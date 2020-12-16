«По таким ценам покупать машины уже не будут». Россиянам пообещали скидки (Autonews.ru)

Благодаря стабильным поставкам автомобилей склады дилеров могут заполниться уже к концу зимы, а значит весной автосалоны снова предложат покупателям автомобили по спецпредложениям и скидкам.

Дефицит популярных автомобилей начался летом, после того как россияне вышли из карантина и ринулись в дилерские центры скупать все, что есть. Спрос на автомобили подогрели и скачки курса доллара и евро. В попытках не потерять накопленное, россияне больше всего вкладывались в недвижимость и автомобили. Дилеры не упустили шанс и оперативно повысили цены еще в августе, попутно отменив все скидки и акции. Это не отпугнуло клиентов – из салонов увозили даже автомобили в редких комплектациях с большим набором дополнительных и не всегда нужных опций.

Заказанные в августе-сентябре автомобили популярных моделей и комплектаций начали поступать на склады еще в октябре. Сегодня, по словам дилеров, дефицит самых востребованных автомобилей все еще сохраняется, но многие эксперты уже уверенно заявляют, что поставки постепенно стабилизируются, поэтому уже в феврале склады будут заполнены.

Скидки вернут в марте

Тенденция к спаду дефицита автомобилей, конечно, есть – стоимость машин становится все выше и выше и те, кто не успел подписать контракт и застолбить цену на свой автомобиль, должны будут принять новые цены и решить: покупать автомобиль в краткосрочной перспективе или подождать до лучших времен. Об этом в беседе с корреспондентом Autonews.ru рассказал генеральный директор АО «АВТОДOM» Андрей Ольховский.

По его словам, к концу зимы на склады поступят многие из заказанных сейчас автомобилей. Но это могут быть автомобили без каких-либо опций, по которым у производителей присутствует дефицит. Однако скидки и специальные предложения весной будут, вопрос только в том, от какой цены или от какой базы.

«Если автопроизводители поднимут цены на 4-5% с 1 января, то по ряду брендов будет существенное снижение спроса. Выход из такой ситуации – программы поддержки продаж и дополнительные скидки по трейд-ин или при покупке автомобилей в кредит. Но есть и другое мнение – автомобили, особенно популярные модели и комплектации, будут в дефиците в силу перебоев с доступностью комплектующих на заводах, и тогда скидок и программ поддержки не будет», – объяснил Ольховский.

Однако по мнению директора «Ауди.Авилон» Рената Тюктеева, ситуация с дефицитом все же перейдет и на первый квартал следующего года. «Объемы поставок в 2021 году планируются с ростом к 2020 году, только ближе к середине года. Можно ожидать, что в среднем объемы поставок вырастут на 6-8% по причине низкой базы от локдаунов этого года. Как правило, хорошим скидкам способствует насыщенный склад, в этом году сложилась ситуация, когда дефицит поставок сопряжен с планомерным ростом цен от производителей», – пояснил Тюктеев.

Такую же позицию высказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин. «Мы пока не видим тенденций к спаду дефицита автомобилей на рынке. Мы не наблюдаем роста товарных запасов или изобилия автомобилей на складах дилеров. До конца зимы возможны также перебои в поставках автомобилей – изменение сроков и объемов поставок», – отметил Петрунин.

По большинству брендов компании дилеры уже сейчас имеют базу контрактов на 2-3 месяца вперед и давления складов, по словам Петрунина, весной не будет, поэтому ожидать масштабных скидок и акций от автопроизводителей не стоит.

«Однако я думаю, что государство уже в начале года окажет отрасли поддержку в виде запуска программ льготного автокредитования, что, безусловно, поддержит массовый сегмент», – объяснил глава «АвтоСпецЦентра».

«Кто хотел, уже все купил»

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с корреспондентом Autonews.ru спрогнозировал снижение спроса на автомобили в новом году и застой рынка весной.

«Рынок уже выбрал спрос на новые автомобили. Те, кто хотел купить машину, уже ее купили или сделают это до конца года. А по высоким ценам в новом году автомобили в таком количестве покупать уже точно не будут. Поэтому примерно к марту 2021 года рынок встанет. Сейчас авторынок стимулирует только ожидание роста цен и госпрограммы льготных кредитов», – уверен эксперт.

По словам эксперта, весной для российского автопрома может наступить нелегкое время, сравнимое с периодом после кризиса 2014 года. Что касается цен на автомобили, то они обязательно догонят разницу курсов за год примерно к марту-апрелю.

«Когда курс доллара вырос весной, то стоимость автомобилей не сильно увеличилась, хотя прямая зависимость есть. Цены на машины подрастали постепенно в течение всего года, и по всем законам экономики они обязательно догонят процентную разницу курсов. Когда это произойдет, спроса уже не будет», – считает Удалов.

Директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев также считает, что динамика рубля к евро в ценах до конца еще не отыграна и это скажется на весенних скидках.

«Спрос сейчас сильно подогрет ожиданием роста цен. Получается, что предпосылок для существенных скидок попросту нет, и этого не случится в первом квартале 2021 года, традиционного для распродаж», – объяснил Тюктеев.

Похожее мнение высказал и генеральный директор АО «АВТОДOM» Андрей Ольховский. «Очевидно, что стоимость автомобилей ускоренными темпами догонит рост курсов мировых валют и это будет существенным фактором для охлаждения спроса и сокращения продаж и в массовом и в премиальном сегментах», – пояснил Ольховский. Негативно, по его словам, на ценах скажется и повышение ставок по утилизационному сбору.

Новинок будет меньше

При повышении ставок налогов и других обязательных платежей импортеры достаточно быстро переносят эту нагрузку на розничные цену автомобилей, поэтому повышение утильсбора быстро скажется на ценообразовании.

Повышение цен на 1-3% после новогодних каникул из-за утилизационного сбора спрогнозировал и генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«В связи с этим ряд нишевых автопроизводителей могут отказаться от вывода новых моделей на российский рынок. В общем девальвация рубля, убытки автопроизводителей за 2020 год и повышение утилизационного сбора приведут к повышению цен на автомобили на 3-5% по итогам первого квартала 2021 года. С января по март цены будут повышаться поэтапно», – уверен Петрунин.

Цены сейчас находятся под давлением девальвации рубля. Если рост утилизационного сбора на автомобили уложится в прогнозные 30%, то это автоматически увеличит цены на импортные автомобили в интервале от 2% до 4%. Наиболее выгодно будет покупать машины российской сборки. Такое мнение по вопросу утильсбора высказал директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев.

«В меньшей степени рост затронет марки автомобилей с высокой степенью локализации, где рост утильсбора будет компенсирован государством через промышленные субсидии», – объяснил собеседник.