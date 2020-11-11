Mazda отчиталась о квартальном убытке, поскольку пандемия бьет по мировым продажам («Автостат»)

Прибыль Mazda Motor резко упала до чистого убытка в последнем квартале, поскольку пандемия COVID-19 продолжала бить по мировым продажам и прибыли в целом.

Mazda зафиксировала операционный убыток в размере 7,6 млрд иен ($72,0 млн) в квартале, закончившемся 30 сентября, по сравнению с операционной прибылью в размере 18,8 млрд иен ($178,0 млн) годом ранее, говорится в сообщении автопроизводителя в понедельник.

На уровне чистой прибыли Mazda упала до убытка в размере 26,3 млрд иен ($249,1 млн) в июле-сентябре по сравнению с чистой прибылью в размере 11,4 млрд иен ($108,0 млн) годом ранее.

Выручка компании за три месяца снизилась на 14% до 739,1 млрд иен ($7,00 млрд). Мировые розничные продажи сократились на 12% до 334 000 автомобилей; объем отгрузок упал на 18% до 255 000.

Генеральный директор Mazda Motor Акира Марумото сказал, что пандемическое замедление вынудило компанию отложить свои среднесрочные цели по бизнес-плану на один год. Теперь компания рассчитывает достичь глобального объема продаж в 1,8 миллиона единиц и операционной прибыли в размере 5 процентов в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2026 года.

Прибыль Mazda была подорвана резким падением продаж, падением производства завода и сокращением поставок автомобилей Mazda, продаваемых другими брендами по OEM-соглашениям.

Тем не менее Mazda сохранила свой прогноз без изменений на текущий финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2021 года.

Ранее Mazda предупредила, что в течение всего года, заканчивающегося 31 марта 2021 года, она зафиксирует операционный убыток в размере 40,0 млрд иен ($378,8 млн), а годом ранее-операционную прибыль в размере 43,6 млрд иен ($412,9 млн). Она также прогнозировала чистый убыток в размере 90,0 млрд иен ($852,3 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 12,1 млрд иен ($114,6 млн) годом ранее.

Компания прогнозирует снижение мировых отгрузок на 19 процентов до 1,0 миллиона автомобилей.

Но, ссылаясь на постепенное восстановление после пандемии, Mazda повысила свой целевой показатель розничных продаж на 5000 единиц в Северной Америке. Теперь компания рассчитывает продать 388 000 автомобилей в Северной Америке в этом финансовом году, по сравнению с 397 000 в прошлом году. Мировой объем розничной торговли, как ожидается, упадет на 8,5 процента до 1,3 миллиона.

Широко распространенные блокировки продаж в США способствовали взрыву продаж Mazda в начале года. Продажи бренда в США выросли на 19 процентов в феврале на фоне растущего спроса на его кроссоверы.

Но Mazda зафиксировала рост продаж на 6,9 процента до 74 411 автомобилей в США за квартал с июля по сентябрь, при общем падении рынка на 9,5 процента. Доля Mazda на американском рынке, тем не менее, выросла до 1,9 процента в четвертом квартале с 1,6 процента годом ранее.

Поставки в Северной Америке выросли на 11% до 101 000 автомобилей во втором финансовом квартале, а розничные продажи выросли на 1% до 104 000. Европейские поставки упали на 41% до 43 000 единиц за три месяца; розничные снизились на 22% до 54 000 единиц.

В первом полугодии финансового года, с апреля по сентябрь, североамериканские компании понесли операционный убыток в размере 1,1 млрд иен ($10,4 млн).

Европейский бизнес автопроизводителя, однако, зафиксировал 4,8 млрд иен ($45,5 млн) операционной прибыли в первом полугодии финансового года, по сравнению с 2,8 млрд иен ($26,5 млн) годом ранее.

Автор и фото: AutoNews.com (перевод - АВТОСТАТ)