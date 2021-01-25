Make America Green Again: Байден отменит экологические послабления Трампа для автопрома («Колеса.ру»)

Новая метла метёт по-новому: вступивший на этой неделе в должность президента США демократ Джозеф Байден, несмотря на преклонный возраст и утомлённость от военизированной инаугурации, принялся энергично отменять все главные достижения своего предшественника-республиканца Дональда Трампа. В автопроме, как и во всей новой американской политике, ожидается резкое полевение, то есть возврат к доктрине глобального потепления, закручивание экологических гаек и форсированный переход на электромобили. Традиционная американская автомобильная культура с могучими бензиновыми V8 вновь оказалась под угрозой.

Первым делом новый американский лидер подписал закон об отмене запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, заявил о намерении провести амнистию для нелегальных мигрантов, остановить строительство стены на границе с Мексикой, вернуть США в Парижское соглашение по климату и восстановить членство в ВОЗ, доверие к которой было сильно подорвано во время пандемии COVID-19. Вдобавок Байден объявил себя врагом Национальной стрелковой ассоциации – желание изъять оружие у населения, как известно по опыту большевиков, является одним из главных признаков грядущей левой диктатуры. В медиа-пространстве диктатура уже наступила – сторонников Трампа банят и изгоняют без суда и следствия.

Ясно, что вихрь общественно-политических изменений в США затронет и автопром, новых вводных долго ждать не пришлось, издание Automotive News сообщает, что Байден уже поручил Агентству по охране окружающей среды (EPA), отвечающему в США за сертификацию автомобилей, пересмотреть экологические нормы, смягчённые с подачи Дональда Трампа весной 2020 года.

Чтобы ослабить экологическое бремя, наложенное на автопром администрацией Барака Обамы в 2012 году, потребовались три года межведомственных дебатов и исследований. В результате было решено сократить выбросы СО2 новыми автомобилями в период с 2021 по 2026 год на 1,5% ежегодно, а не на 5%, как того требовали «правила Обамы», и повысить показатель средней корпоративной топливной экономичности с 5,04 л/100 км до 5,82 л/100 км вместо соответственно. В многостраничном мотивировочном документе объяснялось, что такие послабления позволят сделать американские машины дешевле и безопаснее, а также будут способствовать более быстрому обновлению автопарка, что благополучно скажется в том числе на экологии.

Теперь, стало быть, всё это будет отменено и возращено на «путь Обамы», причём есть все основания полагать, что кэнселинг у Байдена займёт гораздо меньше времени, чем у Трампа, и новые нормы окажутся жёстче тех, что были приняты при Обаме. Возврат к Парижскому соглашению по климату потребует радикальных мер, нельзя исключать в том числе введения углеродных штрафов для автопроизводителей, как в Европе. Байден пообещал сделать электромобили одним из главных приоритетов своей политики. На развитие сети зарядных станций будут брошены миллиарды долларов. Для покупателей электромобилей буду введены новые налоговые льготы.

Для американского автопрома все эти метания политиков мало что изменят: все крупные производители являются глобальными и уже давно взяли курс на электрификацию, но отмирание традиционных моделей с ДВС и замена их электромобилями ускорятся.

Между тем левый крен в политике может создать массу неудобств для корпораций. Например, сильно полевевшая ещё при губернаторе Шварценеггере Калифорния стала неудобной для ведения большого бизнеса, в прошлом году передовые компании начали отсюда сбегать и первым был Илон Маск, живущий теперь, как известно, в Техасе.

Напомним также, что весной глава Tesla был в бешенстве от принятых в Калифорнии в связи с коронавирусом карантинных мер, так как они мешали нормальному функционированию компании. На федеральном уровне благодаря Трампу бизнес в пандемию получил максимально возможную поддержку, а осенью в горячке политической борьбы о COVID-19 в Америке вообще, кажется, всё забыли, но Байден обещал всем напомнить о второй волне пандемии и ужесточить связанные с ней ограничения. Как тебе такое, Илон Маск?