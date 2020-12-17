Гендиректор VW противопоставляет крупнейший в мире автомобильный завод новой площадке Tesla («Автостат»)

Часть вольфсбургского комплекса VW станет "заводом-первопроходцем" по высокоавтоматизированному производству электромобилей, на котором будет производиться электрический флагман марки VW.

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил топ-менеджерам, что автопроизводитель своим крупнейшим заводом будет конкурировать с заводом Tesla, который строится под Берлином, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Во время внутренней видеоконференции Дисс сказал, что завод VW в Вольфсбурге, Германия, будет модернизирован с использованием новейших технологий электромобилей и программного обеспечения, рассказали источники, которые попросили не называть себя, поскольку встреча не была публичной.

Завод является крупнейшим автомобильным производством в мире, ежегодно производящим более 800 000 автомобилей.

Цель Дисса состоит в том, чтобы завод в Вольфсбурге соответствовал цели Илона Маска сократить время производства одного автомобиля до 10 часов, говорили источники. Это будет меньше половины расчетного времени, необходимого для сборки VW Golf или Tiguan, основных продуктов Вольфсбурга.

Маск заявил, что завод Tesla, который должен открыться следующим летом в Грюнхайде, недалеко от Берлина, будет использовать новые технологии, чтобы продемонстрировать радикальный пересмотр того, как строятся его автомобили.

Вольфсбург станет "Пионерской фабрикой" по высокоавтоматизированному производству электромобилей и построит электрический флагман марки VW, говорится в заявлении VW в понедельник. VW не сообщил больше никаких подробностей об этом автомобиле, кроме того, что он будет создан по аналогии с технологическим проектом Artemis в Audi, которая разрабатывает электрические флагманы для Audi, Porsche и Bentley под кодовым названием Landjet.

Дисс также повторил, что VW должен существенно снизить постоянные издержки, чтобы оставаться конкурентоспособным, поскольку последствия пандемии COVID-19 показали, что некоторые конкуренты более экономически эффективны.

Представитель VW отказался от комментариев.

62-летний Дисс выступил на следующий день после того, как получил новый вотум доверия за свою стратегию сделать немецкий промышленный гигант более динамичным.

Наблюдательному совету VW также удалось разрешить конфликт вокруг назначений руководства с помощью ряда соглашений об экономии средств и решения сохранить бренды Ducati и Lamborghini. Обсуждался вопрос о продаже итальянских люксовых брендов с целью упорядочения портфеля брендов группы.

Дисс заявил во вторник на совещании топ-менеджеров, что VW планирует создать должность управляющего совета по информационным технологиям. Компания рассматривает потенциальных кандидатов и планирует принять решение в следующем году.

Генеральный директор сказал, что, хотя VW до сих пор относительно хорошо справлялся с кризисом COVID-19, его затраты все еще слишком высоки, а доходы некоторых конкурентов оказались более устойчивыми.

В понедельник VW объявила о плане снижения постоянных затрат на 5 процентов к 2023 году.

Фото: Autonews.com