Колёса на дом (MotorPage.ru)

Посмотреть в шоу-руме и заказать такой же и с доставкой прямо до подъезда: схема приобретения автомобилей в России стремительно меняется. Скоро все будет совсем не так, как мы привыкли.

Как мы покупали мобильные телефоны двадцать лет назад? Шли в магазин (ну ладно, на рынок), там тщательно проверяли выбранный аппарат, вставляли сим-карту, звонили друзьям: «Покупаю новый телефон, меня хорошо слышно?» Еще изучали экран на предмет «битых пикселей». Теперь телефоны заказывают в Интернете, и изучать под лупой конкретный гаджет перед оформлением покупки мало кому приходит в голову. Похоже, точно так же скоро будет и с автомобилями.

Тема онлайн-продаж машин в России – одна из самых острых для всех участников автобизнеса в нынешнем году. Логично: когда очевидно, что почти все привычные алгоритмы остают­ся в прошлом, и бизнес, и клиенты хотят как можно скорее найти себе место в новой, пока только формирующейся иерархии. Понятно, что сегодняшний расклад ни в коем случае не окончательный, однако какие-то закономерности уже заметны.

Автопроизводители видят в онлайне способ избавиться от проблем с дилерами, превратив их предприятия, по сути, в сервисы, лишь доставляющие да обслуживающие машины. Дилеры, само собой, этих идей боятся, но параллельно пытаются наладить те же онлайн-продажи самостоятельно. Банки тоже поняли, что можно оттянуть часть маржи у дилеров, продавая кредиты через свои маркетплейсы и опять-таки превращая дилеров в простых поставщиков. Перспективы увидели и многочисленные команды айтишников – появились агрегаторы онлайн-продаж и сервисы для бизнеса, которые объединяют данные автомобильных дилеров в универсальные витрины. Последними пользуются и банки, и те автопроизводители, которые не готовы разрабатывать витрины сами.

А что же простые автомобилисты? Доля тех, кто готов рассмотреть покупку машины онлайн, стремительно растет. По данным собственных исследований «Авто Mail.ru», с конца апреля к середине осени она выросла более чем втрое. Опрос, который мы провели в сентябре 2020 года совместно с Аналитическим агентством «Автостат», показал, что уже невероятные 47,7% пользователей готовы рассмотреть приобретение автомобиля онлайн.

Конечно, статистика коварна, а в понятие «онлайн-продажи» каждый вкладывает свой смысл. Многие автопроизводители уже гордо заявили о запуске онлайн-продаж, притом что по факту речь шла лишь о бронировании машин. Полный цикл – от выбора и предоплаты до подписания документов и доставки транспортного средства покупателю – еще ни у кого не цифровизирован на 100%. Ведь даже самые продвинутые в этом смысле бренды все равно отправят документы на подпись с курьером. Почти никто не готов и на полную оплату столь дорогой покупки банковской картой.

Во-первых, отдавать всю сумму, в которую оценен автомобиль, дистанционно опасаются покупатели. Речь о больших деньгах, а в идеальную работу платежных сервисов не все верят. Во-вторых, принимать деньги массово не готовы и сами продавцы. Важную роль тут играет стоимость услуг платежной системы: она незаметна при незначительной предоплате, но очень чувствительна при перечислении полной суммы с карты.

Понятно, что все эти препятствия рано или поздно исчезнут. Пользователи все больше доверяют онлайн-транзакциям – и покупают онлайн все больше товаров, так формируются привычки потребителей. Производители, дилеры, банки и платежные системы тоже постепенно находят выгодные схемы взаимодействия. В этом помогла глобальная эпидемия – тем, кто оттягивал по тем или иным причинам цифровизацию бизнеса, стало ясно, что теперь «или онлайн – или никак», и пришлось искать приемлемые варианты.

Так что же дальше? Прямо сейчас придумываются и рождаются новые сервисы, новые типы взаимодействия продавцов и покупателей. Растет не только доверие к онлайну, но и ожидания клиентов: если сегодня нас удивляет отсутствие информации о кредитах на сайтах автопроизводителей, то через полгода поразит невозможность забронировать понравившийся автомобиль онлайн.

У тех, кто не верит в онлайн-продажи машин, есть легендарный аргумент: «надо пощупать автомобиль перед покупкой». Но он, по сути, уже разбит и историей тотального перехода в онлайн тех же смартфонов, и покупателями люксовых автомобилей. Никто не «щупает» Lamborghini перед тем, как его заказать, никто не осматривает с толщиномером Bentley.

Так зачем «щупать» Skoda или KIA? Познакомиться в шоу-руме и заказать на дом такую же машину – вот схема нового десятилетия. Благо массовые автомобили теперь почти такие же одинаковые, как и смартфоны, а кредиты, лизинг и подписка делают возможным приобретение без большой и психологически давящей на покупателя единовременной траты.

Лично я покупала себе автомобиль фактически онлайн еще тогда, когда онлайн-продаж, собственно, и не было. Сама на сайте сконфигурировала и в переписке с менеджером утвердила комплектацию, затем перевела с карты предоплату, а потом просто приехала за машиной в дилерский центр и подписала документы. Пара часов в комфортабельном шоу-руме – и никаких сложностей. Сегодня же процесс приобретения автомобиля чуть ли не с каждым днем становится еще более простым и технологичным, а то, что еще пару лет назад могли себе позволить лишь немногие, теперь доступно всем.

Екатерина Квашенкина, руководитель проекта Авто Mail.ru