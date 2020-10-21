Закончились полностью: какие автомобили оказались в дефиците («Известия»)

Желающие приобрести автомобиль столкнулись с проблемой дефицита на рынке. У дилеров осталось не так много моделей, которые можно приобрести сразу, без ожидания. Между тем из-за ухудшения эпидемиологической ситуации их количество продолжит сокращаться, отмечают эксперты. Сколько придется ждать автомобиль, разбирались «Известия».

На каком автомобиле можно уехать сразу

Аналитики агрегатора онлайн-продаж Autospot.ru подсчитали количество автомобилей различных марок и моделей, которые есть у дилеров в наличии. К октябрю нынешнего года на складах насчитывалось почти 27 тыс. автомобилей. Год назад автомобильные запасы были в 2,2 раза больше.

Больше всего шансов уехать из автосалона на автомобиле у покупателей Lada, Hyundai и Kia. Хорошие шансы есть у тех, кто пришел в салоны Nissan, Renault и Volkswagen. Самые скромные запасы у Subaru, MINI, Changan, Jeep, Jaguar, Porsche.

– Наше исследование показывает, что автомобилей в наличии осталось немного, а их количество, видимо, продолжит сокращаться из-за высокой степени риска второй волны пандемии COVID-19, которая может привести к остановкам заводов. Кроме того, после повышения цен на автомобили в конце августа – начале сентября россияне стали активнее покупать новые машины. И эта тенденция может сохраниться до конца года, – предупреждает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Между тем исследование агрегатора нельзя назвать всеобъемлющим. Площадка Autospot.ru представляет 700 дилерских центров из 52 городов России, в то время когда их общее число по России составляет более 3 тыс.

Объявлений становится меньше

Сокращение объявлений о продаже новых автомобилей фиксирует и сайт «Авто.ру», который работает со значительно большим количеством автодилеров.

– Есть модели, которые закончились полностью во всех комплектациях. Например, в марте на «Авто.ру» одномоментно было порядка 150 дилерских объявлений о продаже кроссовера Volkswagen Teramont, а сейчас – ни одного. В сентябре по всей стране нельзя было найти Audi A4, сейчас их завезли, но совсем немного – 22 автомобиля. Еще в количестве менее 10 экземпляров на Россию остались новые Haval H6, Mercedes-Benz GLS, Volkswagen Multivan и Jaguar E-Pace. Причем по всем этим машинам в марте на сервисе было по 100+ объявлений среднесуточно, – рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы «Авто.ру» Валентина Ананьева.

Из наиболее популярных моделей, которые в начале весны дилеры тысячами размещали на «Авто.ру», сильнее других, сократилось число Skoda Octavia (–89%), Volkswagen Polo (–86%), Kia Rio (–78%). Резкое снижение демонстрируют и некоторые модели «АвтоВАЗа», прежде всего XRAY (–89%) и Largus (–86%).

Встретимся в новом году

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков дает схожую цифру сокращения складских запасов автомобилей, что и аналитики Autospot.ru

– В обычном режиме склад примерно составляет два месяца торговли, 250 тыс. Сейчас, естественно, меньше, примерно 100–150 тыс. автомобилей. Плюс по некоторым маркам одни и те же машины с центрального склада доступны от разных дилеров. На нашем сайте «Цена-Авто» сейчас 35,5 тыс. машин в наличии от 800 дилеров. Всего в стране более 3 тыс. дилеров. Даже если считать, что у нас много крупных дилеров, общий сток существенно более 100 тыс. Так что, думаю, оценка в 150 близка к реалиям рынка, – рассказал «Известиям» Целиков.

В пресс-службе сети автосалонов Fresh Auto отметили, что испытывают дефицит по некоторым моделям KIA и Haval. Одним из самых дефицитных является Renault Duster в штатной комплектации.

– Наиболее позитивная ситуация по корейским брендам и Skida, где первые авто из новой партии пришли в конце сентября. По остальным локальным брендам поставки ожидаются в конце октября. По импортным брендам – вероятно, уже после Нового года, если не будут введены новые ограничения, – поделился с «Известиями» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Доплата за ожидание

Сейчас срок ожидания популярных автомобилей может составлять от месяца до полугода, отмечают дилеры.

– Если заказать модели локальной сборки сейчас, ждать придется около одного месяца, авто импортной сборки – от одного до трех месяцев, редкие комплектации или эксклюзивные вариации премиальных импортных автомобилей – до полугода, – рассказал Денис Петрунин.

В процессе ожидания цены на автомобиль могут вырасти. Во всяком случае, в стандартном договоре это условие прописано. При этом договор включает пункт, в котором прописано, что клиент может отказаться от автомобиля, если его не устроит конечная цена, тогда ему вернут деньги.

– Предварительно вносится предоплата. Чтобы отказаться, есть специальная процедура, где пишется заявление, и его рассматривают. Но в целом есть такая практика, что человек может отказаться от авто, даже если внес предоплату, – пояснили в пресс-службе Fresh Auto.

Впрочем, не все автомобильные бренды готовы повышать цены. К примеру, Mitsubishi предлагает контрактовать автомобили 2021 года производства сейчас. Акция пока действует всего на две модели российской сборки – кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport.

– Мы понимаем, что машин февральского-мартовского производства придется ждать достаточно долго. Но взамен мы фиксируем розничную цену в договоре уже сейчас, а ведь они будут на 40 тыс. дороже, – рассказал «Известиям» директор по маркетингу и PR «ММС Рус» Илья Никоноров.

Чуда не произошло

Автодилеры не могли предугадать, что покупательская активность после снятия ограничений будет такой высокой. Во-первых, роль сыграл отложенный спрос, во-вторых, и колебания курса рубля вызвали ажиотаж в автосалонах.

– Рубль сделал минус 20 процентов по весне. Цены так же вырастут. Если сейчас – процентов на 10–12, значит, еще ждать роста цен минимум на 5–7%. Если рубль и дальше не будет валиться, – предполагает Сергей Целиков.

Производство планируется на полгода вперед, пояснил «Известиям» ситуацию президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Вячеслав Зубарев.

– В марте все думали, что ситуация со спросом будет намного хуже, поэтому автопроизводители где-то сократили свои программы, где-то сократили численность рабочих, заказы. И тогда это смотрелось вполне логичным, – пояснил Зубарев.

Осенью автопроизводители ожидали, что поставки наладятся, однако чуда не произошло: поставки стали чуть лучше, но склады, по данным РОАД, полупусты.

– Второй скачок пандемии сейчас влияет на автопроизводителей. Если в каком-нибудь Китае или Корее поставщик даже небольшой детали закрывается на карантин, это всё равно приводит к сбоям в производстве и перебоям с поставкой, – отметил Зубарев. Он рассказал, что не ожидает больших накоплений на складах дилеров до конца года.

– То, что будет поставляться, будет сразу раскупаться – люди понимают, что цены будут только расти, – дал свой прогноз президент РОАД.