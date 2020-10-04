Volvo хочет продавать кредиты на выбросы СО2, как это делает Tesla («Ведомости»)

Шведский автопроизводитель Volvo Cars продал так много гибридных моделей в Европе, что готов предложить углеродные квоты конкурентам, которые пока не успели подготовиться к ужесточению со следующего года устанавливаемых Европейской комиссией норм по уровню выбросов СО2. «У нас отличное положение. Нас штрафы точно не коснутся. На самом деле мы даже можем поддержать наших конкурентов, если они захотят», – сказала Financial Times финансовый директор Volvo Cars Карла де Гейзелеер.

По данным Volvo, в 2020 г. на долю гибридных моделей приходится около 30% продаж компании в Европе. Продажи электромобилей, таких как электрическая версия кроссовера XC40 и седан Polestar 2, стартовали недавно и тоже набирают силу. К 2025 г., как надеются в компании, половина продаваемых автомобилей будут электрическими.

Европейская комиссия 10 лет назад установила для производителей цель по уровню выбросов СО2 в среднем для проданных на рынках ЕС за год новых автомобилей – 130 г/км к 2015 г. Для ее достижения многие производители роскошных седанов, такие как немецкие BMW и Daimler, разбавили свой модельный ряд небольшими автомобилями, но в целом эта цель была достигнута относительно просто: для большинства компаний снижение выбросов в рамках повышения эффективности современных двигателей оказалось достаточным. Следующая цель сложнее – 95 г/км с 2021 г., тогда как в среднем по Европе в настоящее время новые автомобили выбрасывают СО2 112 г/км. За каждый лишний грамм с каждого проданного автомобиля автокомпании будут обязаны выплатить 95 евро. Те же производители, которые добьются уровня ниже установленного Еврокомиссией, могут продавать конкурентам излишки своей квоты, что поможет покупателям этих квот избежать штрафов.

Хотя Volvo открыта к переговорам о продаже углеродных квот, по словам де Гейзелеер, пока такие переговоры не ведутся. Многие автопроизводители уже заручились поддержкой со стороны других компаний. Так, мировой лидер по производству автомобилей немецкая компания Volkswagen из-за задержек своей программы электрификации не успевает привести производство в соответствие с нормами ЕС к 2021 г. и заключила договор о приобретении углеродных кредитов у британской MG Motor (принадлежит китайской SAIC Motor). А итальяно-американский альянс Fiat Chrysler Automobiles, американская General Motors и японская Honda покупают кредиты на выбросы СО2 у американской Tesla.

Tesla торгует своей экологической чистотой не только в Европе. Автокомпания продает своим конкурентам квоты по американским программам ZEV (zero-emission vehicle, транспорт с нулевыми выбросами), GHG (greenhouse gas, парниковые газы) и CAFE (corporate average fuel economy, средний расход топлива по компаниям). Региональная программа ZEV зародилась в Калифорнии и сегодня действует в 12 штатах, требуя от автопроизводителей соблюдения определенной доли выпуска экологичного транспорта. Федеральная программа GHG по аналогии с европейскими требованиями ограничивает объем выбросов СО2, а федеральная CAFE следит за показателями пробега на одном галлоне топлива.

Примечательно, что для Tesla продажи углеродных квот играют принципиальную роль: как отмечает Fortune, выручка от этих продаж почти целиком идет как прибыль, а без этих продаж компания будет нести убыток от своей основной деятельности по производству электромобилей. За 12 месяцев по 30 июня 2020 г., по данным компании, продажа квот на выбросы СО2 принесла ей более $1 млрд, что почти в 2 раза больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

До недавнего времени львиная доля доходов Tesla от продажи углеродных квот приходилась на программу ZEV, в 2020 г. резкий рост этих доходов обеспечили предстоящие изменения норм в ЕС. Однако, как отмечает Fortune, ситуация быстро меняется как в США, так и в Европе. Администрация президента Трампа уже ослабила ограничения программ GHG и CAFE, так что автокомпании уже не так остро нуждаются в квотах от Tesla. А в Европе производители быстро наращивают долю электромобилей в объемах производства. Fiat Chrysler, крупнейший покупатель углеродных кредитов Tesla, объединяется с французской Groupe PSA, продукция которой, по данным некоммерческой организации Международный совет чистого транспорта (International Council on Clean Transportation, ICCT), уже соответствует новой цели ЕС по уровню выбросов СО2.

По прогнозам Fortune, доходы Tesla от продажи углеродных кредитов начнут снижаться уже в 2021 г. и к 2023 г. главный производитель электромобилей может скатиться в убыток. Если, конечно, не сможет кардинально увеличить объем продаж своей продукции. Тенденция к этому есть: 2 октября Tesla объявила о рекордном квартальном уровне продаж – в III квартале компания реализовала почти 140 000 электромобилей, на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года Tesla продала около 318 000 машин, цель компании на 2020 г. – 0,5 млн электромобилей.