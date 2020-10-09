Техосмотр по новым правилам: что ждет водителей в 2021 году (Autonews.ru)

Электронные диагностические карты, фотофиксация, координаты и новые тарифы – как и когда поменяется процедура прохождения техосмотра и кто будет отслеживать все нарушения.

Новая система прохождения техосмотра готовилась давно и должна была вступить в силу минувшим летом, однако карантин внес свои коррективы, и все нововведения перенесли на весну-2021. Обязательная для автомобилистов платная услуга прохождения планового техосмотра изменится с 1 марта и будет включать в себя сразу несколько нововведений: причем это не только новые тарифы, но и совсем другие правила прохождения техосмотра, а также новое оформление процедуры.

Министерство экономического развития также выступило с предложением о регулировке тарифов техосмотра. В ведомстве считают, что операторы при выставлении счета за услугу должны опираться на некий минимальный тариф, который для них рассчитают чиновники. А следить за соблюдением всех правил и оформлением техосмотра с 2021 года будут сотрудники МВД.

Электронная диагностическая карта

Оформление диагностических карт по новым правилам будет проходить в электронном виде, для этого МВД разработало специальную систему под названием ЕАИСТО. По приезду машины в сервис техник должен будет войти в систему с помощью своей электронной подписи. Причем сделать это смогут только авторизованные техники и сервисы. Техосмотр начнется с того момента, как в систему будет внесена первая фотография автомобиля. Вся дальнейшая процедура также будет проходить в режиме онлайн под постоянным контролем. Если что-то пойдет не по регламенту, система не даст продолжить оформление.

Программа также сама будет считать количество автомобилей, которые приехали на техосмотр в том или ином сервисном пункте, и сравнивать эти данные с пропускной способностью сервиса. Последняя цифра будет указываться сервисом при аккредитации в Российском союзе автостраховщиков. Лимит превышения тоже установлен – всего 5% от заявленного числа машин. Большее количество карт программа оформлять откажется.

Такая мера должна избавить рынок техосмотра от «серых» схем, когда водители покупают диагностические карты исключительно для оформления ОСАГО и даже не заезжают в сервис. Сейчас так поступают порядка 80% автомобилистов. Для того, чтобы искоренить эту систему, создатели новых правил и документации придумали еще несколько важных нововведений.

Фотографии и координаты

Весной в силу вступят и новые правила обязательной фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из технического сервиса, именно эти фотографии будут заноситься в электронную базу данных ЕАИСТО. Кроме фотографий также в обязательном порядке будут записываться координаты автомобиля.

На таких изображениях, согласно нормативным документам, должна быть хорошо видна передняя часть машины, где можно распознать марку, цвет и регистрационный знаком. Сперва было также предложено фотографировать и VIN-номера автомобиля, но этот пункт позже был исключен как трудновыполнимый.

Координаты автомобиля, которые будут заносить в систему, в момент съемки должны совпадать с координатами пункта техосмотра из реестра аккредитованных операторов. Так проверяющая сторона сможет удостовериться, что машина действительно проходила техосмотр в указанном сервисе в указанное время. Все сделанные фотографии должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Все эти нормы нужны для того, чтобы мошенники не смогли подделать данные.

Тарифы и штрафы

Существующая методика определения стоимости техосмотра давно критикуется. Потому что по факту сервисные центры никогда не указывают в документах реальную стоимость услуги, а региональные тарифы, которые используются сейчас не соответствуют давно выросшим ценам и не включают в себя зарплату технических специалистов.

Минэкономразвития предлагает установить нижнюю планку тарифа, от которой будут отталкиваться операторы. Свою методику расчета стоимости процедуры также готовит ФАС. Антимонопольщики предлагают вывести формулу справедливой цены в зависимости от цен на услуги, но ограничить цену верхней планкой. Сами операторы техосмотра против государственной регулировки тарифа: по их мнению, стоимость услуги должна регулироваться рынком.

Для нарушителей процедуры прохождения техосмотра также подготовили большие штрафы. Водителей, купивших диагностическую карту, которая не проходит по системе ЕАИСТО, будут штрафовать камеры и сотрудники ГИБДД на посту. Узнать, есть ли техосмотр, они смогут по госномеру автомобиля. Размер штрафа составляет 2 000 рублей, а приходить он будет не чаще, чем один раз в сутки.

Предусмотрена также ответственность для операторов техосмотра и сотрудников страховых компаний. За выдачу диагностической карты без проверки автомобиля предусмотрен штраф от 5 до 300 тысяч рублей. Если виновником признают конкретного сотрудника, то штраф будет небольшим. А если ответственность возложат на юридическое лицо, то сумма штрафа будет максимальной.

Более того, компании, выдающие диагностические карты, но не аккредитованные в РСА, будут нести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Кроме того, водителям, которые сознательно проходят техосмотр и не имеющих аккредитации организациях, тоже грозит уголовная ответственность. Как заявили в МВД, дело будут заводить заведено по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение заведомо поддельного документа». Наказание по этой статье предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

Список аккредитованных операторов появится ближайшей зимой и будет опубликован до 1 марта. Новые штрафы за отсутствие техосмотра, а также за нарушение правил диагностики со стороны СТО вступят в силу еще позже, через год после запуска новой системы – с 1 марта 2022 года.

Кто и когда проходит ТО

Кое-какие правила техосмотра уже поменялись этой весной. С 1 апреля изменились требования к возрасту автомобиля и частоте получения диагностической карты. Также из-за коронавируса до 30 сентября текущего года при оформлении полиса ОСАГО не было необходимости предъявлять страховщику диагностическую карту. Водителям дали время дождаться открытия сервисных центров. Но с 1 октября все автомобилисты уже обязаны иметь диагностическую карту и должны предъявить ее в страховые компании до 1 ноября. Иначе весь ущерб за ДТП ляжет на их собственный кошелек.

С этого года полное освобождение от необходимости проходить технический осмотр получили автомобили младше четырех лет. Владельцы автомобилей возрастом от четырех до десяти лет обязаны проходить техосмотр один раз в два года. А вот автомобили старше десяти лет и машины такси до пяти лет должны проходить процедуру техосмотра ежегодно. Как и мотоциклы, прицепы, полуприцепы и грузовой транспорт массой до 3,5 тонны.

Каждый год на техосмотр обязали ездить автобусы, грузовики массой свыше 3,5 тонны и учебные автомобили до пяти лет. Если возраст этих машин или автомобилей такси будет превышать пять лет, то техосмотр им полагается проводить уже раз в полгода.