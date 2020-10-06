Продажи автомобилей в России вернулись в сентябре к росту («Ведомости»)

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре выросли на 3,4% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года до 154 409 шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В этом году положительные результаты продаж автомобилей были лишь в январе (+1,8%), марте (+4%) и июне (+6,8%). В остальные месяцы наблюдалось падение, максимальное -72,4% в апреле. Самыми продаваемыми в сентябре остались бренды «Автоваза» Lada (рост продаж на 12%), а также Kia (6%), Hyundai (15%), Renault (5%) и Volkswagen (12%).

Сентябрь традиционно удачный месяц для авторынка, комментирует Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ. Впервые в этом году крупнейшие игроки смогли показать результаты выше средних по рынку, продолжает он: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9% по итогам третьего квартала. По мнению Штэрцеля, на рост рынка повлиял ряд факторов: отложенный спрос, ослабление рубля, снижение туристической активности россиян и меры государственной поддержки автопрома.

Ограничения в туризме на фоне пандемии коронавируса действительно подтолкнули многих россиян потратить средства, отложенные на поездку, на автомобиль, согласна руководитель автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Суммы в 100 000 – 200 000 руб вполне бы хватило на первый взнос за автомобиль в кредит, говорит она. Личный автомобиль сейчас воспринимается как безопасная возможность доехать до магазина, работы, перевезти детей, продолжает эксперт.

На рост продаж больше повлияло снижение курса рубля, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: по отношению к евро рубль подешевел на 16% с 1 июля по 1 октября, в том числе на 5% в сентябре. Автомобили скупали, опасаясь повышения цен, считает он.

Рост продаж автомобилей с сентябре подтверждают автодилеры. В сентябре были поставки новых автомобилей и были выдачи автомобилей, законтрактованных в июле-августе, так как автомобильные заводы возобновили работу после пандемии, пояснил Денис Петрунин, генеральный директор ГК «Автоспеццентр». Но продажи сдерживает дефицит, он есть по всем брендам, добавил он: более позитивная ситуация по Skoda, Kia и Hyundai – машины этих марок пришли в последних числах сентября и склады начали наполняться.

Продажи выросли на фоне обеспокоенности покупателей из-за колебаний валютных курсов, говорит председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович. По его словам, массовом сегменте рост продаж брендов Hyundai и Volkswagen обеспечили госпрограммы «первый и семейный автомобиль».

Возрос интерес покупателей к китайским брендам, добавлил Петрунин: например, по бренду Haval отмечается рост на 66% по итогам 9 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Спрос объясняется доступной ценовой политикой, продолжает он: стоимость кроссовера Haval начинается от 1,15 млн руб.

АЕБ второй раз за год пересмотрел свой прогноз продаж автомобилей в Росси на более позитивный. По итогам 2020 г продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизятся на 13,5%, или до 1 552 000 штук.

В январе АЕБ допускал падение авторынка на 2,1% по сравнению с 2019 г. ‒ примерно до 1,72 млн машин. Но в июле прогноз был пересмотрен на более негативный: предполагалось, что продажи упадут на 23,9%, или до 1,3 млн автомобилей.

Сейчас ассоциация предполагает, что положение рынка в четвертом квартале будет относительно стабильным, и надеется на отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

Прогноз по итогам года сделать затруднительно, поскольку невозможно предположить развитие ситуации с коронавирусом, но можно утверждать, что падение рынка составит не менее 15-20%, говорит Кофанова. Прогноз «ВТБ Капитала» консервативен и пока пересматривается не будет – минус 18%, говорит Беспалов.