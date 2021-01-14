Цены на бензин пошли вверх. К чему готовиться водителям (Autonews.ru)

Оптовый бензин дорожает, а правительство традиционно повышает акцизы на топливо – как быстро это отразится на потребительской стоимости горючего и почему АЗС уже переписали ценники.

Колебания стоимости бензина на оптовом рынке топлива заставили вице-премьера Александра Новака пообещать правительственный контроль и сдерживание роста цен. Он сообщил, что повышение стоимости топлива в 2021 году не превысит уровня инфляции. Однако на новогодних праздниках автозаправочные станции уже переписали ценники. Мы выяснили, почему цены все-таки выросли и могут ли колебания оптового сырьевого рынка отразиться на тратах простых водителей.

Бензин подорожал уже в январе

Ставки топливных акцизов на бензин, дизель и моторные масла с 1 января 2021 года планово повысили на 4%. Соответствующие поправки были приняты в Налоговый кодекс. Именно это повышение акцизов отразилось на розничной цене бензина в первые дни января. По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, на розничном рынке наблюдается честный рост цен.

«Бензин подорожал на 60-80 копеек в рознице, это примерно 1,5% роста. Но на самом деле, если смотреть на структуру цены, эти 60 копеек – это как раз тот самый акциз. Повышение пошлины на 4% не означает такой же рост цены на топливо, доля акциза в стоимости топлива как раз соответствует этим полутора процентам. А это подорожание было запланированным и вообще не должно ни у кого вызывает удивления. Цены выросли абсолютно честно», – считает Шкуматов.

Что касается оптовых колебаний цен, то едва ли увеличение расходов топливных компаний никак не скажется на простых потребителях, отмечают эксперты. «Если вырастут расходы бизнеса, то поднимутся и розничные цены на заправках. Бизнес не занимается благотворительностью, вся финансовая нагрузка будет переложена на потребителей. Если автомобилистам не нравится сам факт роста бензина, то надо понимать, что заправки тут ни при чем, это действия правительства», – объяснил Шкуматов в беседе с Autonews.ru.

Согласно данным «Автостата», средний годовой пробег автомобиля в России составляет 17 тыс. км, а средний расход топлива – 10 литров на 100 километров. Таким образом, среднее потребление топлива одного автомобиля за год составляет 1700 литров. При удорожании литра бензина на 60 копеек в годовом пересчете автомобилисту придется заплатить примерно на 1 тысячу рублей больше, чем годом ранее. По мнению руководителя рабочей группы ОНФ, водители вряд ли заметят такой незначительный рост расходов на бензин.

Подорожание будет в пределах инфляции

По данным ОНФ, за прошлый год рост цен на бензин в Москве был ниже уровня инфляции. Согласно исследованию организации, которое есть в распоряжении Autonews.ru, цены на бензин АИ-95 в столице за год повысились на 1 рубль 2 копейки (+2,17%), стоимость бензина серии АИ-92 изменилась еще меньше – подорожание за 2020 год составило 72 копейки или 1,69%.

Глава «Российского топливного союза» Евгений Аркуша считает, что автомобилистам не стоит паниковать и подробно вчитываться в новости топливного рынка. Потому что с точки зрения потребительских цен серьезных скачков стоимости на автозаправочных станциях не будет. Об этом эксперт сообщил Autonews.ru.

«Цены в 2021 году вырастут примерно на уровне инфляции. Об этом уже говорил и вице-премьер. Все остальные колебания – это проблемы внутреннего топливного рынка. Дисбаланс предложения и диспаритет оптово-розничных цен имеют лишь косвенное отношение к потребителям. Все, что происходит внутри рынка сейчас, может привести к изменению структуры рынка, уходу независимых компаний. Но это, скорее, информация для специалистов топливного рынка, потребители ничего не заметят. Рост цен на бензин в 2021 году будет плавный, в пределах инфляции», – пояснил топливный эксперт.

Именно новости о повышении оптовых цен на бензин в начале первой рабочей недели 2021 года заставили автомобилистов обратить внимание на ценники АЗС и заметить там изменение цифр. Но, как объяснил Аркуша, цены оптового рынка ориентируются на экспортный паритет, то есть на одинаковую выгоду поставки топлива на внутренний или внешний рынок. К росту же оптовых цен ведут такие факторы, как повышение топливных акцизов, рост тарифов на перевозку топлива, снижение экспортных пошлин в соответствии с налоговым маневром, а также рост мировых цен на нефть и рост спроса на топливо. Именно выгода сегодня подталкивает нефтяников направлять больше топлива или сырья для его изготовления на экспорт.

К качеству топлива все еще есть вопросы

Правительство ожидает, что поступления от акцизов в 2021 году составят более 0,8 трлн рублей. В пользу региональных бюджетов на строительство дорог и путепроводов направят до 75% сборов, а следующие два года – более 77%. Такая схема распределения денежных сборов была утверждена в федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

Несмотря на запланированное повышение стоимости горючего на заправках в январе 2021 года, российским автомобилистам есть, на что обратить внимание помимо цен на АЗС, а именно – на качество топлива. Согласно проверке Росстандарта, некачественное горючее было обнаружено на каждой десятой российской заправке. В основном проверки проводились по жалобам автомобилистов на недолив топлива и несоответствие октановому числу. Но уже с июля 2021 года Росстандарт начнет проверять топливо на автозаправках в режиме «тайного покупателя».

Еще полгода ведомство, согласно действующему законодательству, обязано предупреждать АЗС о проведении проверок. Но даже в случаях с предупреждением специалисты выявляют до 10% некачественного сырья. Чаще всего это нарушения находят на небольших заправках.

«Закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу 1 июля 2021 года, позволит специалистам Росстандарта приходить без предупреждения. Соответственно, пришли, отмерили по качеству и по количеству топлива и выявили нарушения. Нарушений с бензином не так много – это около 3% случаев. Основную массу фальсификаций и несоответствий требованиям Росстандарт выявляет в области дизельного топлива – порядка 10-15%», – объяснял по итогам последней проверки заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.

Более того, ведомство активно ведет разработку интерактивной карты, в которую намерено заносить информацию о заправках, поставляющих некачественное топливо. На ней также будут отмечены и пункты, где можно залить хороший бензин. Карту обещают запустить в текущем году и сделать доступной для приложений с навигацией.

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press