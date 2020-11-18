Skoda получает больше производственных мощностей для внедорожников («Автостат»)

Skoda получит производственные мощности, которых ей не хватало в последние годы - в 2023 году, когда производство среднеразмерного автомобиля Superb переместится на мультибрендовый завод "материнской" Volkswagen Group в Братиславе (Словакия), пишет Automotive News Europe.

В настоящее время Superb производится на заводе Skoda в городе Квасины (Чехия) наряду с кроссоверами Karoq и Kodiaq. Успех этих моделей привел к увеличению времени ожидания автомобилей, поскольку Skoda изо всех сил пыталась найти альтернативные места производства.

Последняя пятилетняя инвестиционная программа Volkswagen Group предусматривает перенос производства Superb в Братиславу. Родственная модель для Superb, Volkswagen Passat, в настоящее время производимая в Эмдене (Германия), также будет перенесена в Братиславу.

Переезд Superb в Братиславу позволит Skoda производить больше SUV, а также даст бренду возможности для новой, неназванной модели, заявила Skoda. "Клиенты выиграют от общего увеличения производственных мощностей, поскольку им будут представлены более короткие сроки выполнения заказов", - говорится в заявлении Skoda.

Ранее Skoda заявляла, что в Квасинах будет построен электромобиль базового уровня, опирающийся на новую недорогую платформу.

По данным марки, в прошлом году Skoda произвела на заводе в Квасинах 79 013 автомобилей Superb. Также там было произведено 101 586 кроссоверов Kodiaq.

Производство меньшего кроссовера Karoq в настоящее время разделено между заводами в Квасинах и флагманским заводом Skoda в городе Млада-Болеслав (Чехия), и автопроизводитель не разделял производственные номера автомобилей.

Skoda также производит внедорожник Ateca для марки Seat (входит в Volkswagen Group) в Квасинах, однако компания не сказала, будет ли эта модель продолжать выпускаться там в соответствии с новыми планами.

Потребность Skoda в дополнительных производственных мощностях привела к поиску дополнительного завода Volkswagen Group, причем изначально в качестве места для производства Superb и Passat была выбрана Турция.

Однако генеральный директор группы Герберт Дисс недавно сказал Automobilwoche, родственному изданию Automotive News Europe, что пандемия коронавируса вынудила автопроизводителя пересмотреть свои производственные требования, что привело к отмене проекта в Турции и увеличению инвестиций в Братиславу.

Завод в Братиславе выпускает внедорожники Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8 и Porsche Cayenne, а также мини-автомобили Volkswagen Up, Skoda Citigo и Seat Mii, сообщает Automotive News Europe's Assembly Plant Map. Также на заводе производятся кузова для внедорожника Bentley Bentayga.

В рамках расширения Volkswagen построит новую сборочную линию и новый кузовной цех в Братиславе, что обойдется почти в 1 миллиард евро (1,18 миллиарда долларов). Ожидается, что производство миникаров закончится, когда Volkswagen Group покинет этот сегмент из-за падения продаж.

Фото: Skoda. Перевод: АВТОСТАТ.