Datsun уходит из России: что с наследием и сервисом? («Авторевю»)

Решение об уходе марки Datsun с российского рынка принято руководством компании Nissan еще весной. Сразу после этого была прекращена маркетинговая активность бренда, а производство автомобилей Datsun на АВТОВАЗе будет завершено в декабре, хотя объем выпуска уже сейчас снижен до минимума. С 2014 года в России продано почти 145 тысяч автомобилей Datsun, причем львиная доля пришлась на седаны on-Do (108 тысяч машин). После распродажи всех машин в начале 2021 года итоговый тираж Датсунов в России едва ли сильно превысит 150 тысяч автомобилей. Кроме того, наши Датсуны официально экспортировали в Белоруссию, Казахстан и Ливан, а неофициально еще и на Украину, но объем поставок был незначительным.

После завершения продаж нынешняя дилерская сеть бренда Datsun будет расформирована. Как сообщили Авторевю в представительстве марки, обслуживанием автомобилей, продажей запчастей и выполнением гарантийных обязательств займутся авторизованные дилеры материнской марки Nissan. С точки зрения логистики и сервиса было бы правильнее возложить все это на дилерскую сеть АВТОВАЗа (которая еще и намного шире), ведь Датсуны, по сути, представляют собой перелицованные Лады. Однако в Ниссане решили дистанцироваться от российской марки.

Все права на модели Datsun тоже останутся у Ниссана. То есть, скажем, сделать из седана on-Do условную «рестайлинговую Гранту» АВТОВАЗ не сможет. А еще интересен проект давно обещанного кроссовера под маркой Datsun. Увы, комментировать его статус в компании Nissan отказались. Но перед глазами есть индийский опыт: паркетник, изначально запланированный и разработанный под брендом Datsun, в итоге дебютировал под названием Nissan Magnite. Не исключено, что российский проект пойдет по тому же пути.

Кстати, чуть ранее производство Датсунов было свернуто в Индонезии. Так что после прекращения выпуска в Тольятти единственной страной, где производство автомобилей Datsun пока будет продолжаться, останется Индия. Но и там бренд будет ликвидирован сразу после завершения производственного цикла существующих моделей, то есть уже через год-другой.