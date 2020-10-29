«Берите из наличия, цены еще повысят». Автодилеры пожаловались на дефицит (Autonews.Ru)

Спрос на машины остается высоким, но многих ходовых моделей нет в наличии. Дилеры убеждают водителей брать то, что есть, пугая повышением цен из-за нестабильного рубля

Дефицит автомобилей популярных марок и моделей в России не закончился вопреки прогнозам дилеров. На фоне повышения цен спрос держится на стабильном уровне, при этом на складах у дистрибьюторов практически не осталось моделей популярных комплектаций. Дилеры, которых опросил Autonews.ru, считают, что ситуация не улучшится до середины 2021 года.

Причин здесь несколько. Еще не исчерпался отложенный спрос после трехмесячного закрытия автосалонов. На большие покупки россиян традиционно подталкивает и нестабильный курс рубля. Но автопроизводители не понимают глубины этого спроса и боятся поставить слишком много машин, которые в итоге будут стоять на складе.

Не хватает Lada с вариатором и Skoda на «автомате»

На нехватку автомобилей в наличии и долгое ожидание версий под заказ сообщили, например, в компании Major, в портфеле которой находится несколько популярных в России брендов. В частности, самых популярных моделей Lada с вариаторами представлено всего несколько штук, остальные — в неходовых топовых версиях на механике.

«Седанов Lada Vesta на вариаторах у нас вообще не осталось, все только на механике, — рассказали в автосалоне на Новорижском шоссе корреспонденту Autonews.ru, которая представилась покупателем. — Универсалы Lada SW Cross тоже только на «ручке», в наличии с вариатором есть только один экземпляр. С наличием автомобилей очень тяжело, как все началось с марта, так и продолжается — август, сентябрь, октябрь, а ходовых версий все не хватает. Можно сделать предзаказ, но его придется ждать три месяца. За это время цена может измениться, потому что курс рубля постоянно скачет и по какой цене нам придется выкупить ее у завода, совершенно непонятно. Зафиксировать цену даже по предоплате не получится, можно только забронировать автомобиль».

Автомобили Lada с вариатором нашлись в Ярославле у дилера «Автомир». Там на складе, например, отыскали на вариаторе несколько SW Cross, но только с дорогими дополнительными опциями. Поставки обычного седана Lada Vesta с вариатором ожидаются только в конце ноября.

«Машин без дополнительного оборудования у нас не осталось, но лучше брать из наличия, потому что никто не знает, как изменится цена на момент поставки, — рассказали в автосалоне. — К нам недавно приезжали из Москвы за «Нивой», потому что в столице все разобрали, приезжают покупатели из Архангельска, Вологды, Костромы. Если у нас и в Москве еще можно найти варианты, то в регионах почти ничего нет».

У «Автопраги», московского дилера Skoda, в наличии нашлось порядка 140 автомобилей. В основном — кроссоверы Kodiaq и седаны Rapid, при этом последние — в основном на «механике» и в топовых версиях.

Kia, Volkswagen и Hyundai придется ждать до января

В «Автомире» рассказали, что в наличии у них есть ограниченный набор автомобилей. Собранные же по желанию клиентов комплектации придется ждать только в декабре-январе. К примеру, из Kia Sportage, которые есть на складах, среди стартовых версий «классик» и «комфорт» с автоматической коробкой передач, 2-литровым мотором и передним приводом можно выбрать всего из двух вариантов. И они уже оснащены рядом дополнительных опций — задние парктроники, предпусковой прогрев двигателя и фирменные коврики.

На сайте «Авилона» в наличии есть только два новых Volkswagen Polo, оба варианта в более дорогих комплектациях. Версия с «механикой» — за 1 044 00 рублей и с роботизированной 7-ступенчатой коробкой DSG — за 1 473 475 руб. Остальные версии находятся «в пути».

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский в беседе с Autonews.ru рассказал, что весь модельный ряд Volkswagen находится в дефиците. Особенно модель Polo. Также заметно не хватает Tiguan и Touareg. Средний период ожидания в зависимости от модификации может составить от одного до двух месяцев.

«В премиум-сегменте по брендам Jaguar Land Rover, а также Chevrolet и Cadillac мы продолжаем фиксировать дефицит всего модельного ряда. Надеемся, что ситуация улучшится в декабре, — поделился Каменский. — По Cadillac ожидаем поставку XT5 и XT6, по Chevrolet — Traverse. Количество Chevrolet Tahoe сейчас также крайне ограничено. Практически закончились и Cadillac Escalade».

До середины 2021 года лучше не станет

Также участник рынка указал на определенный дефицит автомобилей Mercedes-Benz в сегменте SUV. По его словам, также традиционно дольше приходится ожидать поставок тех моделей, которые производятся в США: от 3 до 6 месяцев. «По BMW сохраняется нехватка X5, X6, X7. Срок ожидания в среднем составляет от 1,5 до 2 месяцев. Также продолжаем фиксировать нехватку некоторых моделей по Audi», — сообщил Каменский. Он ожидает, что ситуация с дефицитом по разным брендам изменится в конце первого-начале второго квартала 2021 года.

В дирекции развития продаж ГК «Бизнес кар» сообщили о дефиците по всем моделям Toyota и Lexus. «Разница лишь объемах нехватки в зависимости от моделей. В случае с Camry, если необходимого сочетания комплектации и цвета не найдется на складе или в ближайшей поставке, придется заказывать отдельно и ждать 1,5-2 месяца. Модельный ряд Lexus, а также модели Land Cruiser приходится ждать от трех месяцев, если нужных нет в наличии. Это также связано с существенным спросом и сложной логистикой», — отметили в компании.

Премиум везут полгода

Автомобили Porsche придется ждать от нескольких месяцев до полугода, сообщил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Он также указал на сильный дефицит по бренду Mazda.

«У локализованных брендов проблема дефицита была достаточно быстро устранена, по Kia, Hyundai, Skoda уже происходит наполнение складов. В сентябре большинство дилеров могли бы продать на 20% больше автомобилей, если бы не были ограничены товарными запасами. Однако тогда мы бы захватили часть будущего спроса октября-ноября», — объяснил Петрунин.

В компании заказ автомобиля происходит по текущим ценам, зафиксированным в договоре купли-продажи. В договоре прописаны сроки и условия (обычно это рост курсов валют), при которых цена автомобиля на момент поставки может измениться. Автомобили локальной сборки поставляются быстро, и их эта ситуация их чаще всего не касается.

«По локальным брендам поставки ожидаются в конце октября. По импортным брендам — скорее всего уже после Нового года, если не будут введены новые ограничения. Поэтому ближайшие месяцы товарного изобилия на авторынке не предвидится и в ближайшие месяцы дефицит автомобилей сохранится, поставки автомобилей будут не равномерны. По импортным брендам точно будут пробелы», — подытожил топ-менеджер.

Вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев в беседе с Autonews.ru подтвердил, что производители действительно пока не могут справиться с ажиотажным спросом на новые автомобили.

«Сейчас спрос немного снижается, но покупатели пока еще настроены очень оптимистично, все хотят новые автомобили, — отмечает Мосеев. — Повышенный спрос есть и на бюджетные, и на премиальные модели. Думаю, что многие в этом году остались без отпуска и решили на сэкономленные деньги купить автомобили. Кроме того, многие переехали на дачи, что тоже удобнее при наличии личной машины. Но поставки потихоньку идут, квоты распределяются равномерно по Москве и регионам, поэтому я не могу сказать, что в столице выбора значительно больше. Да, исторически Москва продавала 30-40% в регионы, но и в столице, чтобы найти какой-то более необычный вариант, сейчас придется потратить немало времени».

Эксперт не ожидает, что в ближайшее время рынок вернется к прежней ситуации, когда у покупателей было больше выбора автомобилей из наличия.

«Пока никто не может оценить глубины этого ажиотажного спроса, никто не хочет рисковать, привозить максимальное количества автомобилей, а потом оказаться с переполненными стоками. Это рыночная экономика, в которой нужен баланс. И эта ситуация дилерам выгодна — мы наконец-то можем продавать автомобили по рыночной стоимости без скидок», — говорит он.

Слова Мосеева по сопоставимым срокам ожидания в регионах подтвердил дилер «Башавтоком», работающий в Уфе. Там рассказали, что Lada Granta и Largus можно получить только под заказ, как и все из линейки ВАЗа. «Особенно не хватает Nissan Qashqai и Terrano, а также Renault Kaptur», — сообщили в компании.

Цены на автомобили тем временем продолжают расти. Так, с началом сентября производители повысили цены на ключевые модели. В массовом сегменте автомобильного рынка повышение цен коснулось практически всех компаний. В частности, на сумму от 5 до 35 тыс. руб. подорожала половина модельных линеек KIA и Hyundai, большая часть автомобилей Renault, почти половина моделей чешской Skoda. Самое значительное подорожание заметили у Volkswagen — от 20 до 150 тыс. руб., что составляет 0,9-6,3%.

Алина Распопова