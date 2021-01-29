«Цены ниже мировых на 40%». Машинам в России предсказали подорожание (Autonews.ru)

В 2021 году новые автомобили продолжат дорожать. Цены будут зависеть от курса рубля, возможных ограничений и господдержки. Производители предупреждают: стоимость машин занижена, а дилеры советуют присмотреться к б/у.

В 2021 году новые машины продолжат дорожать – к такому выводу пришли в Ассоциации российские автомобильные дилеры (РОАД). Способствовать этому будет нестабильный курс рубля – согласно данным ЦБ, за 2020 год российская валюта подешевела по отношению к евро на 30,8%. Негативную роль для покупателей сыграет дефицит некоторых популярных моделей, с которым столкнулись практически все производители. С таким прогнозом согласны и автокомпании. Кроме того, подтвердились планы правительства поднять утилизационный сбор на автомобили на 25%.

Дефицит и падение рубля: чем это грозит

Откладывать запланированную покупку автомобиля в надежде на понижение цен или более выгодные предложения нельзя. Об этом заявил глава РОАД Вячеслав Зубарев, отвечая на вопрос корреспондента Autonews.ru. «Ждать нельзя, процесс роста цен будет продолжаться, – сказал Зубарев. – У многих производителей по итогам 2020 года были большие убытки из-за курсовой разницы. Если же нужной модели не оказалось на складе, а хочется приобрести именно ее, можно столкнуться с тем, что заказанный автомобиль подорожал. Конечно, это дело выбора – если все-таки нужна определенная модель и есть возможность купить ее чуть дороже, можно подождать».

По оценке Зубарева, в 2021 году решающим фактором, который будет влиять на цены, станет курс рубля по отношению к доллару и евро. «Что касается запланированного повышения утилизационного сбора, то я не думаю, что этот фактор сильно повлияет на рост цен, может быть, только на 1% от стоимости автомобиля. При этом собранные средства потратят на поддержку рынка и автомобилей, которые производятся на территории России. Это нерадостная новость для любителей иностранных моделей, но идет некое перераспределение. Этот сбор будет иметь целевой характер и поддерживать отрасль», – отметил Зубарев.

В свою очередь, вице-президент ассоциации РОАД Светлана Виноградова предупредила: дефицит популярных моделей наблюдается у большинства автокомпаний. По ее словам, причиной стала ситуация с ограничением работы заводов по производству автокомпонентов в Европе, США и азиатских странах во время пандемии коронавируса – негативный эффект от локдауна работает до сих пор.

«Даже с учетом высокой доли локализации производства российским заводам все равно нужны иностранные комплектующие, – объяснила Виноградова. – Дефицит будет продолжаться весь первый квартал. Нет брендов, которым удалось бы этого избежать. В выигрыше окажутся те, кто найдет возможность быстрее поставить на рынок дефицитные версии».

Автомобилистам, которые не смогут в ближайшее время получить нужную модель, Виноградова посоветовала обратить внимание на вторичный рынок. «Официальные дилеры продают б/у автомобили с гарантией и они могут стать хорошей альтернативой», – отметила представительница РОАД.

Цены будут идти вверх плавно

По оценкам самих производителей, цены на автомобили будут расти постепенно, как и в 2020 году. Компании обещают действовать осторожно и не переписывать ценники пропорционально падению курса рубля, поскольку это грозит потерей клиентов. К примеру президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт на вопрос корреспондента Autonews.ru о ценовой политике компании ответил, что от идеи быстро адаптировать цены к новым реалиям в российском представительстве, несмотря на давление из головного офиса, отказались. Он напомнил, во время пандемии цены на автомобили в России держались на 20% ниже, чем в Европе. При этом цены на BMW по итогам года выросли в России на 18,6%.

«Мы понимаем, что в 2021 году мы, как и в 2020 году, будем вынуждены поднимать цены, – признался Тойхерт. – Но как и в прошлый раз мы будем действовать осторожно. В 2020 году мы дали нашим клиентам возможность около 3 месяцев покупать автомобили по старым ценам. Сейчас из-за падения курса рубля цены на автомобили в евро примерно на 40% ниже мировых, но мы этого не делаем. Так, если обновлять цены каждый раз на 10-15% вслед за рынком, мы можем потерять клиентов, у которых зарплата так быстро не растет».

По словам Тойхерта, чтобы удержать клиентов, в BMW адаптировали набор опций для российских моделей и сделали процесс конфигурации нужной версии максимально удобным и понятным. Кроме того, новые цены теперь включают сервисное обслуживание в течение трех лет с учетом необходимых запчастей. Чтобы поддержать интерес к марке, BMW планирует запустить в мире и в России 10 новых моделей. В их числе электрические модели i4 и iX. Около 50% всех продаваемых моделей в России компания локализует в Калининграде.

В свою очередь, генеральный директор Renault в России Ян Птачек рассказал, что в 2020 году цены на автомобили в среднем по рынку выросли на 10% и на столько же – у самого производителя. Он прогнозирует, что в 2021 году рост цен продолжится и будет постепенным. «Не думаю, что будут какие-то резкие движения с точки зрения ценовой политики, – сказал он. – Если это делать сразу, это будет неприятно для клиентов, дилеров и в итоге неприятно и для самих производителей». По его словам, Renault тоже будет стараться повышать цены «по чуть-чуть», чтобы сохранить долю на рынке.

Дорожать дальше уже некуда

Эксперт брокерской компании Alpari Александр Лосев считает, что основные бренды в 2021 году уже подняли цены. По его оценке, дефицит модельного ряда нивелируется низкой покупательской способностью россиян. «Рост цен составил около 3%, что абсолютно нормально. Но поднимать цены дальше уже некуда: даже при условии низких ставок по автокредитам платежеспособность населения этого не вытянет, – сказал Лосев в беседе с Autonews.ru. – Позволить себе поднять цены могут премиальные бренды, поскольку их целевая аудитория более терпима к этому. Бренды, опирающиеся на массовый спрос, этого уже делать не будут, потеряют клиентов».

Чем означает повышение утилизационного сбора

Как отмечают участники рынка, запланированное повышение утильсбора на 25% также может отразиться на ценах. По планам Минпромторга базовая ставка для легковушек увеличится с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для грузовых машин – со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. Утильсбор на новые машины, ввозимые в Россию физлицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. Для подержанных автомобилей ставка не будет превышать 6,5 тыс. руб.

«Считается, что доля утилизационного сбора в стоимости иномарки не более 5%. Значит, текущее повышение утильсбора может поднять цены на автомобили на величину от 4 до 6% в среднем. Более заметный размер повышения отсечет ряд покупателей, потому что цены на машины растут безостановочно», – уверен аналитик Лосев.

При этом в Минпромторге с опасениями производителей и экспертов не согласны. По словам чиновников, собранные средства частично идут на программы господдержки отрасли, которые и компенсируют производителям эти расходы. Как рассказали Autonews.ru в ведомстве, в 2021 году на поддержку автокомпаний направят более 16 млрд руб., которые будут распределены по различным программам.

Например, в 2021 году для физических лиц работает программа льготного автокредитования, на нее выделено 8,87 млрд рублей. Она предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль, а для жителей Дальневосточного федерального округа скидка составляет 25%. На участие в ней могут претендовать люди, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним ребенком и более, работники государственных медицинских учреждений. Скидку можно получить и при сдаче в trade-in старого авто старше шести лет при условии владения им как минимум 1 год. Стоимость нового автомобиля не должна превышать 1,5 млн руб.

В программе льготного автокредитования участвуют УАЗ Пикап, Профи, Патриот, Хантер, модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации, Lada 4х4, Granta, Largus, XRay, Vesta; ГАЗ Соболь, GAZelle Бизнес, GAZelle Next, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana, Lada Niva, Kia Rio, Hyundai Creta, Solaris, Datsun On-Do, mi-Do.

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