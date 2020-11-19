«Остановка отгрузок даже одного зарубежного поставщика может парализовать ГАЗ» («Газета.Ru»)

Российская автомобильная отрасль не имеет альтернативы по критически значимым компонентам, а меры поддержки, намеченные Минпромторгом РФ на 2021 год, скорее нацелены на решение другой задачи и не ведут к снижению импортозависимости, заявила вице-президент Группы ГАЗ Елена Матвеева на состоявшемся 12 ноября круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященном мерам поддержки развития автомобильной промышленности. Одной из ключевых тем обсуждения с участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Счетной палаты, автопроизводителей и ассоциаций участников авторынка стал вопрос реализации задачи повышения локализации в отрасли.

С 2005 года в России действует режим так называемой «промышленной сборки». В рамках этого режима иностранным инвесторам в автомобильной промышленности российское правительство предоставляло поддержку в обмен на обязательства по созданию на территории страны производственных мощностей. Вместе с тем обязательствами по локализации были весьма и весьма несущественны.

Многие признаются, что «промсборка» решила задачу привлечения в Россию иностранных производителей, но вместе с тем произошло вытеснение с рынка российских платформ, а из-за этого в свою очередь пострадала отечественная отрасль компонентного производства.

Критические производства свернуты

«Эта трансформация не прошла бесследно для нашей компонентной отрасли, - отметила вице-президент Группы ГАЗ Елена Матвеева. - Производители компонентов, потерявшие объемы, необходимые для освоения новых продуктов, свернули свои производства и в результате у нас отсутствует альтернатива по критически значимым компонентам».

«У нас нет рулевых и тормозных систем, компонентов топливной аппаратуры, трансмиссии, высококачественных резинотехнических изделий, нормалей и много другого», - подчеркнула она.

Группа ГАЗ, которая два года назад попала под санкции США, в полной мере испытала на себе все риски, связанные с отсутствием российских производств ключевых компонентов, даже при том, что компания является одним из самых высоколокализованных российских производителей.

«У нас из порядка 370 иностранных поставщиков к санкциям сразу присоединились 49 компаний и еще 121 поставщик оказался в зоне высокого риска. На сегодня мы существуем в ситуации, когда остановка отгрузок только одного поставщика может полностью парализовать работу ГАЗа», - отмечают в Группе ГАЗ.

Угроза всем российским автопроизводителям

В случае же распространения аналогичных санкций на всю отрасль отсутствие собственных компонентов может заблокировать работу всех российских автомобильных производств. Решение этой проблемы вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Министерство промышленности и торговли РФ представило на круглом столе комитета планируемую с 2021 года программу локализации, которая будет работать в виде грантов для производителей, инвестирующих в компонентные производства. Но в автопроме считают, что в существующем виде эта мера не решает проблему импортозамещения.

Как уже ранее сообщалось, по замыслу Минпромторга, основную поддержку получат разработки систем и технологий для электротранспорта, автомобилей, работающих на водороде и беспилотников.

«Мы работаем над перспективными технологиями, выпускаем электротранспорт и у нас есть проект по водородной технике, но поддержка этих направлений никак не связана с локализацией, - отмечают в Группе ГАЗ. - Это новые перспективные высокотехнологичные направления, которые, безусловно, нужны. Но в отрасли есть проблемы с целым рядом компонентов, которые составляют основу автомобиля».

Вывод очевиден - программу локализации нужно сфокусировать на критически важных системах для автомобильной техники. При этом эксперты отмечают, что многие компоненты для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых нуждается отрасль – например, мосты и карданные передачи, рулевое управление и тормозная система, элементы подвески, детали интерьера, климатические системы и многое другое - будут также востребованы и для транспорта будущего, работающего на альтернативных видах топлива.

На круглом столе Совета Федерации также прозвучало, что аналогичная проблема санкционных угроз существует и в сфере автомобильного сервиса, обслуживающего иномарки. Так, председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов рассказал, что с 2016 года европейские автопроизводители закрыли доступ с территории России к технической информации, необходимой для обслуживания автомобилей. В результате независимые автосервисы в нашей стране не могут получить такую информацию даже за деньги.

Хотя и в ЕС, и в США на законодательном уровне существует обязательное требование к автопроизводителям предоставлять независимым сервисам в этих странах на коммерческой основе не только инструкции по ремонтам, но и техническую документацию, необходимую для локальных производителей запасных частей, изготовителей специального инструмента, средств программирования автомобильных систем и различных аксессуаров.

Изъян российских техрегламентов

В российских же технических регламентах такой нормы до сих пор не существует. «В условиях экономических санкций со стороны западных стран не введение такой нормы в России эквивалентно дополнительным добровольным санкциям, накладываемым на самих себя», – констатировал руководитель автосервисной ассоциации России.

По словам Пахомова, представители иностранных производителей и их официальные дилеры всем необходимым снабжены. «Но в добровольном порядке делиться информацией они не собираются», - заметил глава правления «Союза автосервисов».

В целом же участники круглого стола согласились с тем, что реализация задачи повышения локализации в отрасли стала вопросом обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.