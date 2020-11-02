«Бумажные бланки уничтожат». С 1 ноября ПТС стал электронным (Autonews.ru)

В России прекратили выдачу бумажных ПТС. Водители будут получать электронный документ, куда можно вносить более подробные данные о машине. Объясняем, как будет работать схема и что делать обладателям бумажных бланков.

С 1 ноября 2020 г. в России официально прекратилась выдача бумажных ПТС. С этого момента на все новые и ввозимые автомобили будут оформлять исключительно электронную версию документа – ЭПТС. Информацию об этом Autonews.ru подтвердил управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов. По его словам, система уже давно была полностью готова к запуску. При этом, согласно законодательству, все неиспользованные пустые бумажные бланки теперь должны быть уничтожены, поэтому обратного пути, по словам Ионова, уже нет.

«Можно сказать, что сейчас уже 100% производителей выдает ЭПТС, – рассказал Ионов. – У покупателей новых автомобилей таким образом будет только выписка об оформлении ЭПТС, но в ГИБДД для постановки на учет она даже не нужна. Все данные инспекторы ГИБДД совершенно свободно получают из системы и вносят туда отметки в рамках своих компетенций. В том числе о собственнике транспортного средства. Никаких накладок сейчас в этом процессе не возникает».

Зачем нужен ЭПТС

В ЭПТС содержатся самые подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра, наличие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые вносят банки, лизинговые компании. Постепенно этот список будет расширяться, например, появятся данные от судебных приставов или информация о внесении изменений в конструкцию – от ГИБДД.

«Каждый участник системы ЭПТС имеет возможность внести туда сведения в рамках своих функций. Например, завод-производитель вносит VIN-номер, мощность мотора, оператор техосмотра вносит данные о результатах ТО, дилеры – результаты техобслуживания, а также данные о продаже автомобиля, ГИБДД – сведения о проведенных регистрационных действиях, банки, лизинговые компании – отметки об ограничениях при покупке/продаже. Все эти процессы максимально автоматизированы», – привел примеры Ионов.

В отличие от бумажного ПТС, электронную версию потерять невозможно. Исчезает необходимость делать дубликаты, которые при перепродаже автомобиля обычно вызывают подозрения. Кроме того, в документ можно вносить самую подробную информацию не опасаясь, что в нем закончится место. В ГИБДД благодаря такому инструменту смогут гораздо быстрее обрабатывать данные: не придется ксерокопировать бумажный ПТС, ставить печати, впечатывать в документ какие-либо уточнения. К примеру, при переоформлении машины данные о смене собственника обновляются мгновенно, что избавит продавца от возможных чужих штрафов за уже проданный автомобиль.

Кто выдает ЭПТС?

В случае с новым произведенным автомобилем ЭПТС оформляет организация-изготовитель автомобиля. Тогда собственником будет указан, к примеру, «АвтоВАЗ». Затем автомобиль покупает дилер, что также отражается в ЭПТС, потом собственником становится конечный покупатель – эта отметка опять-таки появляется в электронном виде.

Если новые автомобили не производят, а ввозят в Россию, оформлением занимаются так называемые уполномоченные организации – официальные импортеры. Например, автомобили Jaguar производят только за границей, и ЭПТС на него может оформить российское представительство марки.

Если же автомобилист решит купить машину заграницей и оформить ее в России, ЭПТС придется получать в испытательной лаборатории. Такая практика, например, очень популярна на Дальнем Востоке, где популярны праворульные японские автомобили.

«В таких случаях автомобилисты получали бумажный ПТС на ввозимую технику прямо на таможне. Но с 1 ноября схема изменилась: гражданин ввозит автомобиль, после этого обращается в испытательную лабораторию, там проводят оценку соответствия, выдают свидетельство о соответствии конструкции требованиям безопасности. Эта же лаборатория, скорее всего, оформляет ЭПТС. После чего гражданин или брокер подает документы в таможню и проходит процедуру электронного декларирования: это можно сделать удаленно. При наличии ЭПТС таможенники проводят расчет таможенных платежей и утильсбора, зафиксирует уплату всех платежей. Когда информация поступит в базу, ЭПТС получит статус действующего. Можно идти в ГИБДД и ставить машину на учет», – объяснил новую схему Ионов.

Оформление документа стоит 600 рублей.

Что делать с бумажным ПТС?

Бумажные ПТС сохранят свою действительность. Ими можно будет пользоваться как обычно. Хождение паспортов, выданных ранее, не ограничено какими-либо сроками. Заменить на электронный аналог их можно, но это не обязанность, а возможность для автовладельца. «В отношении ранее зарегистрированных автомобилей замена бумажных ПТС на электронные будет происходить только по желанию автовладельца. В бумажном паспорте ничего криминального нет, если он оформлен до 1 ноября, в ГИБДД его примут, там это подтвердили», – объяснил Ионов. – Однако обладатели бумажного паспорта не получает те преференции, которые есть у пользователей личного кабинета в системе ЭПТС».

Как ЭПТС поможет при покупке автомобиля на вторичке?

Пользователи Госуслуг могут заказать выписку из любого ЭПТС за 250 рублей. В ней будут указаны все официальные данные за исключением информации о собственнике – они в системе обезличены. Разработчики отмечают, что при желании производители, дилеры и физлица могут вносить в документ данные о цене продажи автомобиля – в дальнейшем это позволило бы сделать рынок более цивилизованным.

«Такая подробная база особенно важна для дилеров – они продают новый автомобиль с ЭПТС обслуживают его, ремонтируют, оценивают состояние, через пару лет у такого экземпляра уже богатая история, а когда владелец придет эту машину продавать тому же дилеру или приедет сдать ее в трейд-ин, то всем будет проще договориться, потому что вся «белая» история будет налицо», – считают разработчики.

Директор по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антон Демкин в беседе с Autonews.ru главным преимуществом ЭПТС назвал возможность получить необходимый объем информации о конкретном автомобиле, собранной воедино в одном месте. «Причем ограничений по объему вносимых данных, в отличие от бумажной версии паспорта, у ЭПТС нет, – обратил внимание Демкин. – Вторичный рынок в России давно идет по пути прозрачности. Такие сервисы, как «Автотека» и «Автокод» позволяют узнать 80% информации об автомобиле: его юридическую чистоту, прозрачность технического состояния, объективность данных лакокрасочного покрытия. ЭПТС принципиально не изменит сам процесс покупки автомобиля, зато поможет значительно ускорить эту процедуру».

Напомним, что переход на выдачу исключительно ЭПТС несколько раз откладывался по разным причинам. Первые ЭПТС производители начали оформлять в конце 2018 года. С тех пор выдано уже более 1,4 млн таких документов. При этом по данным «Автостата» на 1 января 2020 года, в России зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей. Еще 4,2 млн – это легкие коммерческие автомобили.