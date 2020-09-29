Европейцы перестали покупать автомобили с традиционным «ручником» («Российская газета»)

Менее четверти (24%) новых автомобилей в Великобритании сегодня продается с традиционным ручным тормозом. Год назад эта цифра составляла 30%, то есть, европейцы постепенно отказываются от "ручника". Такие данные приводятся в исследовании, проведенном компанией CarGurus.

Британцы отметили, что многие популярные модели, например, BMW 1 Series, BMW 3 Series, Peugeot 208, Nissan Juke сейчас уже не предлагаются с классическим ручным тормозом. А такие производители как Alfa Romeo, DS, Honda, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes, Porsche и Volvo и вовсе не выпускают ни одной модели, где был бы рычаг "ручника".

Единственным брендом, сохраняющим верность традициям, остается румынская Dacia, у которой ручной стояночный тормоз предлагается для всего модельного ряда. У остальных производителей он доступен либо для самых спортивных моделей (Mazda MX-5, BMW M2), либо для совсем дешевых супермини вроде Seat Ibiza.

Некоторые компании заменили ручной тормоз на электронный с управлением кнопкой, другие - на ножной тормоз. Электронный удобен тем, что отключается автоматически, когда вы трогаетесь с места, а также автоматически удерживает машину на уклоне. Кроме того, отказ от рычага ручного тормоза освобождает место на центральной консоли, позволяя разметить дополнительные подстаканники или отсеки для мелочей.

Авторы исследования считают, что "ручнику" на европейском рынке осталось всего несколько лет. Ситуация в России несколько отличается. У нас сейчас, напротив, самые массовые модели предлагаются исключительно с "ручником". Очевидно, что, как и в случае с модой на автоматическую коробку передач, мы немножко отстаем от Европы, но скоро ее догоним.