подогреватель (особенно актуально для северных регионов).

Однако помимо металла воздействию мороза подвергаются многочисленные резиновые элементы силового агрегата.

Скажем, нередки случаи, когда загустевшее от холода масло выдавливает сальники (специальные уплотнения, призванные исключить утечку масла) не только двигателя, но и ГУР и трансмиссии. Сальники приводных валов в коробках передач машин, эксплуатируемых на Севере, начинают течь к пробегу уже в 100 тыс. километров именно из-за морозов.

Еще одна типичная ситуация - течь моторного масла из-под задубевшей прокладки блока цилиндров. Из-за холодов, а точнее - перепада температур такой уплотнитель теряет эластичность, твердеет, перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ, а также в его структуре появляются трещины. В результате резиновый элемент приходится менять.

Проблемы с подвеской

В конструкции подвески также имеется большое число резиновых и полимерных сочленений, которые дубеют и становятся хрупкими в сильный мороз, страдая от вибраций.

К примеру, при зимней эксплуатации ускоренно стареют сайлентблоки, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а их смазка действует уже не столь эффективно, ускоряя выход узла из строя. Особенно вредна в этом смысле езда в лютый мороз по разбитым дорогам, поскольку сотрясения и вибрации быстрее приговорят резиновые элементы ходовой. Еще одна зона риска - непрогретые амортизаторы.

Собственно говоря, то как им тяжело, вы можете прочувствовать, начав движение в суровый "минус" за бортом. Вы наверняка заметите, что "демпферы" не обеспечивают отработку неровностей в должной мере.

Работа подвески в целом покажется вам непривычно жесткой. И все потому, что амортизационная жидкость стала плотнее и не успевает проходить через систему клапанов. Соответственно, растет нагрузка на конструкцию демпфера, что приводит к образованию задиров на штоках и потере герметичности уплотнений внутри амортизаторов.

Отсюда - совет. Не стремитесь ехать активно сразу после старта. Прогревайте амортизаторы, двигаясь в спокойном темпе по меньшей мере 1 км. Тем более, что это полезно также и для мотора и коробки передач. Амортизационная жидкость в конце концов прогреется, и амортизаторы войдут в штатный, а потому не сулящий проблем тепловой режим. Помните также о том, что неисправные амортизаторы непременно спровоцируют другие поломки. В частности, из-за них разрушатся опоры стоек, разобьются сайлентблоки и будет происходить неравномерный износ шин.

Проблемы с аккумулятором

Не секрет, что в морозы АКБ стремительно разряжается. На этом фоне, если вы почти не ездите или совершаете зимой исключительно короткие поездки, батарее грозит хронический недозаряд.

Если в такой ситуации вы еще и мучаете АКБ долгими и безрезультатными попытками завести мотор, вы можете разрядить аккумулятор стартером до предела. В этом случае правильнее всего снять аккумулятор, отнести его домой или в гараж и полностью зарядить сетевым зарядником.

Если же вам удалось завестись, не поленитесь проехать пару сотен километров - именно столько потребуется для полной зарядки батареи на ходу. И, кстати, существует простой и бюджетный способ согревания АКБ с целью защиты от замерзания. Для этого умельцы используют, к примеру, пенопласт, сооружая из него коробчатый настил и получая таким образом самодельный утеплитель. Еще один действенный способ защиты АКБ от замерзания - увеличение соотношения кислоты с водой, которое в норме составляет 35% на 65%.

При таком соотношении электролит может затвердеть или кристаллизоваться уже при устойчивых минус 40°С. В обслуживаемых аккумуляторах, увеличивая пропорцию кислоты, мы соответственно отодвигаем порог замерзания электролита. Однако стоит помнить, что долив кислоты - это временная мера на период экстремальных холодов. Дело в том, что "обезвоживание" провоцирует разъедание пластин. Поэтому после потепления нужно измерить плотность состава ареометром и вернуть пропорцию вода-кислота к норме.

Проблема с резиновыми патрубками

Особенно когда автомобиль не новый, нередки ситуации, когда в морозы начинают подтекать технологические жидкости, что опять-таки связано потерей эластичности резиновыми патрубками. Что может подтекать? Чаще всего зимой из ослабившихся креплений сочится антифриз. В зависимости от причины протечки может потребоваться замена крышки расширительного бачка, фиксация хомутов, проверка герметичности патрубков или их замена. А иногда необходимо и более серьезное техническое вмешательство, например, замена прокладки водяного насоса (помпы) или уплотнителя термостата.

Также возможна течь антифриза из-под головки блока цилиндров, что может быть признаком повреждения прокладки блока цилиндров. В качестве профилактической меры можно рекомендовать превентивную замену проблемных резинок на новые с применением качественных хомутов и специальных герметиков. В свою очередь, подтекание гидроусилителя можно определить по снижению уровня жидкости в бачке ГУР, а также характерному визгу насоса, прокачивающего жидкость по системе. Причина скорее всего - в износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Экстремальные морозы могут спровоцировать также течь бензошлангов, которые растрескиваются от времени или, скажем, неосторожной езды по проселку. Случай редкий, но, увы, не единичный.

Понятно, что необходима скорейшая замена поврежденной детали. Не менее серьезную опасность представляет также утечка тормозной жидкости. Проблема выявления места подтека состоит в том, что "тормозуха" может подтекать не только в районе колес. Впрочем, в современных автомобилях при падении давления в магистрали на панели приборов о проблеме просигнализирует лампочка. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно будет заменить на новые.

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