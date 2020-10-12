Под ноль: новый КоАП позволит стереть историю штрафов («Газета.Ru»)

Новая редакция КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД, снятые на камеры, если водитель оплатил штраф. Следующее нарушение уже не будет считаться повторным. При этом МВД выступает за увеличение штрафов для тех, кто повторно нарушает правила.

Текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность аннулирования и погашения нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке проекта КоАП, депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, передает РИА «Новости».

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. Следующее <…> аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», – пояснил парламентарий.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января 2021 года – однако сроки сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений со стороны различных ведомств и заинтересованных групп граждан.

МВД при этом выступает за увеличение штрафов для повторных нарушителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, суммы штрафов нужно увеличить в отношении тех нарушений, которые касаются общественной безопасности и могут навредить интересам и здоровью граждан «несоизмеримо».

«Нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», – добавил министр на заседании Совфеда.

При этом Минюст ранее решил отказаться от повышения штрафов за нарушение ПДД. Предполагалось, что вырастут штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч – с 500 до 3 тыс. рублей, от 40 до 60 км/ч – до 4 тысяч (сейчас 1,5 тысячи).

В конце 2018 года МВД и Минтранс России получили от правительства поручение – подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены ведомствами до 1 марта 2019 года. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Размер штрафов за нарушения правил дорожного движения решено было пересмотреть из-за возмущения общественности: как заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак, предложенные изменения в КоАП не были восприняты благосклонно.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», – сообщил чиновник.

«Но мы точно понимаем, что кодекс не носит фискальный характер и его главная цель – не собираемость штрафов», – подчеркнул Новак. По его словам, новый КоАП должен в первую очередь обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей. В связи с этим его подготовка требует комплексного подхода.

Ранее ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД – изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ. «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», – отметил Митрошин. В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Многие автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в правилах дорожного движения.

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