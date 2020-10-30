Отечественные автомобильные проекты с туманным будущим ("Российская газета")

В России уже были неудачные автомобильные проекты вроде Marussia и Ё-мобиля. Но и сегодня, к сожалению, также хватает проектов с сомнительным будущим. "Российская газета" выделяет самые интересные из них.

Апал "Сталкер"

Внедорожник "Сталкер" (на верхнем фото) разработан тольяттинской компанией "Апал" еще в 2002 году. Предприятие является крупнейшим в России поставщиком комплектующих деталей из пластика. "Апал" решил показать, что из своего пластика может сделать транспортное средство.

"Сталкер" получил оригинальный интерьер с некоторыми элементами от LADA 4х4, а также трехдверный кузов каркасно-панельной конструкции с несущей "клеткой" из стальных труб и с наружными панелями из ударопрочного пластика.

Компактный внедорожник построен на узлах и агрегатах вышеупомянутой LADA 4х4. Под капотом "Сталкера" располагается 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КП. По сравнению с вазовской моделью "Сталкер" чуть выше, слегка поуже и покороче. Снаряженная масса составляет 1 170 кг, то есть он легче LADA 4х4 на 115 кг.

В 2006 году на первоначальную конструкцию внедорожника компания получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а затем даже выпустила несколько экземпляров.

"Сталкер" пытались запустить в мелкосерийное производство, но из-за недостаточного финансирования проект заморозили. В 2016 году проект перезапустили, на "Сталкер" с измененной конструкцией было оформлено новое ОТТС. Летом 2019 года "Апал" начал продажи "Сталкера" за 1 200 000 рублей. Тогда разработчики отмечали уникальность, эксклюзивность и мелкосерийность модели. Предлагалась и "прокачанная" версия стоимостью примерно 1 400 000 рублей.

Всего планировалось изготовить 150 автомобилей. После этого компании необходимо было бы снова изменять конструкцию машины и получать новый сертификат. В начале октября текущего года стало известно о прекращении выпуска "Сталкера". Внедорожник сняли с производства из-за изменения политики работы АВТОВАЗа с мелкими внешними сборочными проектами. Завод теперь не поставляет узлы и агрегаты по оптовым прайс-листам.

Родстер "Крым"