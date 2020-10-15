Продажи грузовиков в сентябре выросли на 15% («Ведомости»)

Объем продаж новых тяжелых грузовых автомобилей на российском рынке в сентябре 2020 г., по данным аналитического агентства «Автостат», составил 7000 единиц, что на 15% больше, чем в сентябре 2019 г. Это первая положительная динамика на рынке с марта, уточняют специалисты агентства. Некоторые производители даже могут говорить о буме продаж – например, Scania в сентябре в России продала почти вдвое больше грузовиков, чем в аналогичный период прошлого года.

В сегменте легких коммерческих моделей в сентябре также наметилось восстановление – продажи выросли на 12% до 10 100 единиц. Почти все марки, кроме лидера сегмента «Газель Next», показали рост: продажи Ford Transit выросли на 60%, «буханки» УАЗ-3909 – на 20%, фургона «Соболь» и «Газели Бизнес» – на 50 и 30% соответственно.

При этом снизились продажи УАЗ «Профи». Как утверждают производители, на текущую динамику кроме объективных факторов – противоэпидемических ограничений, снижения спроса в период самоизоляции, ограничений по выходу персонала – повлияла переналадка производств в преддверии выхода новых моделей. «УАЗ рассчитывает нарастить объемы продаж LCV, в том числе благодаря льготному кредитованию опережающих поставок автомобилей для нужд государственных ведомств и программам господдержки, связанным с корпоративным сектором и субъектами МСП», – сообщил представитель автозавода.

Транспортные компании не заметили карантина

«По оценке наших аналитиков, на рынке грузоперевозок сформировался отложенный с апреля – мая спрос и перераспределение рынка в пользу перевозчиков, которые сохранили стабильность графика отправки грузов», – сообщил «Ведомостям» заместитель директора одного из крупнейших перевозчиков сборных грузов – ПЭК – Вадим Филатов. Уже с мая ситуация стабилизировалась и перевозки компании сейчас превышают показатели за аналогичный период 2019 г. на 5–15% в зависимости от месяца, уточнил он. Одним из факторов роста стал повышенный спрос на экспресс-доставку для e-commerce – объем этого сегмента в пандемию увеличился почти в 3 раза. Изменилась и структура грузоперевозок: из-за запрета на международное пассажирское авиасообщение (около 50% воздушного груза перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов) часть объемов как раз перешла на автотранспорт или железную дорогу. Сейчас китайскую границу до сих пор могут пересекать только 20 российских автомобилей в сутки, добавляет Филатов.

Резкого снижения спроса на логистику доставщики сборных грузов не заметили, подтверждает источник в другом крупном грузоперевозчике. «В период январь – сентябрь 2020 г. наблюдаем рост перевозок по сравнению с прошлым годом. Во многом этот спрос поддержала электронная коммерция и увеличение объемов доставки по городу. По итогам года ожидаем прирост тоннажа», – сообщил собеседник. По его словам, доля авиаперевозок выросла за счет того, что пассажирские авиакомпании в пандемию переориентировались на грузоперевозки и в результате спроса на экспресс-доставку, в том числе медицинских товаров. «Реновация парка автомобилей идет в этом году по плану», – добавляет он.

Во внутрироссийской доставке возникали сложности из-за введения в некоторых регионах разноуровневого пропускного режима. Например, власти Краснодарского края вводили три типа пропусков для транспорта: красные – для передвижения по субъекту Федерации, синие – для транзитного транспорта и желто-черные – для поездок по Краснодару.

«Рынок восстанавливается быстрее, чем ожидалось», – говорит представитель «Вольво восток». Компания отмечает повышенный интерес к обновлению парков, несмотря на сложности кризисного периода. А японская Isuzu даже фиксирует рост продаж в целом за девять месяцев 2020 г. «Мы приняли решение в марте и апреле не пересматривать цены на популярные модели легких и среднетоннажных шасси Isuzu, несмотря на волатильность российской валюты. Кроме того, мы заранее сформировали запас шасси у себя и наших дилеров, что позволило удовлетворить возросший после периода карантина спрос», – сообщил гендиректор «Исузу рус» Фабрис Горлье.

Рост продаж в сентябре мог спровоцировать тот факт, что дилеры еще не успели повысить цены на грузовики иностранных брендов после очередного скачка евро, что сформировало привлекательную цену автомобилей, считает эксперт НАПТА Тарас Коваль. «Отчасти сыграл на руку также отложенный спрос и кредитование», – добавляет он.