Миссия Макговерна: сделать Jaguar снова «великолепным» («Автостат»)

Джерри Макговерн: "я наслаждаюсь мыслью о том, чтобы помочь моим коллегам из Jaguar вернуть Jaguar на то место, которого он заслуживает".

Джерри Макговерн хочет модернизировать дизайн автомобилей Jaguar и сделать бренд спортивных автомобилей "великолепным снова".

Возглавив Land Rover design с 2006 года, Макговерн был назначен главным креативным директором Jaguar Land Rover. Он будет руководителем босса Jaguar design Джулиана Томсона и главы Land Rover design Массимо Фраскеллу.

"Я наслаждаюсь мыслью о том, чтобы помочь моим коллегам Jaguar вернуть Jaguar в положение, которого он заслуживает. Это уникальный бренд с невероятной родословной и большим потенциалом", - сказал Макговерн в интервью Automotive News Europe. "Если бы бренд можно было развить таким образом, чтобы освободить его от некоторых ограничений, которые он имел в прошлом, я думаю, что он мог бы статьвеликолепным снова", - сказал он.

В прошлом Jaguar критиковали за то, что он слишком сильно опирался на культовые традиции своего прославленного наследия, хотя новые модели, такие как полностью электрический кроссовер I-Pace, подтолкнули бренд в современную эпоху. Бренд успешно представил кроссоверы, такие как F-Pace, но изо всех сил пытался привлечь клиентов своими седанами, поскольку вкусы клиентов менялись.

Компания Jaguar заявила, что в октябре отказывается от среднеразмерного седана XE из своей американской линейки, ссылаясь на жесткую конкуренцию со стороны внедорожников. Бренд также сокращает варианты двигателей для седанов XE и XF в Европе.

Во время своего пребывания на посту дизайн-босса Land Rover Макговерн заново разработал линейку внедорожников марки, в том числе модернизировал культовый внедорожник Defender. Недавно он рассказал о том, как планирует модернизировать новый Range Rover, который должен появиться в следующем году. "Нынешнее поколение значительно продвинуло нас, и следующее тоже продвинет", - сказал он.

Новая роль Макговерна, курирующего бренды Jaguar и LandRover, появилась чуть более чем через год после ухода на пенсию давнего руководителя отдела дизайна Jaguar Иэна Каллума, который стремился оторвать дизайн бренда от его прошлого, особенно с большим седаном XJ.

До 2010 года дизайн XJ отсылал к оригинальному автомобилю 1968 года. "Это, к сожалению, дало Jaguar репутацию традиционной автомобильной компании, в то время как на самом деле это очень современная и инновационная автомобильная компания", - сказал Каллум незадолго до своей отставки. Новое направление дизайна Каллума для XJ в 2010 году оторвалось от предыдущих поколений.

Макговерн был отмечен Automotive News Europe 2020 Eurostars за свой успех в Land Rover, который регулярно бросает вызов крупным немецким брендам, таким как Mercedes-Benz и BMW, на рынке внедорожников.

Макговерну 64 года, но он сказал, что не собирается уходить на пенсию.

-Я еще не закончил, - сказал он.

Текст и фото: Autonews.com (перевод - АВТОСТАТ)