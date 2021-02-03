«Больше всего подорожают иномарки». Цены на машины перепишут в марте (Autonews.ru)

Пока правительство готовит финальные документы об увеличении утилизационного сбора, дилеры прогнозируют новое повышение цен.

Российское правительство подготовило документ об увеличении утилизационного сбора на 25% – законопроект проходит последние стадии согласования и экспертиз. Чиновники заверяют, что это решение не повлияет на стоимость автомобилей российской сборки, потому что брендам с локализацией повышение компенсируют субсидиями. А вот стоимость иномарок, вероятнее всего, снова вырастет.

Деньги, полученные от сбора, пойдут на льготы по автокредитам и лизингу, а также на скидки на газомоторную технику. Это указано в пояснительной записке к документу. В прошлый раз утильсбор повышали год назад, и именно эта мера стала ключевым фактором для повышения цен на новые автомобили в феврале-марте 2020 года. Для машин с двигателем до 1 литра утильсбор тогда возрос на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров – на 145%.

Нынешний рост утилизационного сбора быстро отразится на стоимости иномарок. Autonews.ru пообщался с представителями рынка и узнал, насколько поднимется цена и когда именно это произойдет.

Правительство стимулирует спрос

В зависимости от степени локализации цены на разные бренды из-за утильсбора вырастут на 1-3,5%. Повышение утилизационного сбора отразится на ценах достаточно быстро, в интервале менее 30-ти дней на вновь ввозимые автомобили. Об этом взаявил директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев.

«В меньшей степени подорожают бренды с высокой степенью локализации, так как рост утильсбора по ним компенсируется государством с помощью промышленных льгот. Чистый импорт подорожает сильнее. Рост в 3% можно считать ощутимым, но не резким, если бы это было, к примеру, 5%. Утильсбор не является основным вкладчиком в цену, существуют еще колебания основных валют относительно рубля, а также инфляция», – пояснил Тюктеев.

Скорее всего, рост цен на иномарки из-за утилизационного сбора «растворится» среди других повышений. В этом уверен генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Повышения цен в этом году идут множеством мелких и крупных шагов из-за совокупности различных факторов. Существует гипотеза, что правительство таким образом привлекает деньги для стимулирования спроса и сдерживания цен», – считает Петрунин.

Цены планово поднимут в марте-апреле

Возможно очередной рост стоимости новых автомобилей войдет в плановые параметры повышения цен, которое и так запланировано у большинства брендов на март–апрель. Об этом Autonews.ru рассказал генеральный директор АО АВТОDOM Андрей Ольховский.

«В каждом сегменте произойдут изменения в цене. Очередной рост может составить 2-3%. После вступления в силу постановления повышение утилизационного сбора отразится на ценах в периоде 1-2 месяцев. Утильсбор является частью политики ценообразования, но поспешных и резких шагов производители не будут делать», – пояснил Ольховский.

Эксперт считает, что вряд ли кто-то из автопроизводителей будет резко повышать цены, потому что постоянное переписывание ценников из-за курсовой разницы и так давит на потребительский спрос, а если будет дополнительный рычаг в части утилизационного сбора, то есть риск получить резкое охлаждение спроса в массовом сегменте и снижение активности в премиуме.

Как правило, производители достаточно быстро реагируют на повышение утилизационного сбора, так как эта мера напрямую влияет на размер их издержек, поэтому после выхода официального документа о повышении утильсбора на авторынке начнется новая волна корректировки прайс-листов. Такое мнение поддерживает директор по развитию компании РОЛЬФ Владимир Мирошников.

«На фоне повышения цен и продолжающегося дефицита товарных автомобилей в среднем и верхнем ценовом сегменте рынка вновь обострится борьба за потребителя. Можно ожидать рост цен на новые автомобили из-за утильсбора на 2-3% и более. Больше всего подорожают импортируемые модели среднего ценового сегмента и премиум-класса», – уверен Мирошников.

Автокомпании с локализацией платят меньше

Министерство промышленности и торговли еще год назад объявляло о том, что утилизационный сбор будет проиндексирован в 2021-2022 годах. Тогда чиновники посоветовали автопроизводителям не затягивать с локализацией производства. Как заявлял министр транспорта Денис Мантуров, утилизационный сбор повышается в первую очередь для стимуляции автокомпаний к открытию своих производств в России. При этом Мантуров не исключил ухода некоторых компаний с российского рынка после таких мер.

«Мы не знаем бедных компаний, которые разместили здесь свое производство. Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию и будут продолжать вкладывать. Знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать – в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков», – говорил глава Минпромторга.

Как пояснили Autonews.ru в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), у разных брендов из-за утильсбора пройдет повышение цен на 1,5%-5%. «Степень локализации производств станет решающим фактором для объема получаемой господдержки в качестве компенсаторной составляющей. Возможно, что мы недосчитаемся ряда импортных моделей в 2021 году, а это непременно скажется на всей дилерской сети России», – объяснили в РОАД.

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