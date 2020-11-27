На вторичке – паника. Россияне скупают машины даже по неадекватным ценам (Autonews.ru)

Продажи подержанных машин растут быстрее всех прогнозов – что так стимулирует вторичный рынок, какие модели пользуются наибольшим спросом и когда прекратится аномальный рост цен.

Рост продаж на вторичном рынке автомобилей продолжается четвертый месяц подряд и составил в октябре 12%. Более того, с начала этого года в России уже было продано 4,45 млн машин с пробегом, что почти приблизилось к показателям за весь прошлый год. По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре россияне купили 588 тысяч подержанных автомобилей и это, судя по всему, еще не предел.

До конца этого года на вторичном рынке будет выбран практический весь спрос на машины с пробегом, поэтому к весне рынок ожидает застой. Мы узнали у крупнейших площадок по продаже б/у автомобилей, какие машины скупают россияне и спросили у экспертов рынка, почему на вторичке так быстро растут цены.

«Рынок встанет весной»

Рост цен на новые автомобили закономерно стимулирует подорожание машин с пробегом. Кроме того, на дилерских складах все еще наблюдается дефицит, и многие клиенты в страхе роста курса обращают внимание на свежие модели с пробегом. Но если раньше вторичка дорожала через два-три месяца после рынка новых машин, то сейчас все происходит более стремительно.

«Цены на вторичке обычно всегда отставали, но сейчас они растут достаточно быстро. И самое важное – хорошие машины быстро забирают. Заметная часть машин находится у дилеров – это то, что люди сдают в трейд-ин, чтобы получить хоть какую-то скидку на новую, других же скидок сейчас нет. Что касается самой вторички, то хорошие машины по адекватным ценам уходят очень быстро», – рассказал Autonews.ru исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

По словам эксперта, сейчас на рынке с пробегом наблюдается дефицит выгодных предложений. Потому что сейчас цены на вторичном рынке уже достаточно высоки.

«Вероятно, когда цена на новые автомобили поднимется еще больше и догонит разницу курсов, рынок с пробегом уже не будет так расти. Ситуация похожа на 2014 год. Курс доллара тогда вырос, и все машины на вторичке вымели. И потом народ задрал цены на б/у автомобили слишком сильно. Продать ничего тогда было невозможно. Вторичный рынок встал в 2015 году. И продавцам пришлось снижать цены», – объясняет Удалов.

Представитель «Автостата» считает, что рынок уже выбрал спрос на новые автомобили. Те, кто хотел купить машину, уже ее купили или сделают это до конца года. А по высоким ценам в новом году автомобили в таком количестве покупать уже не будут.

«Примерно к марту 2021 года рынок встанет. Причем касается это как новых машин, так и вторичного рынка. Сейчас рынок стимулирует как раз ожидание роста цен и госпрограммы», – уверен эксперт.

Ажиотаж спадает

По данным площадки по продаже подержанных машин «Дром.ру», количество объявлений в октябре 2020 года выросло на 5,8% по сравнению с сентябрем. Но и средняя цена автомобиля тоже выросла – до 531 700 рублей. По мнению компании, дефицит машин у дилеров продлится до весны, что дает вторичке шансы роста.

«Продавцы на вторичном рынке продолжают поднимать цены, но пик уже пройден, и скоро ситуация стабилизируется. Если в августе-сентябре люди ринулись скупать машины, то сейчас ажиотаж спал. Продавцы так задрали цены, что покупатели теперь не торопятся. Они ждут оптимальный вариант по цене и состоянию, что видно по статистике именно проданных машин», – рассказал аналитик «Дром.ру» Игорь Олейников.

Компания составила рейтинг самых популярных машин в октябре 2020 года. Возглавила список Lada Samara со средней ценой в 120,8 тысячи рублей. Следом идет Lada 2107 за 77 тысячи. Замыкает российскую тройку Priora со средней ценой в 210,2 тысячи рублей. Четвертое место у Toyota Camry, средняя цена которой составила 789,6 тысячи рублей. На пятом месте Lada 2110 за 81 тысячу и на шестом – Ford Focus со средним ценником в 356,9 тысячи рублей.

Самые востребованные с пробегом

О том, что хороших машин с пробегом в продаже сейчас мало, Autonews.ru рассказали и в пресс-службе «Авто.ру». Самыми популярными моделями октября, по данным компании, стали преимущественно российские модели, однако возглавляет рейтинг все-таки Ford Focus. За ним идут Kia Rio и Hyundai Solaris, а следом уже Lada 2114 Samara, Toyota Corolla, Lada Priora, Lada 2107, Lada 4x4, Lada Granta. И замыкает десятку Toyota Camry.

В компании «Авито Авто» подтвердили, что сейчас в России наблюдается процесс переориентации покупателей автомобилей на вторичный рынок.

Приобретением подержанных автомобилей пользователи в октябре интересовались на 38% активнее, чем год назад. Свою роль играет и рост курса, объяснили в «Авито Авто». Вторичный авторынок по-прежнему предоставляет возможность сэкономить и купить за ту же цену автомобиль выше классом или более оснащенный. Топ наиболее востребованных моделей на вторичном авторынке в октябре, согласно статистике компании, возглавляет Lada Priora со средней ценой в 210 тысяч рублей. На втором месте Lada Samara за 110 тысяч, третья строчка у Lada Granta с ценником в 315 тысяч рублей. Четвертое место рейтинга оказалось у Ford Focus за 340 тысяч рублей.

Согласно общим данным, самыми популярными машинами октября на вторичке стали:

Lada Priora

Lada Samara

Ford Focus

Toyota Camry

Lada 2107

Lada Granta

Kia Rio

Hyundai Solaris

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России в октябре составила 350 000 рублей – столько же автомобили с пробегом стоили в среднем и в сентябре 2020 года. При этом большинство наиболее востребованных моделей на вторичном авторынке в октябре подорожали по сравнению с сентябрем.

Цены растут, и впереди дефицит

Мы попросили аналитиков «Авито Авто» поделиться статистикой и выяснили, что средняя стоимость самой популярной на вторичном авторынке модели Lada Priora выросла за месяц на 2,4%. Стоимость Ford Focus с пробегом в октябре увеличилась на 1,5% в сравнении с сентябрем.

В компании «Авто.ру» Autonews.ru рассказали, что в среднем с начала года подорожание на вторичном рынке составило уже 16%. Помимо ослабления рубля на цены влияет и отношение людей к автомобилю.

«Если в последние годы жители крупных городов с высокой доступностью общественного транспорта все чаще отказывались от личного, то весной этого года своя машина снова стала приоритетным способом передвижения. Респонденты различных исследований называют личный транспорт самым безопасным с точки зрения возможности заразиться вирусами», – уточнили в пресс-службе «Авто.ру».

В компании согласились с другими экспертами в том, что автомобили купили уже и те, кто планировал это сделать, и даже те, кто не планировал, но на фоне обесценивания рубля все-таки решили совершить крупную покупку.

«Сейчас, согласно типовому циклу владения автомобилем, на рынке должны появиться машины, купленные после кризиса 2014 года, а их совсем мало. Тогда была, образно говоря, автомобильная демографическая яма», – говорят в компании.