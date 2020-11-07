Новый локдаун из-за COVID-19 ставит под угрозу восстановление европейских продаж («Автостат»)

По мнению аналитиков, вторая волна пандемии коронавируса в Европе разрушит надежды на восстановление продаж к концу года. Автосалоны будут закрыты по меньшей мере в ноябре во Франции и Англии, в то время как комендантский час и ограничения движения на рынках, таких как Германия, Италия и Испания, сокращают пешеходный трафик к дилерам. Покупатели автомобилей также могут отложить покупки до 2021 года на фоне возобновившихся экономических опасений.

Эффект роста числа случаев заболевания уже проявился в октябрьских продажах, которые упали на пяти крупнейших рынках ЕС - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании - после восстановления в течение летних месяцев.

"Хотя мы все еще оцениваем некоторые детали, потерянные продажи в Западной Европе могут составить от 300 000 до 400 000 автомобилей в последние пару месяцев 2020 года", - сказал аналитик LMC Automotive Джонатан Поскитт. Он отметил, что вторая волна и возобновление локдауна "остаются серьезной угрозой."

Согласно последнему прогнозу LMC Automotive, объем продаж в Западной Европе за весь год составит 10,58 млн единиц, что на 26% меньше, чем 14,3 млн автомобилей, проданных в 2019 году. Прогноз пересмотрен в сторону понижения с начала октября, когда LMC прогнозировала продажи в регионе в размере 10,92 млн единиц, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

"В свете этого, безусловно, есть причины беспокоиться о ближайшей ситуации на автомобильном рынке, - сказал Поскитт в электронном письме, - как непосредственно через закрытие автосалонов (и, следовательно, сокращение этого проверенного и надежного канала продаж), так и косвенно через экономические последствия дальнейших локдаунов, риски для рабочих мест и удар по доверию потребителей."

Последствия во Франции могут быть серьезными, сказала Лоррейн Морар из IHS Markit в Париже. "Мы прогнозируем снижение примерно на 67%", - сказала она, добавив, что снижение будет меньше, чем в апреле, когда французские продажи упали на 89%, потому что дилеры лучше подготовлены.

По ее словам, общий объем продаж будет несколько увеличен за счет онлайн-покупок, поставок уже заказанных автомобилей и заказов на коммерческие автомобили.

Проблема может затянуться далеко за ноябрь. Хотя французское правительство еще не решило, продлевать ли национальную блокировку после 1 декабря, Морар сказала, что декабрьские продажи, скорее всего, снизятся на 25%.

"Люди будут по-прежнему беспокоиться и могут отложить свои покупки на 2021 год или вместо этого перейти на подержанные автомобили", - сказала она в электронном письме. "В декабре определенно будет реализован некоторый отложенныйспрос с ноября, но этого будет недостаточно, чтобы увидеть рост за последний месяц 2020 года."

В свете второй волны COVID-19 Поскитт сказал, что LMC придерживается пессимистичного взгляда на 2021 год. "Хотя будет трудно предсказать точные сроки и характер дальнейших ограничений, мы понизили прогноз в первой половине года, чтобы учесть эту растущую вероятность", - написал он.

В настоящее время LMC прогнозирует 18%-ное улучшение в 2021 году до 12,5 млн единиц. Эта цифра все еще на 13% ниже общего показателя 2019 года.

Однако, онлайн-покупки и поставки "click and collect", разрешенные в Англии и Франции, могли бы компенсировать некоторые потерянные продажи, говорят автопроизводители и аналитики.

"В то время как предоставление услуг "click and collect and delivery" приветствуется и должно помочь предотвратить падение продаж, испытанное этой весной, это не может компенсировать потерю от закрытия самих автосалонов, учитывая уникальный характер процесса покупки автомобилей", - говорится в заявлении британской лоббистской группы SMMT на этой неделе.

"Однако нет никаких сомнений в том, что вся отрасль сейчас сталкивается с еще более жестким концом года, поскольку компании отчаянно пытаются управлять ресурсами, запасами, производством и денежным потоком в предпоследний месяц перед неизбежным потрясением Brexit", - говорится в заявлении генерального директора SMMT Майка Хейза.

Фокус на цифровых продажах и поставках

Автопроизводители выражают различные степени беспокойства. BMW выразил беспокойство в среду, даже когда автопроизводитель подтвердил годовую прибыль.

"Пандемия сейчас явно набирает обороты", - говорится в заявлении BMW в среду. Если ситуация ухудшится и потянет вниз мировую экономику, "риск может быть значительным, особенно со стороны спроса."

Бьорн Анвалл, руководитель отдела продаж Volvo в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, сказал, что автопроизводитель рассчитывает на цифровые продажи и поддерживает контакт с клиентами по телефону, чтобы свести к минимуму влияние ситуации на продажи.

"Да, существует риск того, что в ближайшие месяцы мы столкнемся с увеличением частичного закрытия автосалонов, но мы готовы справиться с этим безопасным способом, сохраняя при этом бизнес открытым, если не физически, то цифрово", - сказал Анвалл в интервью Automotive News Europe.

Директор по продажам Renault во Франции Иван Сигал заявил, что его сеть была сосредоточена на доставке автомобилей, заказанных до последнего для перед локдауном, который которая начался в пятницу.

"Наша цель сейчас состоит в том, чтобы поставить 100 процентов наших заказов, что позволит избежать проблем с денежными потоками, с которыми столкнулась сеть прошлой весной”, - сказал Сигал в интервью французскому сайту JournalAuto.com.

Как и Volvo, Renault будет делать все возможное, чтобы оставаться в контакте с дилерами и клиентами во время локдауна.

"Мы будем использовать все инструменты дистанцирования, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы реагировать на перспективы, все цифровые средства для обработки лидов, и мы обеспечим, чтобы каждый из лидов, отправленных в сеть, обрабатывался немедленно", - сказал Сигал.

Мэтт Харрисон, исполнительный вице-президент по продажам Toyota Europe, рассказал Automotive News Europe, что Toyota и Lexus имели банк заказов около 190 000 автомобилей, что составляет более чем два месяца продаж. "Мы хотели бы выполнить эти заказы как можно лучше", - сказал он.

"Сейчас ситуация очень быстро меняется", - добавил он. Харрисон сказал, что около 30% европейского рынка Toyota работает в "ограниченном режиме", что означает, что покупатели не могут войти в демонстрационный зал, протестировать автомобиль или забрать его после покупки.

В Великобритании, по словам Харрисона, влияние ограничений в четвертом квартале может привести к потере продаж около 10 000 автомобилей в абсолютном выражении.

Автор и фото: Automotive News (перевод - АВТОСТАТ)