Ретро и электричество: что показали на первом после пандемии автошоу («Известия»)

Пекинский автосалон уже называют символом надежды. Еще бы – это самое крупное автомобильное событие после пандемии. Кроме того, китайский рынок восстановился после карантина и пошел в рост. Что интересного привезли на Пекинский автосалон, рассказывают «Известия».

Символом надежды называл Пекинский автосалон директор китайского подразделения BMW Йохан Геллер. И это действительно так, учитывая, что с момента отмены Женевского мотор-шоу весной ничего подобного не происходило. Более того, автосалон в Лос-Анджелесе, который должен был состояться в ноябре, перенесли на май следующего года, а даты Детройтского снова поменяли – с лета 2021-го на осень.

Из карантина на автосалон

Пекинский автосалон тоже был перенесен – изначально он должен был состояться в апреле. Тем не менее организаторы сделали всё возможное, чтобы приблизить шоу к традиционному формату даже в рамках коронавирусных ограничений. Количество посетителей искусственно сократили и ввели обязательное ношение масок, для справки: в прошлый раз в 2018 году салон посетили 820 тыс. человек. Кроме того, приезжающие из-за рубежа должны были выдерживать двухнедельный карантин – из-за этого многие официальные лица и журналисты были вынуждены отказаться от поездки.

Поэтому участники выставки активно использовали формат онлайн-конференций, а Porsche для тех, кто остался дома, запустила специальный сайт, позволяющий прогуляться по пекинскому стенду компании.

Есть и другая тенденция – новинки, ранее засвеченные онлайн, снова представили в Пекине, например Rolls-Royce Ghost, Maserati M20, а также шведский электромобиль Polestar Precept, который изначально планировали показать в Женеве.

Авторынок Китая, крупнейший в мире, уже восстановился. В августе продажи автомобилей выросли на 6% в сравнении с тем же периодом допандемийного 2019 года. В основном китайцы покупали кроссоверы или седаны, кроме того, выросла популярность электромобилей и гибридов.

Ретрофутуризм

Новый тренд Пекина – увлечение стилем ретро. В нем выполнен концепт компании Great Wall Motors (GWM) – седан Futurist/Chaopai, самый необычный и яркий автомобиль выставки. В дизайне концепта авторства экс-дизайнера Land Rover Фила Симмонса угадываются мотивы автомобилей 50–60-х годов прошлого века. При этом очертания машины на удивление знакомы. Так, наверное, могла бы выглядеть российская «Волга», не сверни ГАЗ ее производство.

Техника «Футуриста» самая современная. Вместо зеркал у автомобиля камеры. Новая модульная платформа L.E.M.O.N. позволяет создавать седаны, кроссоверы, минивэны как с традиционными ДВС, так и с электрическими, гибридными и даже водородными силовыми установками. К слову, эта платформа уже используется на серийных автомобилях – новейших кроссоверах Haval.

Еще одна модель в стиле ретро – тоже от GWM. Во внешности крохотного хетчбэка Ora со смешным именем Good Cat («Хороший кот») есть что-то от Porsche. В Пекине дебютировал вариант GT со спортивным обвесом. Мощнее эта версия не стала – электромотор развивает 143 л.с. и 210 Нм, а заряда батареи хватает на 500 км.

Малоизвестная фирма Songsam Motors показала гибридный спорткар SS Dolphin, почти точную копию классического Chevrolet Corvette C1. Полуторалитровый турбомотор и электродвигатель развивают в совокупности З15 л.с. и 535 Нм и позволяют разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Стоит китайская копия «Корвета» недешево – 590 тыс. юаней (почти 7 млн рублей).

Любовь и кроссоверы

Одна из главных премьер Пекина в сегменте кроссоверов и важная для России – концепт Infiniti QX60 Monograph. Он дает представление о том, как будет выглядеть новое поколение модели QX60, его запуск намечен на следующий год.

Кроме того, автомобиль интересен еще и тем, что показывает будущий стиль автомобилей Infiniti. Например, дизайнеры отказались от изогнутой задней стойки, отличительной черты предыдущих моделей японского бренда. Скорее всего, серийная модель сохранит убирающиеся дверные ручки.

Haval представил модель F&L First Love («Первая любовь»), предназначенную для тех, кто впервые покупает автомобиль этой марки. Компактный кроссовер с турбомотором 1,5 пойдет в серию уже в ноябре. Он построен на новейшей платформе L.E.M.O.N., а значит, способен распознавать голоса и эмоции.

Chery продемонстрировала новую модульную платформу M3X, снабдив ее вычурным описанием. «М – означает планету Марс, как объект постоянного интереса и исследования со стороны людей; 3 – представляет мириады вещей, указывая на множественные производные серии Exeed; X – указывает на бесконечные возможности», – сообщает пресс-релиз марки.

Новая архитектура позволяет строить различные автомобили, с разными кузовами и силовыми установками. На ней построены кроссоверы TXL и VX, которые будут представлены в России под брендом Chery Exeed. Первый ждут уже в октябре, а второй – в следующем году.

Атака клонов отбита

Китайских клонов стало значительно меньше, но они всё еще встречаются. Например, пикап Foton Big General, мимикрирующий под американский бестселлер Ford F-150. Технически машина не отличается от предыдущей Tunland F9, но станет самым дорогим пикапом марки. Появится у него и заводская версия Sport с усиленной подвеской и колесами большего размера.

Китайские компании всё чаще привлекают к работе европейских дизайнеров. К дизайну флагманского внедорожника Hongqi E-HS9 приложил руку бывший дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор, теперь он работает на концерн FAW. Внешность машины получилась самобытная, хотя и со множеством цитат.

E-HS9 – электромобиль с мотором на каждой оси. Он будет представлен в двух версиях, с совокупной мощностью 430 или 544 л.с. Запас хода – 300 км.

Электрические мечты

Спрос на электромобили в Китае снизился в прошлом году, когда власти начали сворачивать субсидии на их приобретение. Из-за пандемии они снова были продлены, пусть и в сокращенном виде. КНР остается не только важным рынком для машин на электротяге, но и площадкой для их производства. Например, BWM планирует производить здесь электрический кроссовер IX3 и продавать его по всему миру.

Honda специально для Пекина приготовила премьеру концепта SUV e:concept, демонстрирующего как будет выглядеть вторая электрическая модель японской марки – кроссовер. Пока компания не сообщает ни мощность моторов, ни запас хода. Вполне возможно, что кузов у серийной модели будет не трех-, а пятидверным.

Самый продвинутый электромобиль Пекина показал стартап Human Horizons, основанный пару лет назад выходцами из корпорации SAIC-GM. Мелкосерийное производство первенца марки кроссовера HiPhi X стартует уже в конце этого года. HiPhi X заявлен как «первый в мире самообучающийся суперкроссовер премиум-класса». Машина оснащена помощником с искусственным интеллектом, который способен анализировать огромные объемы информации, принимать решения и постоянно обучаться.

Разработчики машины явно соперничали с Tesla Model X, но у китайской машины сделаны подъемными только половинки крыши. Дверных ручек нет, машина распахивает створки либо распознав лицо пассажира, либо по команде смартфона. Запас хода – 600 км, разгон до сотни – менее чем за 4 секунды, девять дисплеев и более 500 датчиков, включая сенсор запахов.

Удлиняй и властвуй

Любимый китайцами жанр – автомобили с увеличенной колесной базой. Например, половина продаж Mercedes-Benz E-Class приходится именно на длинные китайские машины. Седан BMW 530Li местной сборки (в длину 5106 мм) превосходит флагманский 7-Series со стандартной колесной базой.

FAW показал удлиненные версии моделей люксового бренда Hongqi – фактически это аналог российского Aurus. Седан H9+ растянули на 20 см, а внедорожник HS7+ – вообще на полметра. Сзади и в том, и в другом случае два раздельных «капитанских» кресла.

Удлиняют автомобили, казалось бы, совершенно неприспособленные для этого. Не успел кроссовер Audi Q5 обзавестись купеобразной версией Sportback, как в Пекине представили версию для домашнего рынка с увеличенной на 89 мм колесной базой. Автомобиль, который ради эффектного силуэта уменьшил в объеме багажник, получил больше места на заднем ряду.

Птица низкого полета

Не обошлось в Пекине и без летающего транспорта. У прототипа Kiwigogo от производителя электромобилей Xpeng нет колес, он может только летать. Внешне он напоминает большой октакоптер – винтов у летающей машины восемь. Полностью электрический Kiwigogo способен поднять в воздух двух человек, но на небольшую высоту – до 25 м.