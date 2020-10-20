Хватают все, что движется. Кто и зачем «сметает» машины в автосалонах («Прайм»)

Российским автолюбителям стоит поторопиться с покупкой машины – стоить дешевле автомобили уже не будут, а к концу осени они и вовсе могут подорожать еще на 5-7%. Тем не менее, эксперты, опрошенные агентством "Прайм", советуют взвешенно оценить свои финансовые возможности и помнить, что такая покупка – не лучшая инвестиция в кризис: автомобиль сразу теряет в цене, а его обслуживание может влететь в копеечку.

По данным СМИ, из-за падения рубля и второй волны коронавируса россияне бросились скупать автомобили. Из-за остановок автозаводов на летние каникулы повышенный спрос привел к дефициту новых легковых автомобилей у дилеров, и такая ситуация сохранится до конца года, особенно для импортных машин.

Августовская статистика Росстата показала снижение производства легковых машин на 30% год к году после июльского роста на 3,9%. Но уже в сентябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 154,4 тысяч новых машин, а это на 3,4% больше, чем годом ранее.

СТОИТ ПОСПЕШИТЬ

"Тем, кто планировал покупку автомобиля, действительно есть смысл поторопиться, потому что дешевле стоить машины не будут, — предупреждает инвестиционный̆ стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. – По многим брендам сохраняется дефицит, кроме того, цены повышаются с некоторым лагом после ослабления рубля и, судя по всему, до конца осени можно ожидать роста цен на авторынке еще на 5-7%".

Люди покупают автомобили не только из опасений подорожания, но и из-за нулевых ставок по доллару и отрицательных по евро, ведь если крупная покупка все равно планировалась, то сейчас достаточно благоприятное время поменять валюту на рубли и сделать приобретение.

"В то же время, с учетом сохраняющихся угроз со стороны пандемии для экономики и в частности, рынка труда, решение о крупных покупках, таких как авто, лучше принимать, хорошо взвесив собственные финансовые возможности и имея личный "резервный" фонд в объеме несколько месячных заработков, который позволит пережить возможное сокращение доходов или временную потерю работы", — говорит эксперт.

Руководитель пресс-службы агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов соглашается: "Если есть необходимость, и главное, возможность сменить автомобиль, то лучше не откладывать покупку и сделать это сейчас, потому что надеяться на то, что автомобили подешевеют – крайне утопично".

Вице-президент ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев добавляет, что при наличии свободных денег сейчаc весьма подходящее время для покупки. Многие приходят за вторым и даже третьим автомобилем для членов семьи, чтобы обезопасить их от поездок на общественном транспорте во время пандемии.

Впрочем, на последние деньги брать машину не имеет смысла – это не инвестиционный товар.

По мнению автомобильного эксперта Егора Васильева, покупка машины в большинстве случаев не является хорошим вложением денег и лучше уж корректировать свои приоритеты в направлении насущных жизненных проблем.

"Автомобиль сразу теряет в цене, его эксплуатация стоит денег, которые необходимо тратить постоянно. И даже если автомобиль не эксплуатируется, платить налоги и страховки вы обязаны. Так что, если покупка нового автомобиля наносит серьёзный ущерб вашему бюджету, то в трудные времена лучше найти этим деньгам другое применение", — считает он.

БУДУТ ТОЛЬКО ДОРОЖАТЬ

Пандемия коронавируса в любом случае будет негативно влиять на рубль, в частности, снижая покупательскую способность населения, прогнозирует Васильев. Отсутствие стимулирования автопроизводителей со стороны государства и общее падение экономики неизбежно скажется на экономике процесса создания автомобиля, приводя к его удорожанию.

По его словам, проблему с мобильностью проще решить, используя современные сервисы подписки на автомобиль или каршеринга – эти услуги сейчас более чем доступны. С другой стороны, если вы не стеснены в средствах, то любой кризис – это хорошее время для приобретения автомобилей из категории Luxury или имеющих коллекционную ценность, что подтверждает статистика.

Тимерханов тоже ожидает роста цен на автомобили — российская валюта подвержена периодическому ослаблению, например, как это было весной. Тогда производители вынуждены были поднимать цены на свою продукцию. "Поскольку они не могут это сделать одномоментно, то приходится растягивать процесс во времени — как правило, он занимает несколько месяцев. А поскольку трудно предугадать, когда произойдет очередное ослабление рубля, то лучше не ждать момента, когда цены стабилизируются, а купить автомобиль здесь и сейчас", — наставляет эксперт.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

По оценкам Тимерханова, ситуация на автомобильном рынке пока не поменяется. Сегодняшние лидеры рынка – LADA, KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda — продают модели, которые востребованы рынком, то есть, те, которые люди могут купить, и, как правило, все эти машины подпадают под госпрограммы поддержки авторынка, к примеру, первый семейный автомобиль.

Васильев также не ждет глобальных изменений в структуре спроса на автомобили – рынок лишь в очередной раз просядет до определенного значения. Впрочем, возможно и незначительное перераспределение спроса в сторону отечественных и китайских автопроизводителей, таких, как ВАЗ, УАЗ, Geely, Haval, Chery.

Мосеев в свою очередь добавляет, что сегодня на рынке "скупают все и все и во всех сегментах". Поэтому, если автомобиль нужен и деньги на его приобретение есть, лучше поторопиться – возможен существенный дефицит популярных моделей в автосалонах.