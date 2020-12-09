Хмуриться не надо: россияне активно покупают новые автомобили («Известия»)

Продажи новых автомобилей в России продолжают расти – впрочем, как и цены на них. Эксперты рынка проявляют сдержанный оптимизм, но обращают внимание на фактор дефицита продукции на фоне повышенного спроса. Что происходить с рынком легковых автомобилей в стране, разбирались «Известия».

Виноваты дефицит и рубль

В ноябре продажи новых автомобилей снова показали рост. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020 года было реализовано 157 580 новых автомобилей. Это на 5,9%, или на 8 725 штук больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке», – прокомментировал данные председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Свою роль в формировании ажиотажного спроса играет и банальная нехватка машин в салонах, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

«Дефицит также подогревает интерес клиентов – они спешат приобрести интересующие модели, пока они в наличии», – рассказал «Известиям» Каменский. Он также отметил еще один фактор роста продаж в прошедшем месяце – завершение программ льготного кредитования: люди старались успеть с покупкой автомобиля в ноябре.

Зал ожидания

«У Kia долго ждать Seltos и новый Sorrento. У BMW – модели Х5, Х6, Х7 месяца два ждать. VW, Toyota, Lexus, Porsche, Land Rover, Audi и у других брендов тоже по многим моделям ожидание 2-3 месяца. У Mercedes-Benz на ряд моделей срок поставки – 3-6 месяцев. Hyundai Santa Fe и Mazda CX-5 тоже в дефиците», – рассказал «Известиям» генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Сергей Баранов из аналитической компании JATO Dynamics отмечает, что в статистике по итогам месяца можно увидеть четкую градацию производителей на тех, которые испытывают дефицит и сложности с поставками, и тех, которые способные удовлетворить спрос. Среди последних, например, отечественный гигант АвтоВАЗ.

Продукция под маркой Lada заняла первую строчку статистики. Продажи в сравнении с прошлым ноябрем выросли на 22% и достигли 38 064 машин. Результат ноября в компании называют рекордным – такого спроса не было с октября 2014 года. У Kia и Hyundai, занявших вторую и третью позиции, рост скромнее – по 7%.

«Рекордные показатели продаж автомобилей Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей. Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок», – объяснил успех «Лады» исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа».Оливье Морне.

Китай наступает

Рекордсменами по росту стали китайские автопроизводители. Chery закончила месяц увеличив продажи на 147%, Geely – на126%, а Changan – на 84%. Эксперты полагают, что еще совсем недавно малознакомые отечественному потребителю бренды продолжат экспансию на нашем рынке.

«Наиболее активно используют ситуацию китайские марки. В рейтинге пассажирских моделей (без учета LCV) Geely уже вплотную приближается к топ-10. В то же время Haval почти достиг максимального потенциала с учетом имеющегося модельного ряда, поэтому в последние месяцы рост реализации не превышает 10%. Суммарная доля китайских брендов в последние месяцы превышает 4% (год назад была меньше 3%)», – пояснил «Известиям» Сергей Баранов.

Как изменились цены

Согласно мониторингу, проводимому аналитиками сайта «Цена Авто», изменились цены на 24 из 49 представленных в сегменте легковых автомобилей на российском рынке марок.

Lada подняла цены на свои модели примерно на 0,7-1,5%. Kia – на 0,7-2,5%, Renault – на 1,7-3%. Стоимость машин Toyota выросла на 0,8-4,9%, у УАЗ – 0,9-1,6%. Mitsubishi повысили цены на 0,7-4,1%, а Honda – на 2,0-3,1%.

Не отстают китайские производители: Geely подняла цены на свои модели на 06,-2,3%, Chery – на 1,1-2% и Haval – на 3,5-4%.

Наибольший разброс в динамике подорожания продемонстрировали премиальные марки авто. Так, разные модели BMW стали дороже в диапазоне от 0,4 до 9,2% от старой цены, а продукция Audi прибавила от 0,4 до 4%.

Некоторые бренды все же снизили цены, но только на отдельные комплектации. В частности, Lexus LX с бензиновым 5,7-литровым двигателем в версии Luxury 21+ подешевел на 2,3-3,4%, а Citroen C4 Sedan с бензиновым 1,6-литровым мотором в комплектации Feel упал в цене на 1,4%.

«Цены растут вслед за долларом и евро. Валюты с весны выросли на 10-20%. Автомобили, даже собранные в России, имеют большую валютную составляющую. На фоне повышенного спроса поднимать цены легко», – прокомментировал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Спокойный декабрь

Декабрь начался спокойно, в автосалонах уже нет прежнего ажиотажа. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин считает, что причина такого спада в том, что многие потенциальные клиенты болеют или опасаются инфекции.

Между тем, игроки рынка склонны ожидать хорошие результаты и от декабря. Директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский отметил, что в январе произойдет традиционная индексация цен и покупатели постараются приобрести автомобиль в ближайшее время.

Цены вырастут, продажи упадут

Следующий год может стать сложным для автомобильной отрасли. В январе цены вырастут на 2-5% из-за повышения размера утильсбора и роста себестоимости автомобилей. Кроме того, отмечает Денис Петрунин, рубль становится более стабилен, а процесс стабилизации национальной валюты, как правило, ведет к снижению потребительского спроса.

«Несмотря на радужные показатели второго полугодия, объем рынка новых автомобилей за 11 месяцев на 10% сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В следующем году, с учетом исчезновения отложенного спроса и существенного роста цен на новые автомобили, есть риск спада покупательской активности и затоваривания складов», – рассказал Сергей Баранов.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков полагает, что рынок уже в первом квартале «съежится» на 10 процентов. Во втором квартале стоит ждать существенный рост по отношению к тому же периоду 2020-го – эффект «низкой базы». Что касается второй половины года, то для нее есть два сценария.

«Если успешно победим коронавирус и экономика заживет, то рост продолжится. И год можем закрыть в плюсе, процентов на 5-10. Если же вакцины окажутся не столь эффективными и пандемия будет протекать и дальше, то по следующему году не исключаю падения рынка до 10%», – считает Целиков.

«АвтоВАЗ» с начала следующего года планирует ввести режим неполной 4-дневной рабочей недели на срок до 6 месяцев. Нововведение не коснется лишь линии B0 и ряда дочерних обществ концерна. Причина – негативный прогноз развития российского авторынка.

«Мы внимательно отслеживаем рыночную обстановку и прогнозы независимых авторитетных экспертов. По их данным, рынок в 2021 году может сократиться относительно результатов 2020 года», – рассказал «Известиям» представитель ПАО «АвтоВАЗ».