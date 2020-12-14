Какие автомобили подорожают сильнее других, а какие перестанут покупать («Прайм»)

Пандемия коронавируса, повышение утилизационного сбора и негативная динамика рубля, безусловно, приведут к дальнейшему росту цен на машины на российском рынке. Так, в наступающем году они могут подорожать еще на 10-12%. Тем не менее, спрос на покупку новых авто останется стабильно высоким, а премьерные модели мировых автопроизводителей будут пользоваться традиционно повышенным спросом, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Как сообщалось, за 9 месяцев этого года рекомендованные розничные цены на новые легковые машины в России выросли в среднем на 12%. Основной причиной роста цен на автомобили специалисты называют ослабление курса рубля к основным мировым валютам (на 25-30%), которое автопроизводители не отыграли. К концу года рост цен может составить порядка 20%.

ПОЧЕМУ МАШИНЫ ПОДОРОЖАЮТ

С 2021 года российские власти хотят повысить сбор за утилизацию машин на 25-30%, что может увеличить стоимость новых авто на 10%. "Меньше всего изменение ставок утильсбора отразится на стоимости автомобилей с высокой степенью локализации, ведь соответствующим автозаводам государство оказывает поддержку, а размер сбора в стоимости авто российской сборки составляет всего 5%", – объясняет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Безусловно, на цену автомобилей влияет динамика курса валют. Если в будущем году доллар продолжит расти, автомобили продолжат дорожать. Наиболее чувствительны к валютным изменениям автомобили массового сегмента и машины с пробегом.

"Степень локализации производства будет решающим фактором для объема получаемой господдержки, так что у разных брендов пройдет повышение от 1,5, а возможно, до 5%. В первую очередь, в зоне риска – импортируемые модели", – предупредил президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслав Зубарев.

В этом году средняя стоимость автомобилей в России выросла на 10% и составила 1,7 миллиона рублей, продолжает автомобильный эксперт Александр Пикуленко. Основными факторами роста стоимости машин в наступающем году станут новые поборы: повышение утилизационного сбора, обязательная маркировка некоторых деталей, к примеру, шин. Все это приведет к тому, что машины подорожают еще на 10-12%.

…И БУДУТ ЛИ ИХ ПОКУПАТЬ

"Тем не менее, автомобили будут по-прежнему покупать во всех классах, ведь современная жизнь не предполагает существования без машин. Это самый безопасный вид транспорта, особенно во время пандемии", – уверяет он.

Определяющими стимулами для покупок в сегменте бюджетных авто станут программы льготного автокредитования – "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль". При этом покупатели в сегменте Luxury будут "меньше поражены в правах", ведь уровень инфляции и низкая ставка рефинансирования Центробанка делают покупку автомобиля в кредит весьма выгодным предприятием. Так же ситуация выглядит и при покупке машин среднего класса.

Личный автомобиль будет по-прежнему более востребован в 2021 году, чем общественный транспорт, такси или каршеринговые авто, считает и Мигаль.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

События, произошедшие на автомобильном рынке в 2020 году, сильно повлияли на изменение карты потребления и производства. На сегодняшний день на рынке не хватает всех автомобилей, и производители выравнивают линейки спроса и предложения. По мнению Мигаля, в 2021 году общая востребованность на рынке несколько снизится, и те производители, которые пойдут за долей рынка, будут вынуждены увеличивать производство не только самых популярных моделей, но и других.

"Например, если говорить про бренд среднего ценного сегмента, то у них в линейке есть 70% ликвидных и 30% неликвидных, но если компания захочет удержать позиции на рынке, то нужно будет расширять ассортимент. Те бренды, которые будут меньше поднимать цены, и будут популярными, даже если до этого не были особо востребованными", – поясняет он.

Кроме того, в тренде будут и китайские машины за счет оптимального соотношения цены и качества, яркого дизайна и высокой технической оснащенности, но лишь в том случае, если их производители продолжат свою ценовую политику и не будут увеличивать стоимость своих авто.

По оценкам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, марки и модели, которые подорожают быстрее в сравнении с другими, будут продаваться хуже. И наоборот: те, у кого цена растет медленнее, будут продаваться лучше.

"Продажи будут идти, пока покупатели понимают, что резерв роста цены еще не исчерпан, и при этом будет дефицит автомобилей", – полагает он.

В то же время увеличение стоимости автомобилей может привести к любопытным изменениям в спектре потребительского спроса на рынке новых машин, прогнозирует автомобильный эксперт Егор Васильев. "С учетом того, что сегмент массовых автомобилей становится все ближе к премиальному по комплектациям, технологиям и дизайну, следует ожидать его интервенции именно в сегмент премиум. Тем более, что в последнее время потенциальный покупатель все реже обращает внимание на уровень премиальности бренда, ориентируясь исключительно на цену", – говорит он.

Стоимость владения машиной становится такой же технической характеристикой, как динамика, управляемость и комфорт. В то же время автопроизводители из люксового сегмента также стремительно наращивают свои производственные мощности и достаточно успешно вступают в конкуренцию за покупателей с премиальным сегментом.

Так что в перспективе эксперт ожидает рост рынка массовых автомобилей и машин люксового сегмента с потенциальным сокращением премиального. К тому же, на рынок выходят все больше электрических моделей, которые "могут также серьезно повлиять на предпочтения потенциальных покупателей".

КОГДА РЫНОК НАПОЛНИТСЯ

По оценкам Мигаля, потребительская активность продлится до лета следующего года, но после устранения дефицита автомобилей спрос, возможно, начнет снижаться.

Всего в текущем году в России было продано около 1,5 миллиона машин. Дефицит автомобилей на российском рынке продлится как минимум до весны, однако не будет ни одного сегмента, в котором продажи значительно сократятся, говорит Пикуленко. Примечательно, что квота на автомобили Aston Martin в 2020 году была выбрана всего за полчаса, так что процесс покупки автомобилей не остановится по многим причинам.

"При этом каждая новинка любого автопроизводителя вызывает ажиотаж и желание ее купить. Так что в выигрыше окажутся автомобильные компании, которые будут выводить на рынок новые модели", – подытожил Пикуленко.

Фото: Hyundai