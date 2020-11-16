Россияне все чаще покупают машины в кредит. Модели, скидки, условия (Autonews.ru)

Каждый второй новый автомобиль в России покупают в кредит – как автокредиты вытягивают российский автопром, в чем выгода для покупателя и при чем здесь государственные субсидии.

Количество автокредитов в октябре выросло на 16% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По данным Минпромторга, в России за январь–октябрь 2020 года по льготным автокредитам реализовано более 220 тысяч новых автомобилей. Наибольшей популярностью по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» пользовались машины Lada (64,5 тысяч), Hyundai (33,8 тысяч) и Kia (25,6 тысяч).

По данным 20 крупнейших автокредитных банков, больше половины автокредитов приходится на льготные программы с участием государственной субсидии. И число машин, купленных в кредит, будет только расти. Согласно исследованию «Автостата», средняя сумма кредита на новый автомобиль в октябре составила 920,5 тыс. рублей. Мы выяснили, какую роль в этом играет государство, почему сейчас выгодно брать автокредит и как рост цен влияет на автокредиты.

Субсидии от государства

В ближайшее время рынок ожидает продолжение положительной динамики в автокредитовании. Произойдет это за счет стремления покупателей приобрести автомобиль сегодня в ожидании дальнейшего роста цен. И рост будет идти до тех пор, пока не закончатся деньги, выделенные на госпрограмму льготного автокредитования. Об этом в беседе с корреспондентом Autonews.ru рассказал исполнительный директор и главный редактор «Автостата» Сергей Удалов.

«Сейчас работает программа субсидирования кредитов. Льготное автокредитование по направлениям первый и семейный автомобиль. И те банки, которые участвуют в этой программе, говорят, что на льготные автокредиты приходится до 60% всех автокредитов. И когда государственные деньги на автокредиты закончатся, на рынке это сильно отразится», – объяснил Удалов.

По его словам, цены на машины растут и лучше взять кредит сейчас, пока государство дает скидку в 10%.

Эксперт вспомнил в разговоре ситуацию с курсом и ценами на машины в 2014-м – тогда за пару месяцев ценники догнали курс, но сегодня все происходит медленнее. По прогнозам аналитиков, цены догонят курс ближе к весне 2021 года, то есть покупка машины сейчас – выгодное вложение средств.

«Идет непрерывный рост. Началось все с отмены дилерами акций и скидок. Вроде бы машина не подорожала, а уже обходится дороже. По последним данным, 45% новых машин продается в кредит – то есть каждая вторая новая машина покупается в кредит. В пробеге это пока 5%. Но все это цифры по залоговым кредитам. Если человек взял потребительский кредит, то мы его не видим и банки его не видят», – разъяснил исполнительный директор «Автостата».

Автокредит без взноса

Банки начали предлагать программы так называемого автокредита без залога. Схемы разные, но основной посыл в том, что кредит оформляется как потребительский с одной ставкой, а после покупки машины клиент приносит в банк ПТС, и ставка либо снижается, либо не повышается (если таковы условия договора). Если же документы на машину до банка не доходят, кредит автоматом переписывается в потребительский под большим процентом.

«Сейчас несколько банков начали развивать беззалоговое автокредитование. Эти кредиты пользуются популярностью, и их доля постоянно растет. Несмотря на опасения по закредитованности населения, у нас есть регуляторы, которые следят за ситуацией – например, Центробанк. Банки должны предоставлять страховые суммы, существуют также ограничения по количеству кредитов на человека, смотрят страховую историю, персональный кредитный рейтинг», – считает Сергей Удалов.

Еще со времен карантина банки более разборчиво выдают автокредиты, хотя и снижают общие процентные ставки по автокредитам. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказал директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

«Мы наблюдаем рост количества заявок и рост доли кредитов. Причин много – это не только рост курса валют, но и снижение процентных ставок. Мы прогнозируем в той или иной степени реализацию подхода risk based pricing, когда условия выдаваемого кредита зависят от индивидуального рейтинга клиента. Это позволит сохранить или даже нарастить долю автомобилей, покупаемых в кредит», – объяснил Мольков.

Будут льготы – будут и кредиты

Уровень одобрений по автокредитам снижается, потому что банки снижают аппетит к риску. По данным, предоставленным корреспонденту Autonews.ru Национальным бюро кредитных историй, если годом ранее доля одобрений в сентябре составляла 43%, то сейчас это уже 36%.

«На наш взгляд, многое здесь, если не все, будет зависеть от отношения государства к ситуации в автомобильной отрасли, на авторынке и, соответственно, в автокредитовании. Если программы льготного автокредитовании будут продлены, как минимум, в тех же объемах, то ситуация будет относительно стабильной. Если нет, то можно ожидать существенного снижения выдачи автокредитов. В будущем году также существенно вырастут средние размеры автокредитов», – рассказал Autonews.ru директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По мнению специалистов из «СберАвто», при росте курса и цен платежеспособность населения начинает снижаться, а потребность в кредитах, напротив, расти.

«По нашей статистике, мы видим, что увеличивается количество запросов на кредиты без первоначального взноса, что тоже является косвенным свидетельством снижения платежеспособности пользователей. Такая тенденция сохранится и в будущем – потребность в автокредитах продолжит возрастать, а процент одобрения в целом, как мне кажется, будет снижаться», – считает исполнительный директор «СберАвто» Роман Абрамов.

Банки выдали в третьем квартале порядка 213 тысяч автокредитов – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем кредитования в третьем квартале составил 183 млрд руб и превысил прошлогодний на 12%. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказали в Объединенном кредитном бюро.

«Рост автокредитования сдерживало отсутствие в продаже пользующихся спросом автомобилей. В четвертом квартале в связи с поставкой в автосалоны популярных машин рост автокредитования будет еще более значительным. Делать прогнозы на 2021 год сегодня сложно, поскольку на автомобильный рынок влияет много факторов, а ситуация все еще является нестабильной», – резюмировали в ОКБ.