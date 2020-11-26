«БелАЗ» задумался о переезде в Россию («Газета.Ru»)

Производитель самых больших в мире карьерных самосвалов холдинг «БелАЗ» проявил интерес к созданию производства на территории России. Об этом сообщил Минпромторг, уточнив, что принадлежащий государству белорусский автозавод интересует заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с российской стороной. Москве подобное сотрудничество никаких дивидендов не принесет, отмечают эксперты.

Белорусский автогигант «БелАЗ» проявил интерес к производству на территории России своей продукции, сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге РФ. В министерстве отметили, что белорусское предприятие запрашивало информацию на предмет заключения специнвестконтракта. «Официальных заявок на заключение СПИК на производство карьерных самосвалов «БелАЗ» в Минпромторг России пока не поступало», – уточнили в ведомстве.

В конце сентября этого года о потенциальной локализации производства «БелАЗа» в России говорил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Чиновник подчеркивал, что инициатива исходила от белорусской стороны, а в качестве региона потенциальной локализации сборки рассматривалась Брянская область.

В прошлом году в России было реализовано 630 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 до 360 тонн, напоминает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его словам, доля «БелАЗа» в этом сегменте составила 66%, японской компании Komatsu – 23,7%, американской Caterpillar – 9,8%. Причем два последних производителя уже построили сборочные заводы в России.

По данным аналитического агентства «Автостат», «Торговый дом «БелАЗ» в прошлом году реализовал в России 566 единиц техники общей грузоподъемностью 74,8 тыс. тонн. Выручка от реализации продукции составила 41,8 млрд руб., прибыль от продаж – 2,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,6 млрд руб. В целом Россия для белорусского предприятия выступает ключевым покупателем, на другие рынки в 2019 году экспортировалось менее трети (28%) от всей производимой продукции. Из 50 моделей в линейке компании российские предприятия закупают более 20 серий самосвалов.

В пресс-службе «БелАЗа» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о параметрах планируемого производства. Впрочем, в официальном Telegram-канале предприятия в ноябре появилось сообщение о том, что на форуме регионов Белоруссии и России по инициативе «БелАЗа» обсуждалось сборочное производство в РФ карьерных самосвалов серии «БелАЗ-7558» грузоподъемностью 90 тонн.

«Локализация сборочного производства связана с обострившейся конкурентной борьбой за рынок Российской Федерации в этом сегменте. Так, производители аналогичной техники из Японии и США имеют действующие сборочные производства в Ярославской и Ленинградской областях, что позволило им значительно снизить стоимость ее реализации для российского потребителя», – объясняли мотивацию завода авторы «БелАЗ. Официальный канал».

Представители предприятия подчеркнули, что о полном переносе производства речи не идет: сложные и дорогостоящие узлы будут по-прежнему проектироваться и изготавливаться на головном предприятии и фирмах холдинга.

Российская сборка позволит белорусам достичь снижения себестоимости за счет сокращения логистических затрат при доставке российских комплектующих. В серии «БелАЗ-7558» кооперация с российскими поставщиками достаточно велика подчеркнули в компании.

По мнению Вадима Иосуба из ИАЦ «Альпари», «БелАЗ» намерен задействовать российские механизмы господдержки новых высокотехнологичных производств. Причем помимо федерального центра субсидии выделяются и региональными властями, подчеркнул эксперт.

В то же время Вадим Иосуб напомнил, что 15 лет назад между Минском и Москвой было подписано порядка двадцати межправительственных соглашений для реализации согласованной промышленной политики, в первую очередь в области машиностроения. На тот момент кооперацией было связано порядка 8 тысяч предприятий РФ и Республики Беларусь.

В 2013 году российские кредитные организации подписали меморандум на сумму $300 млн с холдингом «БелАЗ» по финансированию дополнительных мощностей по производству самосвалов большой грузоподъемности (от 100 тонн и выше). Однако впоследствии кредиты стали брать партнеры и дилеры автогиганта. Эффективность их кредитования оказалась сегодня под вопросом, заключил Вадим Иосуб из «Альпари Евразия».

В России в рамках Союзного государства и межправительственных соглашений техника «БелАЗа» поставляется беспрепятственно, а ввиду того, что она не имеет российских аналогов, она свободно допускается для госзакупок, подчеркивает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Целесообразность инвестиций в строительство сборочного производства в рамках СПИК столь сложной техники вызывает сомнения у эксперта.

«Чисто теоретически они могли бы локализовать производство кузова, но в России нет ни одного предприятия, которое смогло бы справиться с этой задачей. К примеру, даже такие машиностроительные лидеры, как «Бецема», Grunwald, «НефАЗ», просто не имеют в нашей стране соответствующей оснастки и стапелей для «БелАЗа», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Эксперт полагает, что подобное производство имело бы смысл, если белорусская сторона получила от России в эксплуатацию какое-то месторождение или вошла бы на правах партнера в долю горно-обогатительного комбината. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным говорил о возможной покупке Минском нефтяного месторождения в РФ.

В официальном Telegram-канале «БелАЗа» уточняется, что ввиду кризисных явлений в угледобывающей отрасли, отсутствия дополнительного финансирования, а также эпидемиологической ситуации начало реализации этого проекта предполагается не ранее 2022 года.