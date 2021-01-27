Эмоциональное отторжение (MotorPage.ru)

Зажегся зеленый свет, и синий троллейбус двинулся пересекать Садовое кольцо. Едет медленно, чтобы, чего доброго, на стрелках не слетели токоприемники. И водители застывших на перекрестке автомобилей тоже только того и боятся, потому что и так все злые и психованные из-за пробок, а тут… Искра, треск и штанга отцепилась от провода. Все! Новый затор. И сколько таких случаев!

Когда троллейбус вдруг встает под мостом, как раз в зоне сужения дороги или ввиду обрыва контактной сети, вереница обездвиженных «рогатых» выстраивается по всей улице. Троллейбус давно стал помехой движению в большом городе, причем не только для автомобилистов.

Недавно московские власти окончательно убрали его со столичных улиц, а взамен на линии выпустили автобусы и электробусы. И вдруг… Всколыхнулись разгневанные массы. Пустил слезу телевизор. Рассердился негодующий Интернет. Поклонники Окуджавы закружились в печальных хороводах. Странная и очень бурная реакция на логичное и закономерное решение. Так в чем причина народного гнева?

Москва стала задыхаться в пробках с конца XIX века. И задыхаться реально, особенно в межсезонье, когда под ногами прохожих пузырилась отвратительная жижа, настоянная на лошадиной моче и навозе. Шутка ли, на полуторамиллионный город, едва шагнувший за пределы Садового кольца, тогда приходилось 19 тыс. извозчиков. И это не считая частных выездов. Лубянскую площадь, где была биржа «ванек», прохожие старались обходить по краешку, ближе к домам, чтобы не испачкаться. А какая сутолока возникала на улицах: кони, люди, повозки разных мастей и размеров – городовые не справлялись. В 1875 году инженер Василий Титов предложил московским властям первый проект метро. Отклонили. Ввиду экономической нецелесообразности. А церковь предупредила, что копать дыру в преисподнюю – бесовское занятие.

А дальше был империал, конка и, наконец, трамвай, с которым армия извозчиков повела настоящую партизанскую войну. Жгли распределительные щиты, хлестали пассажиров вожжами по лицу, нанимали мальчишек, чтобы те портили токоприемники. Понятно, почему безобразничали: профессии «ваньки»-извозчика к тому времени исполнилось почти 200 лет. И трамвай своим появлением, во-первых, лишал их работы, а во вторых, менял привычный уклад жизни. И ведь никто из них даже не попробовал выучиться на вагоновожатого, электрика или, например, путейца.

К чему это погружение в историю? Да к тому, что нынешняя ситуация с электробусом, как ни парадоксально, очень похожа на ту, – она меняет привычный уклад жизни общества.

В начале XX века вся Европа поставила на автомобильный транспорт. А Россия – нет. Зачем? А в 1917 году случилась заварушка, после которой частная собственность испарилась. Как и деньги у большинства населения, и сама возможность прикупить автомобиль. Потому ставку сделали на общественный транспорт, метро и троллейбусы запустили в 1935-м. И за 80 лет советской эксплуатации «рогатого» к нему так же привыкли, как к дореволюционному «ваньке». Он плотно вошел в жизнь многих поколений, стал ее неотъемлемой частью, романтическим героем. Но после перестройки улицы заполнили частные автомобили, и троллейбус стал мешать движению.

Так что инкриминируют электробусу недовольные элементы? Первое – стоимость. Второе – частые поломки, ненадежность аккумуляторов. Третье – недостаточную локализацию комплектующих. И четвертое – амбиции московского градоначальника.

Да, электробус вдвое дороже троллейбуса. Но в эту цену входит сервисное обслуживание производителем и самой машины, и всей системы ее жизнеобеспечения на 15 лет. Поломки тоже объяснимы, электробус – дело новое для всего мира. Это иная реальность, шаг в будущее. Все учатся на ошибках, набираются опыта. Да, мосты у наших электробусов от фирмы ZF, а аккумуляторы китайские. Но все остальное, за редким исключением, отечественное, включая производственные мощности, рабочую силу и сервисные службы. А это сотни тысяч рабочих мест. Может, вскоре и наши научатся делать мосты и аккумуляторы – появились бы деньги, стимул и желание.

Что же касается амбиций мэра, то кто сказал, что это плохо? На недавней автобусной выставке в Европе не было представлено ни одного… автобуса. Сплошные электробусы. Это мировой тренд. И российские электробусы там были на высоте. Возможно, в этом сегменте до Китая нам далеко, но Европу мы уже «сделали». И продолжим – страна огромная, одной Москвой дело не кончится.

И потом, все перечисленные как бы недостатки никак не касаются главного потребителя этого продукта – пассажира. Его все эти цены, комплектующие и чьи-то там амбиции вообще не волнуют. Для него главное – вовремя и с комфортом попасть из точки А в точку Б. И с этим электробусы вполне справляются.

Если же вспомнить об уехавших в историю троллейбусах… Ну да, без них уклад жизни несколько изменился. Даже не так: пейзаж жизни. Так ведь прогресс не стоит на месте. Если разобраться, то пресловутая волна негодования – это лишь ностальгическое нытье бывших шестидесятников и попытка отдельных хитроумных блогеров заработать лайки на примитивной критике власти. Что им посоветовать? Перестать валять «ваньку».