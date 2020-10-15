Рулевой приход: как разоряют каршеринг («Известия»)

Каршеринг, ставший для жителей мегаполисов удобной альтернативой личному транспорту, ожидает ужесточение правил пользования, а владельцев бизнеса – возможная техническая модернизация. В автомобилях могут появиться алкотестеры и устройства идентификации водителей – таково настойчивое предложение госавтоинспекторов, обеспокоенных ростом правонарушений со стороны пользователей. В последнее время выросло число ДТП с их участием и количество пойманных пьяных водителей. О самых существенных нарушениях и распространенных злоупотреблениях клиентов каршеринга – в материале «Известий».

Фиктивный водитель

Госавтоинспекторы подсчитали, что за восемь месяцев 2020 года увеличилось число ДТП с участием автомобилей сервиса краткосрочной аренды (251 авария, в которой погибли семеро, а ранения получил 301 человек), сообщает «Коммерсант». За тот же период зафиксировано более 61 тыс. нарушений ПДД, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, выявлены сотни случаев пользования прокатными машинами под фейковыми и чужими учетными записями, что часто сопровождается агрессивным поведением за рулем.

– Выросшая популярность каршеринга традиционно вызывает рост внимания к ней различного рода преступников. Наиболее частым правонарушением является продажа/покупка фиктивных аккаунтов. Как правило, покупателями таких профилей становятся люди, которым отказали в каршеринговых услугах, граждане без права управления транспортными средствами, молодые люди до 18 лет, проштрафившиеся клиенты каршеринговых компаний. Формально использование чужого аккаунта при регистрации каршерингового автомобиля согласно статье 166 УК РФ может считаться «Неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – говорит адвокат Виктория Данильченко.

За такие действия, поясняет она, нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

– Нужно сказать, что вычислить водителя с чужим аккаунтом при необходимости достаточно просто. Оплата поездок производится при помощи карт, сведения о владельце которой обязательно имеются в кредитной организации. Если же оплата производится со счета фактического владельца аккаунта по привязанной к ней карте, то возникают основания для возбуждения дела по 159 ст. УК РФ «Мошенничество», – говорит адвокат.

Протокол безопасности, который предлагается разработать, усложнит недобросовестному пользователю доступ к автомобилю. Однако установка дополнительных техсредств потребует от собственников финансовых вложений, что, в свою очередь, отразится на конечной цене для клиента. Например, оборудование каждой машины спецсистемами контроля с применением технологий Face ID. Еще одно предложение – алкотестер в каждой кабине. Беспристрастные контролеры действительно способы отличить пьяного от трезвого, да и само их наличие остановит многих нарушителей, собиравшихся сесть за руль. Но тут встает новая проблема – не украдут ли алкотестеры и прочие умные гаджеты из машины в первый же день после их установки?

Автотрансплантация и золотая лихорадка

О главных трендах краж «обвеса» шеринговых автомобилей рассказал сотрудник одной из компаний, который ежедневно сталкивается с этой проблемой. По его словам, воруют практически всё, что снимается.

– Даже резиновые коврики воруют. Да что там коврики – сами устройства GPS, по которым вычисляют, где находятся машины и те выковыривают, – рассказывает специалист на условиях анонимности. И логику преступников понять порой очень сложно – они часто попадаются, их привлекают к ответственности.

– Например, руль от «Рено» с пультом управления подходит к другим моделям той же марки. Его снимают с нашего автомобиля и ставят на свой. Ведь часто личный автомобиль берут в базовой комплектации, а хочется выглядеть посолиднее. Некоторые граждане не останавливаются перед кражей ради этого, – говорит собеседник «Известий».

И подчеркивает, что помимо уголовной ответственности подобные манипуляции могут угрожать жизни злоумышленника – подушка безопасности в таком руле может не сработать, после того как будет переставлена в другой салон.

Злоумышленники с похищенными рулевыми колесами с каршеринговых автомобилей в Котельниках. Кадр с камеры видеонаблюдения

Злоумышленники с похищенными рулевыми колесами с каршеринговых автомобилей в Котельниках. Кадр с камеры видеонаблюдения

Весной текущего года подмосковные оперативники задержали двух предпринимателей, которые снимали рулевые колеса с каршеринговых автомобилей в Котельниках и Дзержинске. Им инкриминировали семь хищений на общую сумму в 315 тыс. рублей. Но ущерб этот неокончательный, идет следствие. Поймали сообщников после попытки продать аксессуары в автосервисе столичного поселения Коммунарка.

Но самый большой вред шеринговому бизнесу, экологии города и комфорту горожан на сегодняшний день наносят организованные преступные группы автомехаников, похищающих с автомобилей прокладки каталитических конвертеров, которые используют в выхлопной системе для снижения токсичности газов и уменьшения звука ДВС.

– Прокладка – это составная часть катализатора, выполненная из сплава, в котором в существенном количестве присутствуют драгметаллы. В первую очередь, золото, иногда платина и другие элементы, представляющие материальную ценность – родий, палладий, в зависимости от марки и модификации. Не то чтобы раньше об этом не знали, но не было кустарной технологии извлечения этих элементов из сплава. Теперь появилась – этим активно занимаются в Прибалтике. Работают с большими объемами этих прокладок. Для понимания, в некоторых моделях вес прокладки катализатора превышает килограмм, – рассказывает эксперт. – Спрос сформировал и предложение – в городах, где работают шеринговые компании, появились мастерские, заточенные на этот криминальный бизнес. Шеринговые автомобили разоряются массово из-за этой золотой лихорадки.

– В пределах города арендуют боксы с эстакадами или ремонтными ямами, в сообществах, посвященных легкому заработку в соцсетях и даркнете, или просто по сарафанному радио, сообщают, что готовы заплатить до 5 тыс. рублей за приведенный в бокс шеринговый автомобиль, – объясняет «Известиям» действия злоумышленников сотрудник столичной полиции, владеющий ситуацией. – На черном рынке за килограмм каталитического сплава дают 15–20 тыс. рублей.

По словам сыщика, многоуровневые парковки – излюбленное место работы преступников, довольно непросто установить, где конкретно происходят хищения.

Одну из таких точек в Зябликове сыщики МУРа разоблачили в сентябре.

– Как выяснилось, оба фигуранта – москвичи. Один из них работает в столице водителем такси. Именно он предложил своему знакомому, занимающемуся ремонтом выхлопных систем автомобилей, реализовать криминальную схему. По предварительной информации, в течение трех месяцев сообщникам удалось похитить свыше 40 катализаторов. Ущерб, причиненный каршеринговой компании, превышает 8 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колеса наркомана

Низовые участники разбора шерингового транспорта часто зависимые люди, отметил в беседе с «Известиями» офицер подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

– Наркозависимый в определенной стадии болезни пренебрегает осторожностью, под собственным аккаунтом берет транспортное средство и может отвезти его на один из теневых сервисов для разбора. Получает там пару-тройку тысяч рублей и тут же покупает дозу. Но это часть беды. Нередко мы сталкивались с тем, что человек управляет машиной в состоянии наркотического опьянения. Также прокатным транспортом пользуются, чтобы добраться до закладки, не говоря уже о совместном употреблении в салоне, – рассказал сотрудник наркоконтроля и отметил, что на сегодняшний день существует отработанный механизм по изъятию прав у лиц, замеченных в употреблении наркотиков, через органы прокуратуры.

Счастливое будущее

Сотрудник шеринговой компании, пожелавший остаться неназванным, считает, что рано или поздно автомобили будут иметь умные системы контроля, но едва ли это наступит в ближайшее время.

– Их внедрение, во-первых, сопряжено со значительными инвестициями, во-вторых, с удорожанием услуги. Это серьезный барьер сегодня. В-третьих, системы нужно будет дорабатывать из-за попыток обмануть алгоритм и механику приборов. И тем не менее, со временем мы придем к этому. Это в первую очередь вопрос безопасности, – уверен специалист.