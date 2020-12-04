Россияне стали чаще отказываться платить по автокредитам (Forbes.ru)

Размер просрочки по кредитам на покупку автомобилей за октябрь почти сравнялся с тем же показателем в мае. Роста числа отказов от платежей последовал за летним бумом по займам на покупку машин.

В октябре российские банки зафиксировали новый рост неплатежей по автокредитам. Заемщики вовремя не заплатили 638 млн рублей, это сопоставимо с просрочкой в мае, после введения ограничений из-за первой волны пандемии коронавирусом – 672,1 млн, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В октябре клиенты банков остановили платежи по автоссудам на 638 млн рублей, при это ранняя (до 30 дней) просроченная задолженность выросла на 10,6% по сравнению с сентябрем, следует из статистики «Эквифакса». В мая после месяца изоляции россияне допустили сопоставимую с октябрьскими сумму неплатежей – на 672,1 млн рублей. При этом, по данным исследования, количество кредитных договоров, по которым в октябре плательщики допустили просрочку значительно меньше майских показателей – 28700 в октябре при 37600 в мае.

В других сегментах кредитования ранняя просрочка в октябре снизилась: на 16,1% – по кредитным картам, на 7,2% – по кредитом наличными, на 8,5% – по ипотеке. Всего за октябрь россияне перестали обслуживать свои кредитные обязательства на 5,9 млрд руб., это на 7,7% меньше, чем в сентябре. Большинство участников рынка отметили в ответ на запрос РБК, что в их портфеле объем ранней просрочки по автокредитам быстро не растет, но тенденцию на рынке подтвердили.

В Росбанке, куда входит Русфинансбанк, лидер по автокредитованию на российском рынке, отметили, что рост ранней просрочки начался в апреле и сейчас все еще выше докризисного уровня на 10%. Причины неплатежей те же, что и весной, – потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от очередных ограничений, связанных с пандемией, считает руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев. «Никто не ожидал столь резкого нарастания второй волны в рамках пандемии», – объяснил он рост неплатежей со стороны клиентов.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин связал рост проблемных долгов с динамикой экономической активности и недавним всплеском спроса на новые машины. «Могли повлиять технические выходы на просрочку в связи с активным ростом выдач в сентябре: часть заемщиков, как правило, пропускает первый платеж по разным причинам (забывчивость, перепутаны даты платежа)», – сказал изданию Лопатин. Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин подтвердил связь просрочки с летним спросом на машины.

По данным бюро, начиная с июня в России начали активно восстанавливаться выдачи автокредитов. В июле банки оформили 89,4 тыс. договоров на 70,4 млрд руб., что на 20% превысило результаты аналогичного месяца 2019 года. До октября банки выдали 75,2 тыс. автокредитов на 61,2 млрд руб. «За счет значительных объемов выдачи автокредитов в предыдущие месяцы показатель растет вслед за ростом объемов кредитования», – отметил Лагуткин.

По данным Национального бюро кредитных историй и агентства «Автостат», в третьем квартале выдачи автокредитов выросли на 88,1% в квартальном выражении (после весеннего провала) и на 4,9% в годовом. Объем продаж автомобилей рос сопоставимыми темпами – на 87,3 и 3,4% соответственно. «На просрочку вышли автовладельцы дорогих автомобилей, которые, вполне возможно, взяли транспортное средство, которое им не по карману», – предположил директор НАПКА Борис Воронин.

По данным «Эквифакса», в октябре автокредитный портфель банков вырос на 0,3%, до 868 млрд руб., а проблемная задолженность от 90 дней уменьшилась на 1,4%, до 57,7 млрд руб. «Из ранней просрочки в следующую категорию просрочки (30–60 дней) переходят в среднем 20,2% кредитов», –подсчитал Лагуткин. По его оценке, доля плохих долгов на ранней стадии взыскания в автокредитных портфелях банков всего 7–8%.