МВД утвердило изменения в правах и ПТС. Что это значит? (Autonews.ru)

В МВД подписали приказ об изменениях в водительских удостоверениях и ПТС. Права нового образца с надписями на французском и английском языках выдают уже давно, а бумажные ПТС уже не оформляют.

В МВД утвердили изменения в форме водительских удостоверений и наборе данных, содержащихся в бумажных ПТС. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Владимира Колокольцева опубликован на портале правовой информации.

Изменения в части водительских прав носят исключительно технический характер, о чем ранее Autonews.ru уже рассказывали в Госавтоинспекции и подтвердили в очередной раз. Дело в том, что формат удостоверения должен пройти соответствие нескольким нормативам – при этом сам документ в новом формате уже давно выдают в отделениях ГИБДД.

Теперь права соответствуют международным требованиям

Все эти изменения были нужны, чтобы привести форму водительского удостоверения в соответствие российскому законодательству и нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене. Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия.

В верхней части лицевой стороны на правах нового образца расположены надписи: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», «PERMIS DE CONDUIRE», «DRIVING LICENCE», выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности.

При этом пока в МВД не рассказывают, планируют ли они оснащать водительские права электронными микрочипами – образец таких продвинутых удостоверений в Госавтоинспекции официально представили в августе 2018 года. Дальше презентации пока дело не продвинулось: на несколько запросов Autonews.ru в МВД России сообщали, что пока проект находится на стадии разработки. Однако некоторое время назад Центробанк одобрил возможность предъявлять водительские права вместо паспорта в банках для получения ряда базовых услуг. Поэтому можно сделать вывод, что все-таки документу потребуется дополнительная защита, а эту роль как раз и может выполнить микрочип.

Согласно данным из презентации ГИБДД от 2018 года, водительское удостоверение нового образца с микрочипом должно соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. Размеры удостоверения составят 85,6 x 54 мм. Такие удостоверения также планируют изготавливать на пластиковой основе – на многослойной структуре из поликарбоната, верхний и нижний слои которой лазероактивны. На лицевой стороне ВУ расположат защитную фоновую сетку, которая будет переливаться из голубой цветовой гаммы в розовую. На документе напечатают изображение отличительного знака Российской Федерации «RUS», а также выполненный сиреневым цветом знак наличия электронного носителя информации.

В качестве дополнительной защиты от подделки на документ нанесут изображение руля, меняющее при изменении угла зрения цвет из розового на зеленый, а также изображение дороги с линиями горизонтальной разметки, выполненное защитной сеткой, имеющей плавный переход из светло-серой цветовой гаммы в серую. Сзади появится поле размером 14 x 14 мм для нанесения QR-кода, предназначенного для автоматизированного учета и повышения сохранности записей, а также для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок.

В случае запуска новых прав с микрочипом сразу же заменять на них текущие не придется – они будут действительны до момента срока их истечения, а после заменяться на новые.

При всем этом уже известно, сколько будет стоить оформление ВУ с чипами. Так, 3 августа 2018 г. вступил в силу закон о повышении пошлин за оформление ряда основных документов. В нем же прописали, что, согласно изменениям в Налоговый кодекс, за оформление водительских прав нового образца придется заплатить 3 тыс. рублей. Оформление обычных прав по-прежнему стоит 2 тыс. рублей.

Больше данных в ПТС

Что касается ПТС, то теперь в бумажную версию документа будут добавлять данные о количестве мест для сидения, не включая место водителя, а также о технически допустимой максимальной массе и ранее проведенных органами внутренних дел проверках автомобилей. В Госавтоинспекции уточнили, что речь идет только об уже выданных ПТС, поскольку с 1 ноября 2020 года в России выдают только электронные версии документа при регистрации транспортных средства – ЭПТС.

Между тем в приказе есть упоминание о том, что бланки ПТС, изготовленные ранее, будут использованы до полного их израсходования, но не позже, чем до 1 января 2025 года – этот момент идет вразрез с переходом России на ЭПТС. Autonews.ru направил соответствующее уточнение в ведомство.

В АС «Система электронных паспортов» уточнили, что ЭПТС – более функциональный инструмент по сравнению со своим бумажным предшественником, так как содержит максимальный объем информации о транспортных средствах, включая данные о техническом обслуживании, ремонте, страховании, страховых случаях и так далее.

Так, все перечисленные данные, которые в МВД добавили в ПТС уже сейчас можно вносить и в ЭПТС: это масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, наличие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые вносят банки, лизинговые компании. Постепенно этот список будет расширяться, например, появятся данные от судебных приставов или информация о внесении изменений в конструкцию – от ГИБДД.

В отличие от бумажного ПТС, электронную версию потерять невозможно, а документ можно вносить самую подробную информацию не опасаясь, что в нем закончится место. В ГИБДД благодаря такому инструменту теперь могут гораздо быстрее обрабатывать данные: не придется ксерокопировать бумажный ПТС, ставить печати, впечатывать в документ какие-либо уточнения. К примеру, при переоформлении машины данные о смене собственника обновляются мгновенно, что избавит продавца от возможных чужих штрафов за уже проданный автомобиль.

Управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов в беседе с Autonews.ru уточнил, что всем обладателям ПТС в настоящее время менять их совсем не обязательно – документы продолжат действовать и пользоваться ими можно, как обычно.