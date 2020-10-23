«Золотой сентябрь» – продажи автомобилей в Китае резко выросли, покупатели вернулись в автосалоны («Автостат»)

Продажи новых легковых автомобилей в Китае продолжают восстанавливаться после шока от вспышки коронавируса, которая накрыла страну в первом квартале этого года.

Как сообщает китайская ассоциация автопроизводителей, пятый месяц подряд спрос на седаны, кроссоверы, внедорожникии микроавтобусы восстанавливается, поднявшись в сентябре на 8 процентов почти до 2,1 миллиона автомобилей.

Спрос на грузовые автомобили, поддерживаемый ростом правительственных затрат на внутренние инфраструктурные проекты, продолжает расти уже шестой месяц подряд, увеличившись на 40% до 477 000 новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и автобусы.

Из-за резкого снижения объема продаж в первом квартале на фоне вспышки коронавируса спрос на новые легковые автомобили за девять месяцев снизился на 12 процентов и составил менее 13,4 миллиона штук. Но за первые три квартала поставки новых коммерческих автомобилей выросли на 20 процентов и достигли 3,7 миллиона единиц.

В целом по отрасли продажи новых автомобилей в сентябре выросли на 17 процентов и приблизились к 2,6 миллионам, а годовой объем продаж снизился на 6,9 процента до примерно 17,1 миллиона.

«Пекинский автосалон, политика продвижения и рекламные мероприятия, принятые местными органами власти для поддержки автомобильной промышленности, привели к росту продаж в сентябре», сообщил журналистам представитель CAAM Чэнь Шихуа.

Продажи легковых автомобилей в сентябре выросли на 8 процентов. Автомобили брендов Geely Automobile Holdings, Great Wall Motor Co. и Toyota Motor Corp. показали двузначный рост.

Это время года также известно как "Золотой сентябрь, Серебряный октябрь" и обычно является кульминационным моментом в продажах по всей отрасли.Потребители решаются делать покупки после того, как в течение душных летних месяцевони избегают посещения автосалонов.

"Основываясь на нашем анализе дилерских сетей, рост продолжился и в Октябрьскую Золотую неделю, поскольку розничные продажи превзошли ожидания дилеров", - сказал аналитик Haitong International Ши Джи.

Продажи электромобилей

Спрос на новые электроавтомобили в сентябре восстанавливается третий месяц подряд. Это было вызвано расширенными правительственными субсидиями и стартапами электромобилей таких брендов, как Nio, Xpeng Motor и Li Auto.

В прошлом месяце совокупные продажи электромобилей и подключаемых гибридов выросли на 68 процентов и составили около 138 000 штук. Указанная сумма состоит приблизительно из 112 000 электромобилей и примерно 26 000 подключаемых гибридов.

За 9 месяцев поставки электромобилей и подключаемых гибридов упали на 18% и составили менее 734 000 штук. Это число включает в себя около 579 000 электромобилей и 154 000 подключаемых гибридов.

Отчет подготовлен при помощи Reuters.