Могут и не прокатить («Российская газета»)

Дефицит автомобилей после взрывного роста продаж в 2020 году продолжается. Покупатели, боясь удорожания, сметают и премиальные, и массовые модели. Автодилеры удовлетворить спрос пока не в состоянии.

Основной дефицит легковых автомобилей, сложившийся на рынке, по прогнозам автодилеров, исчезнет уже к концу первого квартала 2021 года, но по ряду марок и комплектаций он может сохраниться и до конца года. Может затянуться ожидание некоторых моделей Audi, 3 месяца придется подождать Skoda, 5-6 месяцев - Volkswagen, до 7 месяцев BMW зарубежной сборки. Больше всего шансов быстро получить отечественную Lada, а также Hyundai и Kia российской сборки. Недостаток автомобилей сохраняется по всем сегментам и практически во всех брендах на те или иные модели, говорит президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев. По его словам, такое положение продлится весь первый квартал.

"Дефицит автомобилей мы наблюдаем со второй половины 2020-го. Сокращение объемов производств автопроизводителей и комплектующих плюс повышенный спрос начиная с осени привели к полупустым складам дилеров к концу года", - отмечает Зубарев.

Автодилеры уверяют, что автомобили в салонах есть, и при желании их можно приобрести, не вставая в лист ожидания. "В некоторых брендах проблема дефицита товарных автомобилей сохраняет свою актуальность, однако речь не идет о том, что дилерский центр работает исключительно по предзаказу. Если клиент хочет подобрать автомобиль из наличия, как правило, удается это сделать, но выбор имеющихся в наличии вариантов цветов и комплектаций ограничен", - рассказали в "Рольфе" (продает Audi, BMW, Hyundai, Toyota и другие марки).

В автомобильной группе "Авилон" в премиум-сегменте в достатке моделей Audi и BMW в максимальной комплектации, а вот наиболее популярные внедорожники по-прежнему в дефиците. "Дефицит автомобилей все еще сохраняется по многим брендам, он будет актуален как минимум в течение первого квартала 2021 года", - уверен директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский.

В массовом сегменте в наличии Volkswagen Polo. "Остальные модификации необходимо подождать - например, новый Tiguan с двухлитровым мотором - более месяца, моделей Touareg нет вообще, ожидание этих автомобилей под заказ в среднем может составить около 5-6 месяцев. Сроки поставок по BMW составляют примерно от 1 до 7 месяцев, в зависимости от страны производства и модели", - уточняет Каменский.

Сроки ожидания зависят от целого ряда факторов - страны и сроков производства машины и комплектующих, объема продаж и т.п. В январе на ситуацию с производством и поставками новых автомобилей повлиял дефицит компьютерных чипов. Из-за нехватки микросхем для автомобильной микроэлектроники о сокращении производства объявили Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan и другие автопроизводители.

"Автомобили есть в наличии в дилерских центрах, но в связи со сбоями в поставках - нарушение сроков, объемов, вариативности - ассортимент ограничен. Однако при желании клиент всегда сможет найти подходящий автомобиль", - добавляет генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Больше шансов, отмечают автодилеры, приобрести автомобиль российского производства, причем чем выше степень локализации машины, тем быстрее она придет к покупателю. Нет проблем с отечественной Lada, а также Hyundai и Kia российской сборки. Не слишком долго придется ждать Nissan и Renault. "Сроки ожидания автомобиля, безусловно, разные, но не менее двух месяцев, если заказывать "собственную" комплектацию. Это при условии российской сборки. Срок поставки автомобилей иностранной сборки может достигать 4-5 месяцев", - рассказывает гендиректор "АвтоDOMа" Андрей Ольховский.

Сегодня 12 заводов, расположенных в России, занимаются сборкой автомобилей иностранных брендов. По данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2020 года в стране было зарегистрировано 11,5 млн автомобилей локальной сборки, что составляет четвертую часть всего российского автопарка. В России выпускаются более 70 моделей иностранных брендов (с учетом грузовых и легких коммерческих иномарок) от Kia, Renault и Toyota до BMW и Mercedes.

Даже при условии высокой степени локализации иностранных авто, отмечают в дилерских центрах, сбой в логистических цепочках поставок комплектующих из-за ограничений, вызванных пандемией, даже после отмены ограничений придется устранять около трех месяцев. "Сроки ожидания автомобилей увеличились также из-за нарушений логистических цепочек. По разным брендам это разный период, например, по Volkswagen ожидание составляет 2-3 месяца", - отмечает Денис Петрунин. Такая ситуация, по его словам, продлится минимум до конца первого квартала.

По мнению специалистов "Рольфа", дефицит на рынке может сохраниться и во втором квартале - рынок останется под воздействием дефицита. Вместе с тем цены на автомобили будут и дальше тяготеть к росту, поддерживая спрос на них. Некоторые недобросовестные дилеры обратили дефицит себе на пользу и продают имеющиеся в наличии автомобилей "с нагрузкой". Например, устанавливают на автомобиль дополнительные аксессуары или оборудование и отказываются продавать машину без них. Это может обойтись покупателю еще в 200-300 тысяч рублей. Кроме того, некоторые продавцы, получив прайс-листы на автомобили 2021 года выпуска (+ 3-5% к ценам 2020-го), по ним продают автомобили, выпущенные еще в прошлом году.

По прогнозам РОАД, повышение цен в 2021 году составит в среднем 2-3%. Многие автодилеры отыграли ослабление рубля в 2020 году, когда машины подорожали на 4-15%.

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