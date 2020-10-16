Транспортный налог – 2020: когда платить и как получить скидку (Autonews.ru)

Как безопаснее всего оплатить транспортный налог, кому положены льготы, сколько будут платить владельцы дорогих автомобилей и какие санкции ожидают должников.

Середина осени – традиционное время, когда помимо «писем счастья» большинство автомобилистов обнаруживают квитанции для оплаты транспортного налога. Рассчитаться с пошлинами в этом году необходимо до 1 декабря, в противном случае должника ждут штрафные санкции. Как быстрее и удобнее оплатить транспортный налог во время пандемии COVID-19, кто может претендовать на льготы и что делать если платежка не дошла до адресата – в материале Autonews.ru.

Что такое транспортный налог и сколько нужно платить

В России ежегодно транспортный налог в обязательном порядке должны выплачивать как физические, так и юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Основная методика расчета коэффициентов действует с 2003 г. и с тех пор практически не менялась. Размер пошлины зависит от мощности автомобиля, поэтому сумма для разных категорий могут существенно отличается.

Все полученные средства направляют в региональную казну. Поэтому местные власти самостоятельно устанавливают коэффициенты транспортного налога, а также утверждают льготы и скидки для отдельных групп граждан. Например, в Москве для машин с двигателями слабее 100 сил размер пошлины составляет 12 руб. за 1 л. с., от 100 до 125 л. с. – 25 руб., от 125 до 150 л. с. – 35 руб. и так далее.

Одна из самых низких ставок в РФ установлена в Свердловской и Калининградской областях. Владельцы маломощных автомобилей в этих регионах платят всего по 2,5 рубля за 1 л. с. в год. Что касается машин с двигателем мощностью более 100 л.с., то здесь меньше всего платят жители Крыма и Ингушетии – 7 руб. за 1 лошадиную силу.

Как и когда оплатить пошлину

В 2020 году транспортный налог необходимо оплатить до 1 декабря. Сделать это можно после получения квитанции из налоговой инспекции. В ней указаны все необходимые данные и реквизиты. Чаще всего платежка приходит заблаговременно, чтобы у водителя было время выделить нужную сумму и определиться с вариантами оплаты. Для этого можно воспользоваться непосредственно сайтом ФНС.

Также оплату можно произвести на портале Госуслуг. Однако сделать это могут только зарегистрированные пользователи ЕСИА с учетной записью в статусе «Подтвержденная». Наконец, заплатить пошлину можно воспользовавшись терминалом любого банка. Однако в условиях пандемии COVID-19 автовладельцам все же пока стоит остановить свой выбор на онлайн-сервисах.

Что делать, если не пришло извещение

По закону платежное поручение поступает автовладельцу не позднее, чем за 30 дней до наступления даты оплаты. Если в эти сроки квитанция водителю не пришла, возможно, она была утеряна. В таком случае можно обратиться в налоговую службу с просьбой выслать дубликат извещения. Обычно на это уходит около месяца, поэтому в данном случае водитель рискует просрочить очередной платеж. Гораздо быстрее и удобнее воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС, где содержится вся информация о счетах и задолженностях, либо порталом Госуслуги.

Как рассчитать пошлину

Чаще всего водителю не требуется самостоятельно рассчитывать сумму пошлины. Обычно это делает сама налоговая служба на основе данных о мощности двигателя машины, а также сроках эксплуатации автомобиля. Проверить эти расчеты может сам владелец транспортного средства с помощью специального онлайн-калькулятора. Воспользоваться этим сервисом можно на сайте налоговой службы, выбрав необходимый регион, а также указав в специальном меню полагающиеся автовладельцу льготы. Важно помнить, что автомобилист не может выбирать регион с самыми низкими коэффициентами – машину можно ставить на учет только там, где зарегистрирован сам владелец транспортного средства.

Кто может не платить транспортный налог

В России на данный момент действует целый ряд льгот по освобождению от транспортного налога. В это категорию попадают владельцы автомобилей мощностью до 70 лошадиных сил. Также налог не платят инвалиды, которые получили машины через органы соцзащиты. Освобождены от таких уплат и герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды 1-й и 2-й группы, Что касается пенсионеров, то в некоторых регионах они полностью освобождены от налога, а в других пользуются значительными скидками. Также в ряде российских городов пользоваться льготами могут матери-одиночки и родители в многодетной семье.

Не платить транспортный налог могут владельцы угнанных машин. Для них эта льгота начинает действовать с месяца начала розыска машины до месяца ее возврата водителю. В зависимости от региона льготы также распространяются на владельцев электрокаров и машин на газу. Кроме того, транспортный налог не платят за автомобили полиции, скорой помощи и МЧС.

Как оформить льготы

Самый простой способ оформить льготы – подать обращение через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. На рассмотрение заявления отводится один месяц. Также необходимое заявление можно подать через центры гсоуслуг или почтовым сообщением, что займет гораздо больше времени.

Если налоговая служба не получит сведений о положенных льготах автомобилиста, то налог будет рассчитан по стандартной ставке. Однако по закону водитель может потребовать пересчитать налог за три предыдущих года с учетом наличия положенных льгот. Сделать это также можно на сайте налоговой службы. В случае положительного решения излишне уплаченные деньги будут возвращены автомобилисту в течение месяца

Что такое налог на роскошь

Повышенный налоговый коэффициент вынуждены платить владельцы роскошных транспортных средств. В России к ним относят автомобили стоимостью более 3 млн рублей. Повышенный коэффициент применяется только к нестарым автомобилям и автоматически отменяется по достижении определенного возраста. Более того, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн рублей). Для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента: 1,1 вместо прежних 1,3.

Что будет, если не заплатить налог

В случае если водитель проигнорировал ежегодную оплату транспортного налога, ФНС в течение трех месяцев направит ему соответствующее требование. На это должнику отводится 8 дней с момента получения уведомления. Если этого не будет сделано, то налог, штраф и пени, которые начисляются с первого дня просрочки задолженности, будут взыскивать через суд в принудительном порядке. Скорее всего, необходимые средства будут списаны с банковской карты водителя, а если их не хватит, его счет может быть заблокирован.

Кроме этого, серьезные просрочки платежей могут обернуться запретом на выезд за границу и даже арестом недвижимости или автомобиля. Водителей, которые решили скрыть от ФНС факт владения машиной, также обяжут оплатить налог и прибавят к этой сумме 20%.

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