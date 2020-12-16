Трампу вопреки: Байден вернет автопром на путь электрификации («Газета.Ru»)

Избранный президент США Джо Байден назначит бывшего губернатора «автомобильного» штата Мичигана Дженнифер Грэнхолм министром энергетики, сообщают американские СМИ. Грэнхолм, хорошо знакомая с американскими промышленниками, поможет новому президенту исправить «ошибки» Дональда Трампа, который отменил дедлайны Барака Обамы по переходу национального автопрома на жесткие экологические стандарты. Это неминуемо отразится на всех рынках, включая российский, считают эксперты.

Дженнифер Грэнхолм войдет в команду избранного президента США Джо Байдена в качестве главы минэнерго, сообщила американская газета Politico со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что под руководством экс-губернатора Мичигана агентство будет играть ключевую роль в продвижении «зеленых» технологий. Обещание избавить Штаты от зависимости от ископаемого топлива было частью избирательной платформы Байдена.

Так, демократ пообещал, что в первую же неделю пребывания в Белом доме он подпишет ряд распоряжений, нацеленных на то, чтобы пересадить федеральных чиновников на электромобили американского производства.

«Мы используем закупки, осуществляемые федеральным правительством, для того, чтобы оживить американскую промышленность, в частности автомобилестроение, – говорил в начале сентября Байден. – Федеральные ведомства владеют огромным количеством автотранспорта, и мы сделаем так, чтобы это были электромобили, произведенные в США, в том числе в штате Мичиган».

США, а не Китай, должны поставлять странам мира автомобили, не загрязняющие атмосферу, утверждал тогда еще кандидат на пост президента.

Грэнхолм проработала два срока губернатором Мичигана, который является центром американского автомобилестроения. Ее поддержка отрасли поможет команде Байдена стать более привлекательной среди работников промышленности, поскольку новая администрация продвигает амбициозную экономическую трансформацию, ориентированную на климат, считает Politico.

Откат отката

Чтобы понять корни стремления Байдена пересадить чиновников на электромобили и общее педалирование темы экологически чистых автомобилей, нужно немного углубиться в исторический контекст этой проблемы. Дело в том, что тема «зеленых» технологий в автопроме стала мейнстримом в среде демократов еще при Бараке Обаме. 44-й президент США стал главой Овального кабинета фактически во время мирового финансового кризиса, который нанес колоссальный удар по американской автомобильной промышленности.

Крупнейший на тот момент автоконцерн мира – General Motors – прошел процедуру банкротства, затем был выкуплен государством, а после продан бывшим и новым частным собственникам. Не менее сложная ситуация была у концерна Chrysler, который стал частью итальянского Fiat. Чуть лучше дела обстояли у корпорации Ford, удачно инвестировавшей в европейские и китайские подразделения.

Однако для того, чтобы преодолеть финансовые проблемы 2007-2012 годов все члены «большой американской тройки» (Ford, GM и Chrysler) получали многомиллиардные безвозвратные гранты и субсидии от федерального правительства. И администрация Обамы инвестировала в национальный автопром под конкретные обязательства – создание экологически чистых автомобилей. Иными словами тех, которые не потребляют (или делают это в небольшом объеме) ископаемое топливо, а значит снижают зависимость США от экспорта нефти.

Сейчас уже никто не придает значение тому, что крошечная в 2009-2013 годах по меркам мирового автопрома компания Tesla из Лос-Анджелеса получила в период президентства Обамы, как минимум, $5 млрд безвозвратных грантов в рамках государственного-частного партнерства по финансированию стартапов. Об этом сообщало издание The Times, раскрывая источники стремительного взлета бизнес-империи Илона Маска.

Максимальным достижением Барака Обамы на этом поприще стали законодательно закрепленные стандарты по расходу топлива для автомобилей выпускающихся в США – с 2025 года они должны потреблять вдвое меньше топлива относительно показателей 2011 года. Представители автобизнеса сразу же заявили, что таких показателей невозможно добиться, иначе как полностью перейдя на производство электрокаров и гибридов к этому моменту.

Дональд Трамп еще в ходе избирательной компании предупреждал, что он «откатит» назад все экологические ужесточения Обамы. Собственно это и произошло в апреле 2020 года: Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), возглавляемое сторонником Трампа, установили, что с 2021 года автопроизводители обязаны снижать расход топлива своих моделей (вплоть до 2026 года) на 1,5% в год.

В то время как требования Обамы были более жесткими: плюс 5% к экономичности каждой модели ежегодно и средний расход в 54 мили на галлон против трамповских 40 миль/галлон (4,4 л/100 км и 6 л/100 км соответственно).

Как это повлияет на мир

Грэнхолм публично позиционирует себя как фигуру, которая может помочь промышленности США перейти к потреблению экологически чистой энергии.

«Частный сектор нуждается в большей поддержке и политической воле со стороны наших политиков, чтобы помочь нам полностью реализовать потенциал будущего с нулевым выбросом углерода», – писала она в ноябрьской колонке для The Detroit News.

Связи Грэнхолм с автомобильными гигантами США и ее способность заручиться общественной и политической поддержкой для электрификации транспорта будут в основе политики Байдена по преобразованию экономики США и решения поставленной задачи по изменению климата в стране, заявляют американские СМИ.

Избранный президент Байден уже пообещал, что вернет строгие нормы по экономии топлива, ранее отмененные Трампом. В связи с этим процессы, которые сейчас зарождаются в США, неминуемо отразятся на всем мировом автомобильном производстве и в том числе на российском, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Хотя северо-американский автомобильный рынок уже не является самым большим по уровню продаж в мире, уступив это место Китаю, в денежном эквиваленте американцы все еще лидируют, подчеркивает он.

«Все будет как с «Дизельгейтом» и последовавшим за ним массовым отказом автокорпораций от дизельных моторов, инициированным американцами. Сейчас электрификация идет довольно быстрыми темпами, но очевидно, что новая команда Белого дома намерена форсировать этот ход. И поскольку этот рынок первый либо второй для таких корпораций, как Toyota, BMW, Volkswagen, Daimler и Nissan, они будут подстраивать под него свои модельные линейки», – убежден Ифанов.

Для России и отечественных производителей возникает риск того, что крупнейшие поставщики автокомпонентов не сразу, но переориентируются на выпуск комплектующих для электрокаров. Отечественные компании не имеют компетенций по производству ряда технологичных узлов и агрегатов и сложной электроники, отмечает эксперт.

Россия сейчас и в ближайшие годы совершенно не готова к переходу на электротранспорт, соглашается аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. В стране нет инфраструктуры, а существующие технологии пока не позволяют в полной мере эксплуатировать электротранспорт в условиях сурового климата.

«С точки зрения глобального рынка, я не думаю, что будет мгновенный эффект, но так или иначе все мировые автоконцерны работают над снижением выбросов и развитием новых технологий. Российское государственное регулирование, конечно, может этот переход в стране как-то замедлить или ускорить, но тренд совершенно очевиден», – заключил Беспалов.

Фото: www.thegatewaypundit.com