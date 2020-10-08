С 1 ноября всех водителей ждет важное изменение. Разбираемся в нюансах (Autonews.ru)

Выдача бумажных ПТС прекратится с 1 ноября: в электронных документах будет вся история автомобилей, включая обслуживание и ДТП. При желании можно фиксировать даже цену. Объясняем, что это изменит в жизни водителей.

С 1 ноября 2020 г. Россия полностью перейдет на оформление исключительно электронных паспортов технических средств (ЭПТС). При этом бумажный аналог свое существование не прекратит – автовладельцы сами решат, менять документ на электронный или нет. Решение о запуске ЭПТС было принято Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) несколько лет назад, а исполнителем идеи в России выступил Минпромторг. В процедуре получения электронного ПТС участвуют страны Таможенного союза: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Отвечаем на главные вопросы автомобилистов с помощью экспертов АО «Электронный паспорт» (разработчиков ЭПТС).

Что будет с бумажным ПТС?

После 1 ноября хождение бумажного ПТС не ограничат – документами можно будет пользоваться, как и раньше. А вот на новые производимые в России автомобили, а также на ввозимые в обязательном порядке будут оформлять только ЭПТС.

Кто вообще оформляет ЭПТС?

Для оформления ЭПТС есть два основных способа. В первым случае это делает организация-изготовитель автомобиля – например, Volkswagen Group Rus или «АвтоВАЗ». Во втором случае, если технику не производят, а ввозят в Россию, оформлением занимаются так называемые уполномоченные организации – официальные импортеры. К примеру, автомобили Jaguar производят только за границей, и ЭПТС на него может оформить российское представительство марки.

Что касается дилеров, у которых с недавнего времени можно поставить на учет новые автомобили, то непосредственного участия в оформлении ЭПТС они не принимают.

«Дилеры ЭПТС не оформляют: они лишь находятся в цепочке операций, – уточнили в АО «Электронный паспорт» в беседе с Autonews.ru. – Так, автосалону могут сообщить, что на автомобиль оформлен ЭПТС, потом собственником становится дилер, что также указано в документе, а когда машину покупает клиент, данные о новом собственнике также появляются в ЭПТС». В случае, если автомобиль ввозит в Россию физлицо, ЭПТС будет оформлять испытательная лаборатория.

Какие данные есть в ЭПТС?

В ЭПТС содержатся самые подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра, наличие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые вносят банки, лизинговые компании. Постепенно этот список будет расширяться, например, появятся данные от судебных приставов или информация о внесении изменений в конструкцию – от ГИБДД.

Информация ЭПТС хранится в отдельной системе электронных паспортов. Каждый участник системы ЭПТС имеет возможность вносить информацию в документ в рамках своего доступа и компетенций, определенных отдельным постановлением правительства. Например, оператор техосмотра может внести сведения о результатах ТО, дилеры вносят сведения о прохождении техобслуживания и продаже автомобиля, сотрудники ГИБДД – сведения о проведении регистрационных действий и свои особые отметки. Все эти процессы максимально автоматизированы и данные оперативно обновляются.

А вот информации о страховых полисах в документе нет. Дело в том, что данные о страховках содержатся в информационной базе Российского союза автостраховщиков (РСА) – с ней у ЭПТС налажен обмен данными. Так, страховщики для оформления своих продуктов, используют данные из ЭПТС, получая их по запросу.

Также все владельцы (производители, физлица, автосалоны) могут вносить данные о цене автомобиля. То есть теоретические можно посмотреть, за какую сумму машину приобрел прошлый владелец и оценить ее адекватность. Правда, этот пункт полностью «добровольный».

«Такая подробная база особенно важна для дилеров – они продают новый автомобиль с ЭПТС обслуживают его, ремонтируют, оценивают состояние, через пару лет у такого экземпляра уже богатая история, а когда владелец придет эту машину продавать тому же дилеру или приедет сдать ее в трейд-ин, то всем будет проще договориться, потому что вся «белая» история будет налицо», – считают разработчики.

Что удобнее: бумажный или электронный ПТС?

При оформлении документа в ГИБДД есть огромная разница между бумажным и электронным ПТС, уверены разработчики. Так, электронный вариант содержит больше информации, вносить в него данные удобнее. При этом возможности для каких-либо технических ошибок практически исключены.

«Вот гражданин купил машину в дилерском центре и пришел в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учет, – приводит пример управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов. – Если у покупателя обычный бумажный паспорт, то сотрудник берет этот ПТС и начинает перепечатывать всю информацию из него к себе в систему. А вот если паспорт электронный, то инспектор ГИБДД в своей системе просто набирает идентификационные номер, и абсолютно вся информация об автомобиле загружается из этого ЭПТС».

Если раньше в случае ошибки при заполнении ПТС они в дальнейшем так и висели «хвостом» за этим автомобилем, то в случае с ЭПТС сотрудник ГАИ не имеет права проводить какие-либо коррекции, так как за достоверность сведений ответственность несет производитель (импортер).

«Есть некоторые доступные для инспектора поля, но, например, поменять VIN-номер, мощность мотора – невозможно. Эти данные вносит завод-производитель и исправить это невозможно – это запрещено технически и законодательно», – объясняет Ионов.

По словам экспертов АО «Электронный паспорт», для ГИБДД в целом ЭПТС позволяет серьезно сэкономить время на обработку данных. «Не надо ксерокопировать бумажный ПТС, ставить печати, впечатывать в документ какие-то данные, – уточняют разработчики».

Как формируется история автомобиля?

Доступ к данным из ЭПТС можно получить, авторизовавшись в ней под своей учетной записью на Госуслугах. В этой системе можно уже сейчас заказать выписку из любого ЭПТС – услуга стоит 250 рублей, при этом выписка на свой собственный автомобиль направляется собственнику безвозмездно. Выписка будет содержать лишь официальные технические данные без информации о владельце.

С самого начала жизненного цикла автомобиля и оформления ЭПТС формируется история автомобиля в которой исключены какие-либо пробелы. Это возможно только при условии, если автовладелец будет пользоваться услугами официальных дилеров, а в случае ДТП – вызывать ГИБДД или же передавать информацию о страховых случаях своему страховщику. По мере оформления ЭПТС на все большее количество автомобилей и насыщения данными их историй, по каждому транспортному средству можно будет получать официальный расширенный аналог отчетов по истории автомобиля, которые сейчас предлагают специализированные сайты.

«ДТП, ремонт, страховые случаи, а в дальнейшем еще и изменения в конструкцию, все это будет в истории автомобиля, – объясняет Ионов. – При этом данные о предыдущих собственниках будут доступны только владельцу машины. То есть, если вы выбираете машину на вторичке и заказываете такой отчет, увидеть, сколько у нее было владельцев и кто это был, невозможно. Первым собственником будет указан сам производитель, на этом все».

Что будет с данными владельцев?

Сведения о собственнике в ЭПТС внести можно, но делается это добровольно – при желании самих текущих и прошлых собственников. При этом в АО «Электронный паспорт» считают необходимым сделать этот пункт обязательным.

«Если бы указание собственника в ЭПТС было обязательным, проблем было бы меньше. Можно было бы оформлять электронные договоры купли-продажи, эффективнее организовывать отзывные компании», – считают в АО «Электронный паспорт».

Там обратили внимание на то, что в ГИБДД также не видят сведений о собственниках – эти данные в ведомстве предпочитают проверять в собственной базе.

Выгоден ли ЭПТС угонщикам?

Разработчики уверены, что в текущей ситуации для угонщиков не важно, какой ПТС оформлен на автомобиль – электронный или обычный. При попытках провернуть мошеннические схемы в ГИБДД они никак не смогли бы скорректировать информацию о владельце и указать там другого человека.

«При этом, как мы рассказывали, в не во всех ЭПТС отражены сведения о собственнике, а если бы они были, то в ГИБДД тем более увидели бы, что собственник совсем другой, а не тот, который, например, указан в поддельном договоре купли-продажи», – подытожил Ионов.

Как ЭПТС поможет при покупке/продаже?

Владелец компании по подбору подержанных автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков заявил, что ЭТПС как инструмент был необходим уже давно. Он объяснил, что в бумажном ПТС уже перестали помещаться нужные отметки об истории автомобиля. Автомобилистам с такими документами приходится оформлять новые ПТС, которые на вторичном рынке расценивают как дубликаты и доверия к ним гораздо меньше. В итоге автовладельцам приходится снижать цену.

Эксперт уверен, что информация из ЭПТС поможет покупателям составлять более полное и правильное впечатление об автомобиле и очистит рынок от части недобросовестных продавцов. Тем не менее он советует рассматривать этот инструмент только как один из способов проверки.

«Всегда будут люди, которые, например, въедут в дерево, вызывать ГИБДД не будут, а машину отремонтируют в сером сервисе, и этой информации не будет нигде, – привел пример Будяков. – Также я бы обращал внимание на частоту отметок в ЭПТС. Если информация о необходимых технических работах появляется регулярно – такому варианту можно доверять больше. И наоборот».

Эксперт уверен, что рынок подержанных автомобилей станет гораздо более цивилизованным, если цены будут прописывать в ЭПТС в обязательном порядке.

В свою очередь директор по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антон Демкин заявил Autonews.ru, что, чем прозрачнее будет ЭПТС, тем выше будет и стоимость автомобиля. При этом, по его словам, новый инструмент поможет значительно упросить процедуру покупки автомобиля.

«Так, в частности, при приобретении автомобиля с пробегом всегда важно проверять его по VIN-коду. При покупке у неофициальных дилеров есть вероятность столкнуться с таким мошенничеством, как подмена VIN-кода в объявлении, – объяснил эксперт. – Так мошенники скрывают возможные ограничения, залоги, ДТП, в которых участвовал этот автомобиль. Они подбирают VIN-код от аналогичного автомобиля с хорошей историей. ЭТПС позволит это исключить».