Новые правила расчета ОСАГО. Цена зависит даже от вашей профессии (Autonews.ru)

Страховые компания начали использовать в расчетах автогражданки «иные» факторы – на цену полиса теперь влияют не только возраст, стаж и аварийность водителя, но также пол, профессия, цвет машины, ее кузов и марка.

C августа 2020 года в России действуют новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Речь идет о так называемом коэффициенте страховщика, который представляет собой не что иное, как технологии и критерии расчета полисов каско. В списке есть такие пункты как, например, пол, профессия, цвет машины, бренд и многое другое. Autonews.ru пообщался со страховщиками и выяснил, для каких водителей полис ОСАГО будет стоить дороже.

Очень индивидуальный тариф

Сегодня страховщики могут назначать тариф для каждого автовладельца персонально в рамках установленных значений: от 2471 до 5436 рублей. Разброс существенный, учитывая, что выбранная ставка умножается на коэффициенты, а их список расширился. Если раньше при установки базовой ставки компания ориентировалась только на категорию и назначение автомобиля в привязке к территории, а также на стаж, возраст и аварийность водителя, то теперь факторов, которые могут повлиять на тариф, стало гораздо больше. И у каждой компании они могут быть разные – где-то их 19, а где-то и все 60. По закону каждый страховщик должен опубликовать полный список на своем сайте.

Центробанк, как регулятор, установил факторы, которые страховщики не могут использовать для расчета тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение. Однако в этот список не вошли ни сфера деятельности, ни пол страхователя – ориентироваться на эти данные при расчетах страховым компаниям можно. Однако в ЦБ сразу предупредили, что если в процессе работы новых правил заметят, что страховые компании применяют бездоказательные факторы убыточности, то запретный список расширится.

Страховщики могут индивидуально назначать базовую ставку в каждом договоре на свое усмотрение в пределах тарифного коридора в зависимости от рисковых факторов. Это подтвердил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«Мы только недавно перешли на индивидуальную тарификацию, и сейчас рынок перестраивается на новые условия, поэтому говорить о том, что будет дальше с базовым тарифом, пока еще рано», – объяснил Иванов.

Компания «Росгосстрах» тоже начала переход к индивидуальному ценообразованию и учету индивидуальных факторов. «Перечень факторов, влияющих на цену ОСАГО, который мы теперь учитываем, доступен на нашем сайте. Мы ожидаем дальнейшую индивидуализацию ценообразования, которое будет зависеть в том числе и от конкуренции страховщиков за безубыточных клиентов», – пояснили Autonews.ru в пресс-службе компании.

Математическая модель по примеру каско

Индивидуальные тарифы в первую очередь отразились на злостных нарушителях ПДД. В перечень факторов, которые влияют на тарифы, внесли серьезные нарушения: проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения, а также управление автомобилем в нетрезвом виде. По данным РСА, это не более 15% страхователей по всей стране. Страховщики также уверяют, что больше 70% водителей, благодаря индивидуализации, уже получили скидки.

«Общее количество факторов достаточно большое, и, помимо характеристик самого клиента, учитывает и особенности транспортного средства, географию поездок и многие другие данные. Борьба за хороших клиентов на рынке только начинается. С другой стороны, есть системное повышение цен на запчасти, связанное с ростом курса. Но, скорее, мы ожидаем дальнейшее планомерное снижение тарифов, потому что доля хороших и добросовестных клиентов на нашем рынке преобладает», – рассказал Autonews.ru руководитель управления по работе с данными и бизнес-аналитике «АльфаСтрахование» Павел Нефедов.

В компании «РЕСО-Гарантия» также не смогли выделить конкретный сегмент водителей с самыми низкими тарифами, сославшись на расчеты математической модели, которая «зашита» в систему.

«Она опирается на множество риск-факторов. Мы используем все факторы для оценки степени риска, в совокупности их более 60. Например, индивидуальные характеристики транспортного средства – это не один фактор, а множество, в том числе тип кузова, мощность, цвет и так далее», – объяснил заместитель генерального директора Игорь Иванов.

Манеру вождения тоже учтут

Страховые компании не смогли выделить сегмент водителей с самыми дорогими и дешевыми тарифами, но мы подробно изучили сайты компаний и все факторы, на которые они опираются, чтобы составить портрет самого желанного и самого неприятного клиента по ОСАГО.

Согласно списку «иных факторов» на сайте «РЕСО-Гарантия», на формирование базового тарифа среди прочего влияют и пол, и сфера деятельности, и место жительства, и характеристики автомобиля. Причем последний пункт может включать в себя абсолютно любые данные о машине.

В списке факторов от «Росгосстраха» 19 позиций, среди которых есть тип кузова, количество пассажирских мест, данные о регионе и изготовителе. Есть в этом списке и данные обо всех регистрационных действиях автомобиля, семейное положение всех допущенных к управлению, а также данные о манере вождения. И на этом страховщики не остановятся. Дальнейшее развитие индивидуализации тарифа перейдет в цифру. Такое мнение в беседе с Autonews.ru высказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Будут появляться новые коэффициенты цифровой эпохи. Например, страховые компании уже могут считывать ускорения автомобиля через свое мобильное приложение. Сейчас в основном используется опыт по каско, но появятся и новые цифровые вещи, о которых мы сейчас можем даже не догадываться. Сейчас у компании может быть высокий коэффициент за хэтчбек, но пониженный коэффициент за мужской пол, черную машину и наличие семьи. И цена полиса не изменится. У другой компании для женщин может быть повышенный коэффициент, но совокупно с другими факторами по кузову и цвету, тариф тоже не повысится. Давать оценку очень тяжело, потому что факторов много. И все компании складывают их по-разному. И пока мы не видим скачков в цене из-за них», – пояснил Уфимцев.

Страховая компания при учете «иных факторов» оценивает потенциальный риск аварии. То есть, по статистике красная машина чаще попадает в ДТП, поэтому этот цвет попадает в категорию аварийных. И уже сейчас можно предположить, что женатый учитель на белом минивэне заплатит за ОСАГО меньше, чем одинокая девушка на красном купе, даже если у них одинаковый рейтинг аварийности.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС