Volvo добавляет гибкости в программу подписки («Автостат»)

Сервис подписки Volvo Cars с его двухлетним зафиксированным периодом был подвергнут критике как простой разрекламированный лизинг. В ответ шведский автопроизводитель скорректировал свою новую программу Care by Volvo, чтобы сделать ее более привлекательной. Теперь клиенты могут поменять свой Volvo всего за четыре месяца, а не через год, и они даже могут отменить свою подписку.

"Нам стало ясно, что нам нужно обеспечить большую дифференциацию между нашей текущей подпиской и лизингом", - сказал глава Car by Volvo U.S. Питер Векслер в интервью Automotive News на прошлой неделе. - Самый естественный способ сделать это - ввести более гибкие условия."

Сокращение временных обязательств по подписке происходит на фоне того, как пандемия COVID-19 препятствует росту экономической активности и угрожает сохранности рабочих мест.

"Наше намерение с помощью этой новой опции состоит в том, чтобы обеспечить душевное спокойствие и чувство безопасности клиентов. Мы хотим, чтобы, если что — то действительно изменится, клиенты могли гибко делать то, что им нужно -либо пересаживаться на другой автомобиль Volvo, либо отменять подписку", - сказал представитель компании.

Дилерам сообщили об изменениях в прошлом месяце, и они вступили в силу незамедлительно.

Мэтью Хайкен, владелец престижного Дилерского центра Volvo в Восточном Ганновере, штат Нью-Джерси, надеется, что эта мера будет принята клиентами как новая модель мобильности.

По словам Хайкена, программы подписки, в общем-то, не взлетели. "Volvo пытается вбросить как можно больше мячей в корзину, чтобы посмотреть, что сработает", - сказал Хайкен. "Если бы это помогло, и мы могли бы заставить еще одного нового клиента рассмотреть наш бренд из-за этих изменений, я полностью за."

В то время как Volvo по-прежнему стремится к тому, чтобы подписка работала, другие бренды отказались от своих усилий или сокращают их. BMW модифицирует свой двухлетний пилотный проект подписки в Нэшвилле. Автопроизводитель сообщил клиентам, что с 20 ноября он отменит неограниченные обмены автомобилей.

"В настоящее время мы работаем над следующей итерацией программы подписки на автомобили Access by BMW", - сказал представитель компании.

Care by Volvo, запущенная в 2017 году, включает расходы на использование автомобиля, страхование и техническое обслуживание в ежемесячный платеж, который колеблется от 650 до 750 долларов за предварительно сконфигурированные подписные автомобили. Старт работы сервиса вызвал протест со стороны некоторых дилеров, которые утверждали, что, предлагая подписку через свой веб-сайт, Volvo нарушает законы штата о франчайзинге, призванные запретить производителям конкурировать со своими франчайзи.

Шестимесячное расследование Калифорнийского департамента автомобильных перевозок (DMV), завершившееся в начале этого года, встало на сторону дилеров. Оно установило, что Volvo не уведомила дилеров должным образом о соответствующих изменениях в соглашении о франчайзинге и что она предоставила преференциальный режим при распределении подписных автомобилей в автосалоны, контролируемые заводом. DMV также пришел к выводу, что Volvo предоставляла клиентам по подписке неадекватную информацию о лизинге. В результате Volvo приостановила свою программу подписки в штате, крупнейшем на американском автомобильном рынке. В настоящее время эта программа предлагается в 42 штатах.

В рамках прошлогодней перезагрузки под названием CarebyVolvo 2.0 компания сократила время, необходимое для согласования подписки клиентам, и расширила ассортимент моделей. Дилеры теперь могут предлагать автомобили со своих складов клиентам по подписке. Согласно первоначальной программе, клиенты должны были заказать свои транспортные средства у Производителя.

По словам Векслера, при устойчивом росте с мая число подписчиков "начинает становиться значимым" и что программа теперь прибыльна, хотя он отказался раскрыть общее количество подписчиков или другие цифры.

"Ключ к тому, чтобы сделать эту работу, - это просчитать и разработать страховой продукт (один из компонентов подписки)", - сказал Векслер. - Мы разработали индивидуальный страховой продукт. Мы потратили очень много времени, совершенствуя его".

Текст и фото: AutoNews.com (перевод: АВТОСТАТ)