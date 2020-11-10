Останется, как было: МВД выступило против снижения скорости и изменения штрафов («Газета.Ru»)

МВД решительно выступает против инициативы по снижению ненаказуемого порога превышения скорости. Глава ведомства обратил внимание, что 10 км/ч не так сильно влияют на безопасность дорожного движения, как обустройство дорог. Кроме того, он заверил, что и штрафы в новой редакции КоАП останутся теми же.

Российское Министерство внутренних дел выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышении скорости. «Мы категорические противники такого нововведения – сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется», – заверил глава ведомства Владимир Колокольцев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

Колокольцев уверен, что обустройство магистралей в большей степени влияет на безопасность дорожного движения.

«Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, ровное покрытие – это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование – 10 км больше, 10 км меньше», – добавил министр.

О том, что МВД против таких изменений, Колокольцев говорил и раньше. К примеру, 1 марта этого года он напомнил, что ведомство не согласится на это. Более того, он заявил, что на некоторых участках дорог следует повышать скоростной режим.

«И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать», – считает он.

В настоящее время россияне, которые превышают допустимую скорость до 20 км/ч не наказываются штрафом. Предложения о снижении этого порога поступают в Министерство внутренних дел РФ регулярно.

Тем не менее есть представители автомобильного сообщества, которые считают снижение нештрафуемого порога обязательной мерой. В частности, такого мнения придерживается глава московского Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.

В феврале этого года он отметил, что такое нововведение следует внедрить в городах, где нынешние нормы позволяют разгоняться до 80 км/ч. По его словам, в этом случае на 60% повышается риск летального исхода для пешеходов.

«Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом – все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», – сказал он в комментарии порталу Autonews.

По его словам, эксперты указывают на то, что снижение ненаказуемого порога до 10 км/ч даст возможность снизить смертность в ДТП на 10%, а понижение порога до 5 км/ч – на 15%.

Кизлык также обратил внимание на уровень штрафов за нарушение ПДД в России. Он высказал мнение, что они самые низкие в Европе. В связи с этим глава ЦОДД призвал власти повысить штрафы для лихачей, которые нарушают скоростной режим.

«В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8,3 тысячи рублей. В Швеции – более 13 тысяч рублей, а в США за гонки в городе придется заплатить почти три тысячи рублей», – подчеркнул он.

За снижение порога в Москве выступал также руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов. Он выдвигал такие же аргументы, что и Кизлык. Заммэра считает, что со снижением нештрафуемого порога скорости смертность на дорогах снизится примерно на 30-40%.

В то же время координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел в комментарии РИА «Новости» заявил, что снижение нештрафуемого порога в Москве не окажет существенного влияния на безопасность на дорогах города.

«Как это на безопасность дорожного движения повлияет? Никак. Если вы знаете опасный участок дорожного движения, просто снизьте на нем скорость знаками, не надо менять никакие пороги», – уверен эксперт.

Кроме того, он считает, что автомобилисты уже привыкли к нештрафуемому порогу и будут долго перестраиваться на новый. В связи с этим собеседник агентства заметил, что быстрого положительного эффекта не будет.