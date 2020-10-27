Выборы в США: на кону торговля автомобилями и экологическая политика («Автостат»)

В этом непредсказуемом году, вследствие пандемии коронавируса и вызванной ею рецессии, президентские выборы на следующей неделе должны ответить по крайней мере на один вопрос: кто будет формировать национальную политику, влияющую на автомобильную промышленность в течение следующих четырех лет?

Действующий президент Дональд Трамп и претендент Джо Байден, хотя и резко отличаются в предвыборной риторике и подходе, сходятся в некоторых ключевых вопросах: оба поддерживают изменения, согласованные в соглашении между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, поощряют усилия по укреплению американского производства и возвращению рабочих мест, а также говорят, что они будут придерживаться более жесткой линии в отношении Китая. Где они могут отличаться, так это в торговых отношениях и охране окружающей среды.

Пункты автомобильной политики кандидатов

Президент Дональд Трамп (Республиканцы)



• Подписал соглашение между Соединенными Штатами Америки, Мексикой и Канадой о вступлении в силу закона

• Отказался от стандартов топливной эффективности эпохи Обамы для менее строгих и более безопасных и доступных топливно-эффективных транспортных средств

• Аннулировал полномочия Калифорнии устанавливать свои собственные правила выбросов транспортных средств

• Не расширил использование федеральных налоговых льгот на электромобили

• Инициировал ввод тарифов согласно секции 232 закона CAATSA на импортные автомобили и автозапчасти

• Обещает вернуть 1 миллион рабочих мест в промышленность из Китая

Бывший Вице-Президент Джо Байден (Демократы)



• Поддерживает изменения, указанные в соглашении между Соединенными Штатами Америки, Мексикой и Канадой

• Хочет установить правила топливной эффективности, которые поощряют приобретение автомобилей с нулевым уровнем выбросов;

• Маловероятно, что поддержит иск против Калифорнии

• Предлагает программу утилизации старых автомобилей, а также потребительские скидки для электромобилей

• Маловероятно, что поддержит введение тарифов на импортные автомобили и автозапчасти

• Обещает создать 1 миллион рабочих мест в автомобильном производстве, логистике и инфраструктуре; а также инвестировать в 500 000 зарядных станций для электромобилей в рамках инфраструктурного проекта на сумму 2 трлн долл.



Источники: программы предвыборных кампаний Трампа и Байдена, исследования Automotive News

Президентство Байдена могло бы стимулировать новую волну в транспортной сфере, поддерживаемую федеральными инвестициями в инфраструктуру для электрических автомобилей и другие перспективные технологии. Он мог бы также отменить некоторые тарифы и работать над решением вопросов торговых отношений.

С другой стороны, во вторую каденцию Трампа, скорее всего, продолжится движение по пути, который благоприятствует менее строгим правилам топливной экономичности и другим нормативным вопросам. Что касается торговых отношений, то президент, скорее всего, продолжит использовать тарифы в качестве инструмента переговоров.

Но пока коронавирус не будет побежден, ни Трамп, ни Байден не смогут вплотную заниматься экономикой или автомобильной политикой. "Это задача номер один - взять COVID-19 под контроль." - сказала Кристин Дзичек из Центра автомобильных исследований в Анн - Арборе, штат Мичиган.

Выбросы: облегченное регулирование против более строгих правил топливной эффективности

Ослабление Трампом в марте стандартов топливной эффективности транспортных средств, введенных при предшественнике Бараке Обаме, создало почву для юридической борьбы за новые правила. Но администрация под руководством Байдена - вице-президента при Обаме - скорее всего, будет стремиться ужесточить американские стандарты и привести их в большее соответствие с мировыми стандартами.

Правила топливной эффективности и выбросов парниковых газов являются "наиболее заметными" различиями между двумя кампаниями, сказал Джеки Глассман, партнер юридической фирмы King & Spalding, который был главным советником NHTSA и работником администрации при президенте Джордже У. Буше.

При Трампе администрация "продолжит политику, которую она уже объявила", включая пересмотр правил Обамы по выхлопу автомобилей и топливной эффективности для легковых транспортных средств, чтобы сделать цели менее агрессивными, а также с высокой вероятностью продолжит судебную битву с калифорнийскими чиновниками за полномочия штата ограничить выбросы газов.

Член Палаты Представителей США Боб Латта, штат Огайо, утверждает, что легкомысленный подход президента к регулированию помог автомобильной промышленности. "Очень трудно выжить там, где все, что вы пытаетесь сделать, это подчиниться федеральному правительству вместо того, чтобы создавать свой продукт", - сказал он.

Несколько отраслевых экспертов согласились, что администрация Байдена, вероятно, не будет продолжать судебный процесс против Калифорнии и, скорее всего, примет более высокие стандарты топливной эффективности, которые ускорят распространение транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

"С администрацией Байдена меры будут намного более всеобъемлющими и целостными", - сказала представитель США Хейли Стивенс, демократ из Мичигана, которая была главой штаба целевой группы по помощи автопрому США в команде администрации Обамы во главе со Стивеном Раттнером и Рональдом Блумом, и которая помогала компании Chrysler, а затем провела General Motors через реструктуризацию банкротства в 2009 году.

"Возможно, подход нынешней администрации привел к тому, что штаты пытаются использовать свой собственный подход", - сказала она. "Нам нужен, в целом, сильный и агрессивный план, который приведет автопром к столу переговоров."

Электромобили: автопроизводители движутся вперед, но путь неясен.

Ужесточение правил по выбросам выхлопных газов может ускорить разработку и внедрение автомобилей на альтернативном топливе, особенно электромобилей. Но, по словам отраслевых экспертов, и путь, и темп, чтобы добраться туда, могут сильно варьироваться в зависимости от того, кто является президентом.

"Нынешние дебаты вокруг структуры стимулов, субсидий и нормативных требований - в том числе на уровне штатов, например, в Калифорнии, - в зависимости от результата, могут оказать глубокое влияние на инвестиционную стратегию автопроизводителей и поставщиков", - сказал Гэри Силберг, глобальный глава автомобильной отрасли KPMG .

Мировые автопроизводители объявили о более чем 100 миллиардах долларов инвестиций в новые электромобили с 2018 года, отметил он. По словам Глассмана из King & Spalding, эти инвестиции будут продолжаться независимо от того, кто будет президентом.