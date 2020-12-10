У машин из Японии большие проблемы из-за ЭПТС. На Дальнем Востоке коллапс (Autonews.ru)

Запуск ЭПТС исключил выдачу разрешительных документов без фактического осмотра автомобилей в лабораториях, занижение мощности двигателей и оформление разбитых иномарок. На Дальнем Востоке это привело к коллапсу.

Переход на электронный ПТС вскрыл ряд проблем с оформлением ввозимых в Россию подержанных автомобилей. Как выяснил Autonews.ru, раньше на дыры в системе просто закрывали глаза: огромное количество посредников заочно оформляли нужные документы через испытательные лаборатории, где техническое состояние таких автомобилей на самом деле не проверяли. Такая ситуация сложилась на Дальнем Востоке – по этой причине с переходом на ЭПТС в ноябре 2020 года там произошел коллапс с поставками подержанных иномарок из Японии.

Лаборатории надеялись, что запуск ЭПТС отложат

Каждый месяц на Дальний Восток ввозят 8 – 10 тыс. автомобилей. Некоторые корабли за раз привозят по 2500 единиц подержанных легковушек. До перехода на новую систему бумажные ПТС на них оформляли сотрудники таможни – по 250-300 автомобилей в день. Но с 1 ноября 2020 года бумажные ПТС таможня выдавать перестала: брокеров и перекупщиков стали отправлять в испытательные лаборатории оформлять ЭПТС.

Как рассказал генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко, знакомый со спецификой работы на Дальнем Востоке, местные лаборатории просто оказались не готовы к такому потоку и первое время оформляли по 10-20 ЭПТС в день, что привело к коллапсу.

Схожими данными поделились и в АС «Система электронных паспортов»: по их информации, проблем добавили и скопившиеся в переходный период на таможенных складах временного хранения 1,5 тыс. автомобилей, на которые бумажные ПТС оформить не успели.

«Не все испытательные лаборатории оказались готовы справиться с огромным объемом обрабатываемых документов: кому-то потребовалось подключение дополнительных, ранее не планируемых, рабочих мест, а у кого-то были проблемы со связью и с электричеством в связи с плохой погодой на Дальнем Востоке», – рассказал управляющий директора АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов.

Ионов признался: некоторые организации просто продавали бланки свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Услугами таких серых лабораторий и пользовались посредники, поставляющие на российский авторынок подержанные иномарки. Последствия и возможная опасность для будущих водителей таких автомобилей посредников не волновали.

«Лаборатории выдавали бумажку даже не видя автомобиля. Раньше нередко указывали примерную информацию, как испытательные лаборатории, так и декларанты, информация которых попадала в таможню. Потом эта информация уходила в ГАИ, там ее перепроверяли, отправляли за исправлениями в ПТС, переписывали или выдавали новые документы – была целая эпопея. Мы эту историю оцифровали прямо на стадии оформления СБКТС – документы должны быть оформлены правильно. В системе электронных паспортов заложен форматно-логический контроль, с помощью которого сделать «кривые» автомобили достаточно проблематично», – объяснил представитель Администратора Систем электронных паспортов.

При этом проблема возникла и самими лабораториями. Из девяти, которые работали на Дальнем Востоке, с 6 ноября была приостановлена деятельность у трех, которые закрывали более 40% рынка.

«Документы стали перераспределять по оставшимся. Но оказалось, что около 1,5 тыс. СБКТС «замороженные» лаборатории уже оформили, но их отказались использовать получившие их преемники. И эти машины зависли: решение пришлось искать через Росаккредитацию. А еще для оперативного решения вопросов, связанных с оформлением всего пакета документов на ввозимые автомобили, по нашей инициативе создали информационную группу «ЭПТС в Приморье», в которую вошли представители испытательных лабораторий, брокеры, сотрудники таможенных органов и Госавтоинспекции», – поделился Ионов.

Без «утопленников» и моторов с заниженной мощностью

Запуск ЭПТС выявил еще одну местную специфику. В регион из Японии завозят не только качественные подержанные иномарки на ходу, но и разбитые в ДТП, либо «утопленники». На них покупатели раньше без проблем оформляли СБКТС. Теперь, такие возможности практически исключены.

«С аукционов разбитые машины продаются дешево, конечно при ввозе в Россию они подпадают под таможенные платежи, но поскольку цена копеечная, то и в сумме конечная стоимость автомобиля небольшая, – объяснил Ионов. – Их покупают, ремонтируют и продают. По статистике каждый пятый ввозимый автомобиль либо «утопленник», либо серьезно пострадал в ДТП. То есть из 10 тыс. машин, которые попадают на Дальний Восток, 2 тыс. как раз в таком состоянии».

Но ЭПТС оформить на битые машины не получится: теперь к документу нужно прикрепить фотографию этого автомобиля. Чтобы получить ЭПТС, теперь в обязательном порядке нужно пройти процедуру оценки соответствия транспортного средства требованиям безопасности и получить СБКТС. А по фотографиям можно понять, что с автомобилем что-то не то. Получается, что такие машины можно без проблем ввезти и провести таможенное оформление. Но чтобы оформить СБКТС и электронный ПТС, его придется сначала отремонтировать, а потом привезти в испытательную лабораторию. Там официально проверят, полностью ли исправен и безопасен автомобиль. Если все в порядке, то выдадут СБКТС – имея этот документ на руках можно оформить и электронный ПТС, и поставить автомобиль на учет.

Кроме того, по словам Ионова, исключаются всевозможные ошибки, неправильные толкования и унифицируются при оформлении документов данные по техническим параметрам конкретных марок и моделей.

«Не получится конкретную модель, например, Toyota Land Cruiser, написать как-то по-другому. Еще часто были такие случаи: для одного и того же типа транспортного средства вбивали двигатели разных мощностей, или еще хуже – занижали эти параметры. Эта возможность тоже теперь закрыта. Ведь такие параметры, как мощность и объем двигателя, масса автомобиля, влияют на таможенные и утилизационные сборы, а в последствии на сумму транспортного налога», – уточнил Ионов.

Ситуация стала выравниваться

Сейчас ситуация с оформлением электронных ПТС на Дальнем Востоке, по оценке Администратора «Систем электронных паспортов», выравнивается. Там рассказали, что к концу ноября, в начале декабря в регионе ежедневно начали оформлять по 450 – 500 и более электронных ПТС. Заработали и лаборатории, которые приостанавливали деятельность. Кроме будних дней отдельные лаборатории работают и в выходные. Как спрогнозировали эксперты, окончательно проблема в регионе разрешится к концу года.

Оформление идет очень долго

В свою очередь Пархоменко, который специализируется на работе в Московском регионе, рассказал, что проблемы с оформлением ЭПТС есть не только на Дальнем Востоке. В первую очередь – технические. Например, неприятным открытием стали проблемы с медленным подтягиванием данных об уплате утилизационного сбора.

«Сначала мы очень испугались, когда увидели, что на наши автомобили не уплачен утильсбор, – привел пример представитель отрасли. – Оказалось, что от таможенных органов эти данные приходят не сразу, должны пройти три банковских дня, чтобы появилась информация о платеже, но сразу до такого мы не додумались, теперь будем знать».

Есть проблемы и с оперативностью базы: во второй половине дня она начинает повисать. «И пока само оформление документа требует очень много времени – за день на одном рабочем месте оформляют 8-10 автомобилей. Фотофиксация, акт осмотра, отгрузка в систему, перевод СБКТС в электронный вид – пока нужно по часу на один ЭПТС, это очень долго. При этом в ЭПТС реагируют очень быстро и когда система заработает в полную силу, оформлять автомобили будет удобнее».

Напомним, что переход на выдачу исключительно ЭПТС несколько раз откладывался по разным причинам. Первые ЭПТС производители начали оформлять в конце 2018 года. С тех пор выдано уже более 1,65 млн таких документов. При этом, по данным «Автостата», на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей. Еще 4,2 млн – это легкие коммерческие автомобили.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС